Foto: Divulgação/Instagram Espaço da Mulher Brasileira no Exterior

O turismo em Portugal é considerado um dos principais setores econômicos, com crescimento relevante nos últimos anos. Já foi eleito como "Melhor Destino do Mundo" por três anos consecutivos. Portugal já recebeu seis prêmios de destacado prestígio internacional no setor do turismo.

Desde março de 2025, Lisboa possui o Espaço da Mulher Brasileira em Lisboa (EMuB Lisboa). Um espaço de debate, encontros, reuniões e atendimento para as mulheres brasileiras. O objetivo do espaço é ampliar a relação do Consulado-Geral com a comunidade brasileira.

O EMuB contribui para o desenvolvimento das ações de acolhimento, orientação e cooperação com as mulheres brasileiras residentes na jurisdição de Lisboa. Conta também com o apoio da assessoria jurídica e psicológica do setor de assistência do Consulado-Geral.

A nossa política consular (Brasil) considera prioridade à proteção das brasileiras no exterior e à prevenção à violência doméstica e violência contra as mulheres. Com o intuito de especializar a assistência e o atendimento, o Itamaraty criou a rede de Espaços da Mulher Brasileira no Exterior (EMuBs).

O primeiro espaço surgiu em 2017, no Consulado-Geral do Brasil em Boston. A rede, ampliada ao longo dos últimos anos, autoriza que um maior número de cidadãs brasileiras tenha acesso a atendimento especializado.

Em 2024, foi possível a ampliar a atuação da rede de Espaços da Mulher Brasileira no Exterior, com as unidades em Bruxelas, Buenos Aires, Madri e Miami, que se somaram aos já existentes em Boston, Londres, Nova York e Roma.