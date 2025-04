Foto: Diculgaçao/Mapa Suspensão das Alíquotas de Importação

O Imposto de Importação é devido quando da entrada de produtos estrangeiros no território nacional. Por ocasião dos Acordos de Complementação Econômica (ACE), benefícios como a redução de alíquotas são aplicados, e impulsionam o desenvolvimento dos países signatários, aumentando a competitividade dos setores alcançados.

Na semana anterior, o Governo Federal reduziu a zero das alíquotas do Imposto de Importação de nove tipo de alimentos importados. A medida visa reduzir a inflação desses produtos que desde 2024 camufla o crescimento da economia.

Os principais produtos que tiveram a alíquota de importação reduzida foram: azeite, do óleo de girassol, do milho, da sardinha, de biscoitos, de massas alimentícias, do café, de carnes e de açúcar. Os itens que devem ficar mais baratos com a redução do imposto de importação de alimentos, são: azeite, milho e carnes.

Além da redução e eliminação de impostos o governo analisa aumentar a disponibilidade de alimentos no País, já que somos um dos maiores produtores de comida do mundo. Ainda com o objetivo de controlar a inflação, o governo vai ampliar por um ano, a venda de produtos que já passaram por certificação sanitária em algum município.

De acordo com especialistas econômicos, o controle de tarifas de importação, um dos pilares da estratégia governista, é o que pode ter efeito mais imediato, ao lado de políticas de crédito para os agricultores.