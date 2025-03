COP 30: uma oportunidade histórica para o Brasil

Foto: Ricardo Stuckert/PR O governador Helder Barbalho, Lula e o chanceler Mauro Vieira quando anunciaram a COP 30 em Belém, no Pará.

Em novembro de 2025, o Pará receberá a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas - COP30. Um evento internacional relevante que tem como expectativa mais de 40 mil visitantes. Aproximadamente 20% deste público é formado por equipes de especialistas da ONU e delegações de países membros.

A COP 30 é um encontro global anual onde destacados líderes mundiais, intelectuais, cientistas, organizações não governamentais, empresários e representantes da sociedade civil dialogam sobre ações efetivas para conter/combater as mudanças do clima. É considerado um dos eventos mais importantes do tema no mundo.

A Conferência será uma oportunidade histórica para o Brasil projetar seu papel de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global. O País apresentará sua agenda em áreas como energias renováveis, biocombustíveis e agricultura de baixo carbono.

Na programação, temas relacionados a redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias sustentáveis, preservação de florestas e biodiversidade e os impactos sociais das mudanças climáticas, serão protagonistas das discussões principais.