Espumantes & Ceará: quando as borbulhas encontram o sol

Foto: Divulgação Amitié Brut

O verão continua no Ceará, aliás, a alta temporada continua, nosso Estado segue recebendo vários turistas e do mundo inteiro… Eles chegam sedentos de mar, prontos para dourar a pele de sol e para aproveitar o vento! Mas sabe o melhor de tudo isso???! Nós moramos onde eles passam ferias, não é?!

E isso pede…borbulhas! Aliás, se o verão fosse uma bebida, ele seria um espumante: leve, alegre, versátil e cheio de vida!

O espumante tem esse "quê" de celebração sem motivos, de sorriso que borbulha, de frescor que abraça e de incontáveis harmonizações, não é mesmo?

Não é à toa que o slogan da marca Chandon é "Un monde de possibilités" (um mundo de possibilidades no português). Mas vamos deixar de conversa e ir direto ao ponto, os rótulos e suas harmonizações para dar start na temporada que não acaba nunca! Todo dia é dia de férias no Ceará!

Começando o dia com caranguejo na praia?!

Aquela mesa sob o guarda-sol cheia de delícias: caranguejo, lagosta na brasa, peixinho frito, petiscos variados à base de frutos do mar, nada pede mais um espumante brut que esta ocasião. Riqueza é isso, caro leitor e, para acompanhar essa explosão de sabores do mar, a escolha é o incrível e linda. A garrafa já é, em si, uma obra arte: LA JOVEM BRUT, um espumante fresco, vibrante e muito elegante.

Recebendo os amigos na casa de praia

Quando a casa se enche de vozes, risadas e gente chegando com sacolas e histórias, o clima já pede um brinde de boas-vindas. É hora de servir um "welcome drink" à altura do cenário.

A sugestão? Chandon Garden Spritz, uma bebida que combina Chandon Brut com bitter de laranja, elaborado artesanalmente com laranjas 100% orgânicas, ervas e especiarias. Vem pronta para servir, idealmente com gelo, uma rodela de laranja e um raminho de alecrim. Elaborado com metade do açúcar de qualquer outro Spritz, não contém sabores nem corantes artificiais. É como um verão engarrafado!!

Sunset pede espumante

Tem algo quase mágico nesse momento em que o sol encosta no horizonte e o céu vira aquarela. É quando tudo pede silêncio… e espumante. Esse momento merece um rótulo que saiba contemplar, para degustar sem pressa:

Miolo Millésime Brut 2020 — elaborado pelo método tradicional, com 18 meses de autólise. Ele traz borbulhas finas, cremosidade delicada e uma sofisticação discreta que combina com o dourado do céu.

Final da noite com filminho?

Depois de um dia intenso de sol, um filminho... Que tal uma harmonização inusitada? Amitié Brut. Isso mesmo. A gordura da manteiga se equilibra com a acidez do vinho e o toque salgado da pipoca faz o espumante brilhar ainda mais. É o tipo de par que ninguém espera, mas quando experimenta, não esquece. E parafraseando Marina Sena: "Ai que delícia o verão".



