ProWine São Paulo: tour dos rótulos

Foto: Divulgação Graham Beck

São Paulo respirou vinho nesta semana. De 30 de setembro a 2 de outubro, o Expo Center Norte recebeu a ProWine, considerada a maior e mais relevante feira profissional de vinhos e destilados das Américas. Evento reuniu cerca de 1.500 marcas de 34 países e um público estimado em mais de 15 mil visitantes.

Cheguei à ProWine com um objetivo: descobrir novos espumantes, provar rótulos diferentes, estar em contato com champanhes de diversas maisons e compreender de perto as tendências que estão moldando o mercado.

Ao longo dos corredores, fui recebida em diferentes estandes com atenção e generosidade, o que reforça o quanto essa jornada também é movida pelo desejo de compartilhar descobertas com vocês, meus leitores

do O POVO.

E é nesse espírito que apresento, a seguir, alguns rótulos que me impressionaram nesta edição.

Otto Vinhos

Projeto familiar que nasceu do talento e da paixão de três primos descendentes de viticultores: André, Fabiano e Gisele Valduga. Inspirados na tradição do avô, Albino, que produzia vinhos no porão de casa, eles transformaram herança e memória em um propósito de vida: elaborar rótulos que unem frescor, originalidade e identidade.

Viapiana

A Vinícola Viapiana, fundada em 1986, é uma casa familiar que une tradição e inovação, prestes a completar 40 anos em 2026. Moderna e tecnológica, se destaca pela produção de espumantes de excelência, 65% deles pelo método tradicional. A enologia é conduzida por Elton Viapiana, sócio-proprietário e enólogo, com gestão familiar em todas as áreas, do comercial ao marketing.

Dom Cândido

Fundada em 1986, a Vinícola Dom Cândido nasceu da tradição iniciada pela família Valduga em 1875, no Vale dos Vinhedos. Hoje, sob comando dos filhos de Cândido e Lourdes, mantém viva a herança de dedicação e amor pelo vinho.

Cap Classique - os "Champanhes da África do Sul"

O método Cap Classique surgiu a partir de uma associação criada por produtores sul-africanos, com o objetivo de promover os espumantes premium do país. O método utilizado é o mesmo da elaboração do Champagne. No Brasil, a importadora VM Vinhos traz os espumantes da Graham Beck.

Otto Espumante Brut Blanc de Blanc

Já largamente premiado, este rótulo traz a combinação única de Chardonnay, Viognier, Trebbiano e Riesling, uma expressão marcante de cada uma dessas variedades. O blend resulta em um espumante com personalidade intensa e, ao mesmo tempo, cheio de delicadeza. A acidez vibrante se destaca, equilibrando perfeitamente a elegância natural de cada uva. A produção gira em torno de mil garrafas anuais.





F Brut NV

Carinhosamente apelidado de "Escolha do Presidente", o Brut foi servido tanto na posse de Nelson Mandela quanto na vitória presidencial de Barack Obama. Exala leves aromas de levedura, notas de frutas frescas e cítricas no nariz e uma rica e cremosa complexidade no paladar. O Cap Classique da Graham Beck é uma alternativa sofisticada ao Champagne.





Estrelas do Brasil Nature 2020

Um blend de cultivares e safras, com no mínimo 40 meses de maturação, sendo 30% do vinho base estagiado em barricas por seis meses. É cremoso, complexo e vibrante. Fino, elegante, com muita nitidez e precisão. Largamente premiado nacional e internacionalmente. Mais um grande rótulo brasileiro.





Viapiana 575 dias

Espumante premium elaborado 100% com Chardonnay, pelo método tradicional. Estagia no mínimo 575 dias sobre as lias, sem adição de açúcar (Nature). A base descansa seis meses em barricas francesas antes da tomada de espuma e, após o dégorgement, permanece um ano na vinícola antes de sua comercialização.

Na taça, entrega notas autolíticas, brioche e a máxima expressão da Chardonnay — um grande Blanc de Blanc brasileiro.





Espumante Documento Brut D.O.

A belíssima garrafa traz um sobreiro em forma de medalha, cravado em homenagem à árvore que permanece na vinícola. Elaborado com 24 meses sobre as leveduras, este rótulo nasceu para contar a história e a dedicação da família em um produto que é realmente especial.



