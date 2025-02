Um cruzeiro no Mar Mediterrâneo

Foto: Arquivo pessoal Crônica sobre uma viagem pelo Mar Mediterrâneo

O Mar Mediterrâneo sempre exerceu um fascínio irresistível sobre navegantes, comerciantes e aventureiros. Suas águas azul-turquesa contam histórias de impérios que surgiram e caíram, de povos que se misturaram e criaram uma das culturas mais ricas e diversas do mundo.

É um dos mares mais importantes do mundo, ligando três continentes: Europa, África e Ásia. Com uma extensão de aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados (km²), ele tem sido uma rota crucial para o comércio e a cultura desde a Antiguidade.

A região do Mediterrâneo é uma das mais movimentadas do mundo quando se trata de cruzeiros. Os cruzeiros acontecem ao longo de todo o ano, mas a alta temporada vai de maio a setembro, quando o clima está mais quente e as condições de navegação são ideais. E foi por isso, que escolhi o Mar Mediterrâneo para viver essa experiência em um cruzeiro por sete dias.

Minha jornada começou em Barcelona. O porto de Barcelona é um dos mais movimentados do Mediterrâneo, um ponto de partida ideal para explorações marítimas. A primeira parada do cruzeiro foi em Cannes, na Côte d'Azur. Conhecida por seu famoso festival de cinema, a cidade exala glamour e sofisticação.

Caminhei pelo Boulevard de la Croisette, onde iates luxuosos se enfileiram e onde hotéis históricos refletem a grandiosidade da Riviera Francesa. O charme das ruas estreitas e das praças escondidas me fez entender por que esse lugar atrai tantos artistas e celebridades. Cannes tem um charme francês que me encantou. Aproveitei o dia lá para comer um bom croissant.

De lá, seguimos para Cinque Terre, na costa da Itália. Esse conjunto de cinco vilarejos coloridos, empoleirados em penhascos à beira-mar. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore são conectados por trilhas cênicas, e o cheiro do mar se mistura ao aroma de limoeiros e vinhedos. Conheci as ilhas pelo mar, mas fiquei com imenso desejo de retornar para conhecê-las novamente por terra, pelas trilhas.

Roma foi a próxima escala, acessível pelo porto de Civitavecchia. A Cidade Eterna sempre impressiona, seja pela imponência do Coliseu, pela grandiosidade do Vaticano ou pela atmosfera vibrante de suas praças.

Enquanto caminhava pela Piazza Navona e pela Fontana di Trevi, senti Roma pulsando novamente sob meus pés. Como a passagem era de apenas um dia, revisitei algumas praças e aproveitei para comer uma boa massa e tomar um delicioso gelato para amenizar o calor do verão europeu.

A última parada foi Palma de Mallorca, nas Ilhas Baleares. Um paraíso mediterrâneo onde praias de águas cristalinas contrastam com uma cidade de arquitetura gótica e influências árabes. A Catedral de Santa Maria de Palma, com seus vitrais deslumbrantes, domina a paisagem. A energia vibrante da ilha, com mercados animados e ruelas charmosas, foi o encerramento perfeito dessa viagem inesquecível.

Ao retornar ao cruzeiro, contemplava o mar e pensava em quantas histórias essas águas já viram. Desde as embarcações fenícias até os navios de luxo modernos, o Mediterrâneo continua sendo um palco de encontros, culturas e sonhos. Cada porto, uma nova descoberta; cada dia, uma nova memória gravada no coração.