Quando as borbulhas encontram o sol

Foto: Viapiana/Divulgação Viapiana 192 Champanoise Brut

Julho chega com cheiro de mar, pele dourada de sol e o som das malas chegando... É tempo de pausa, de dias que pedem menos pressa e brindes com nossas borbulhas preciosas, claro!!!!

Aliás, se o verão fosse uma bebida, ele seria espumante: leve, alegre, versátil e cheio de vida. O espumante tem esse "quê" de celebração sem motivo, de sorriso que borbulha, de frescor que abraça e de incontáveis harmonizações, não é mesmo? Não é à toa, que o slogan da Marca Chandon é "Un monde de possibilités" (um mundo de possibilidades, em Português).

Mas vamos deixar de conversa e ir direto ao ponto, digo aos rótulos e suas harmonizações….

Começando o dia com caranguejo na praia?!

Aquela mesa sob o guarda-sol cheia de delícias: caranguejo, lagosta na brasa, peixinho frito, petiscos variados à base de frutos do mar, nada pede mais um espumante brut que este ocasião . Riqueza é isso, caro leitor e, para acompanhar essa explosão de sabores do mar, a escolha é o incrível e Lindo (a garrafa é uma obra arte) La Jovem Brut: Fresco, vibrante e muito elegante.

Recebendo os amigos na casa de praia

Quando a casa se enche de vozes, risadas e gente chegando com sacolas e histórias, o clima já pede um brinde de boas-vindas. É hora de servir um welcome drink à altura do cenário.

A sugestão? Chandon Garden Spritz: Bebida que combina CHANDON Brut com bitter de laranja, elaborado artesanalmente com laranjas 100% orgânicas, ervas e especiarias. pronta para servir, idealmente com gelo, uma rodela de laranja e um raminho de alecrim. Elaborado com metade do açúcar de qualquer outro Spritz, não contém sabores nem corantes artificiais. É verão engarrafado!!

Pôr do sol pede espumante

Tem algo quase mágico nesse momento em que o sol encosta no horizonte e o céu vira aquarela. É quando tudo pede silêncio… e espumante.

Esse momento merece um rótulo que saiba contemplar, para degustar sem pressa: Miolo Millésime Brut 2020 — elaborado pelo método tradicional, com 18 meses de autólise. Ele traz borbulhas finas, cremosidade delicada e uma sofisticação discreta que combina com o dourado do céu.

Final da noite com filminho?

Depois de um dia intenso de sol, um filminho... Que tal uma harmonização inusitada? Pipoca e Espumante Viapiana 192 Champanoise Brut.

Isso mesmo. A gordura da manteiga se equilibra com a acidez do vinho, e o toque salgado da pipoca faz o espumante brilhar ainda mais.

É o tipo de par que ninguém espera, mas quando experimenta, não esquece.

E parafraseando Marina Sena: - Ai que delícia o Verão.....

Boas Férias , Cheers!!!