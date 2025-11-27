Espumante brasileiro está chegando no seu devido lugar!

Foto: divulgação Salton Evidence Cuvée Brut

Há algo de profundamente bonito acontecendo com o espumante brasileiro. E não falo apenas de medalhas, notas ou rankings, embora eles também estejam aí. Há uma espécie de despertar, de reconhecimento. Nossos espumantes não são promessas: são realidade pulsante, madura, consistente.

Nas últimas semanas, essa percepção ganhou forma, luz e palco. O Salton Evidence Cuvée Brut, nascido na Serra Gaúcha, atravessou fronteiras e foi parar justamente no melhor restaurante do planeta, o Maido, em Lima — eleito nº 1 pelo The World's 50 Best Restaurants.

A cena é simbólica: as janelas abertas para o Pacífico, o perfume cítrico dos pratos, o silêncio reverente de quem vive a experiência e, no meio desse cenário, uma taça que fala português. É a primeira vez que um espumante brasileiro integra esse menu como único rótulo brasileiro. É como se dissessem, sem estardalhaço: o Brasil chegou e para ficar!!! A colunista que vos escreve fica tão feliz, sempre divulguei, incentivei e deixei claro, nos meus jantares harmonizados, aulas e entrevistas, o quanto o espumante nacional é valoroso em muitos aspectos!

E quando seguimos do Peru para a Argentina, a história continua brilhando. Mais de 50 mil garrafas de um Moscatel do Vale do São Francisco atravessaram a fronteira.

O Punto Final Moscatel, da Miolo, agora dança nas taças argentinas (e nem é tango, é forró) um país historicamente fiel ao Champagne quando o assunto é espumante importado. Há algo de poético nisso: o calor do Nordeste brasileiro dialogando com paladares moldados pelos Andes. O rótulo virou símbolo de uma "nova era do vinho brasileiro na América Latina", reforçando frescor, leveza e "alegria" como assinatura de estilo.

Por fim, lá do lado mais técnico e criterioso do vinho, veio um gesto de altíssima relevância. Konstantin Baum, Master of Wine, dedicou um episódio inteiro de seu podcast ao Brasil degustando apenas espumantes. Ao final do programa, destacou "produtos diferentes e interessantes".

Para quem vive o mundo do vinho, é uma "dica" clara: olhem para o Brasil, porque tem coisa grande acontecendo lá! Ele destacou particularmente dois rótulos: o "Vintage Barriqué 2023" da Casa Perini, Insólito Extra Brut da vinícola Foppa & Ambrosi e "Íride" da Miolo, sendo este último o espumante brasileiro mais antigo que já teria provado e, ainda sim, estava "inteiro"!

Ele ainda comenta que ficou "realmente impressionado" com alguns vinhos, principalmente os que têm identidade clara (palavra esta que, no vinho, vale muito) e usam uvas como Riesling Itálico e Tannat nos cortes, reforçando diversidade e personalidade dos espumantes brasileiros. É como sempre digo: nossos espumantes têm estilo, caráter e ALMA!

Não é sobre imitar um Champagne é sobre ser um espumante brasileiro! Nossa força está justamente no frescor que abraça o trópico, na fruta madura que toca o sol, na acidez vibrante que dança no paladar, no espírito alegre que só o Brasil sabe derramar na taça. E, talvez, o mais bonito seja perceber que esse reconhecimento internacional não é um acaso isolado: é o efeito de décadas de trabalho silencioso de famílias, cooperativas, enólogos, viticultores e apaixonados que acreditaram que o Brasil podia, sim, ser uma potência das borbulhas. Hoje, somos.

E quando vejo um rótulo brasileiro brilhar no Peru, outro conquistar a Argentina, outros receberem 90 e tantos pontos de um Master of Wine, sinto o que sempre digo na minha trajetória profissional: temos um dos melhores espumantes do mundo! É lindo ver o espumante brasileiro, finalmente, ocupando o lugar que sempre mereceu: todos!