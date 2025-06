Seminário: mercado árabe e as oportunidades para o Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Porto do Pecém

A combinação entre o perfil importador dos países árabes e o portfólio produtivo do Ceará, ainda subaproveitado em diversos mercados da região, revela uma janela de oportunidade para a ampliação da presença comercial cearense. A estrutura logística já disponível, especialmente o Porto do Pecém, e a vocação exportadora do estado reforçam essa perspectiva.

Embora as exportações atuais estejam concentradas em frutas frescas, castanha de caju e calçados, os dados de 2024 apontam para uma diversificação em construção, com avanços em segmentos como pescados, preparações alimentícias, óleos essenciais e, mais recentemente, produtos minerais voltados à construção civil e infraestrutura.

Em 2024, as exportações cearenses para os países árabes somaram US$ 12,2 milhões, participação ainda modesta no comércio bilateral, mas com pauta qualificada. Produtos com valor agregado, longa vida útil e afinidade cultural, como frutas tropicais certificadas, snacks, têxteis de algodão, cosméticos naturais, além de insumos como a magnésia calcinada, começam a ganhar espaço e visibilidade.

Essa convergência entre a oferta cearense e as novas exigências dos mercados árabes — como rastreabilidade, higienização rigorosa, embalagens adequadas, sustentabilidade e padronização industrial — posiciona o Estado como fornecedor viável. Para consolidar esse posicionamento, será necessário investir em inteligência comercial, certificações específicas e ações de marca internacional, considerando tanto o produto quanto o perfil do consumidor e comprador árabe, em suas diversas configurações culturais e setoriais.

No próximo dia 3 de junho, na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), acontecerá o Seminário Brasil – Países Árabes onde será apresentado o potencial dos países-árabes e as oportunidades de internacionalização. Uma iniciativa da Câmara de Comércio Árabe Brasileira com Fiec e o Governo do Estado.

Serviço Seminário Brasil - Países Árabes