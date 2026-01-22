Espumantes e pontuações: um retrato do vinho brasileiro para 2026

Foto: divulgação Pedro Antônio Lote 4 Nature Rosé

A edição 2026 do Guia de Vinhos ADEGA Brasil oferece um retrato técnico consistente do estágio atual do vinho nacional. Mais do que o volume recorde de amostras avaliadas, o que chama atenção é a distribuição das altas pontuações e o protagonismo recorrente dos espumantes nesse recorte.

Dos mais de mil vinhos degustados, 416 alcançaram 90 pontos ou mais. Dentro desse grupo, os espumantes aparecem com frequência nas faixas entre 92 e 93 pontos AD, abrangendo diferentes estilos, como brut, nature, sur lie, rosé e moscatel, e também diferentes regiões produtoras. Esse conjunto reforça a amplitude e a consistência técnica da categoria no Brasil.

Entre os rótulos com maior pontuação está o Casa Valduga 130 Blanc de Blancs Brut, do Vale dos Vinhedos, com 93 pontos AD. Elaborado pelo método tradicional e com 36 meses de autólise, destaca-se pelo equilíbrio entre volume, acidez e precisão.

Também com 93 pontos AD aparece o Pedro Antônio Lote 4 Nature Rosé, da Estrelas do Brasil, produzido em Faria Lemos, Bento Gonçalves. Elaborado a partir de Pinot Noir e com cerca de 48 meses em contato com as leveduras, apresenta perfil mais tenso e estruturado.

Na mesma faixa de pontuação está o Vita Eterna Nature 24 Meses, de Pinto Bandeira, região que segue figurando entre as principais referências nacionais para espumantes, com vinhos marcados por bolhas finas, acidez elevada e fluidez.

O guia também destaca o Pizzato Vértigo Nature 2023, do Vale dos Vinhedos, eleito Melhor Espumante Sur Lie, com 93 pontos AD, confirmando a regularidade técnica desse estilo. Entre os rosés, o Sacramentos Sabina Extra Brut Rosé, da Serra Gaúcha, alcançou 93 pontos AD, mostrando como diferentes escolhas de base e assemblage vêm ampliando o repertório dos espumantes brasileiros.

Já na categoria dos aromáticos, o Monte Paschoal Moscatel Espumante, de Farroupilha, recebeu 92 pontos AD, reforçando a consistência técnica do estilo, com foco em frescor, definição aromática e equilíbrio.

Ao observar o conjunto das avaliações, fica claro que os espumantes brasileiros concentram resultados expressivos não por exceção, mas por constância. A diversidade de regiões, estilos e métodos presentes entre os mais bem pontuados indica um grau de maturidade técnica que hoje se reflete de forma objetiva nas pontuações.

Esse desempenho crítico ocorre em paralelo ao crescimento do mercado de espumantes em 2025. Dados do setor indicam aumento próximo de 10% no consumo interno no primeiro semestre do ano, além de crescimento significativo nas exportações, refletindo tanto o fortalecimento da categoria no mercado nacional quanto uma presença internacional mais consistente dos espumantes brasileiros.



