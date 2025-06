Icaraizinho, sem pressa, de Amontada

Foto: Arquivo pessoal Icaraizinho de Amontada

Icaraizinho de Amontada, no litoral oeste do meu Ceará, é o tipo de lugar que parece ter sido feito para desacelerar.

Pequena, tranquila e ainda fora do radar do turismo em massa, essa vila de pescadores vem conquistando espaço entre quem busca natureza preservada, vento constante e dias sem pressa. A vila pertence ao município de Amontada e fica a cerca de 200 km de Fortaleza. Não é difícil chegar, mas é o tipo de destino que já nos prepara para o ritmo do que vem pela frente: devagar, calmo e autêntico.

O vento é um dos protagonistas por aqui. Icaraizinho é um dos pontos favoritos dos praticantes de kitesurf e windsurf, que chegam de várias partes do mundo em busca das rajadas constantes e do mar propício para manobras. Mas mesmo para quem não está com prancha ou vela, há muito o que aproveitar.

A praia é extensa, com faixas largas de areia clara, mar tranquilo e uma boa estrutura de barracas. À tarde, o pôr do sol pinta o céu com tons quentes, enquanto o movimento nas barracas aumenta, com música ambiente e pratos típicos como peixe frito, moqueca e caldinhos variados.

Uma das experiências mais interessantes na região é o passeio de barco pelo mangue. A bordo de pequenas embarcações conduzidas por guias locais, o trajeto permite conhecer os braços de rio que se entrelaçam entre raízes aéreas, caranguejos e vegetação densa.

O passeio é tranquilo, quase silencioso, e proporciona uma imersão na biodiversidade da região. Algumas paradas permitem mergulhos ou até mesmo a coleta de ostras, quando a maré permite. Há também passeios de stand-up paddle e caiaque pelo mesmo trajeto, para quem quer se aventurar.

Além do mangue, há também a possibilidade de visitar a Pedra do Sino, uma formação rochosa que emite um som característico quando tocada, e os mirantes naturais que oferecem vistas panorâmicas da região, como o Mirante da Baleia.

Também é possível explorar as piscinas naturais de Icaraí, que se formam durante a maré baixa e são ótimas para banho e observação da vida marinha. Para quem gosta de trilhas, há rotas leves que conectam pequenos povoados vizinhos e passam por trechos de mata nativa e áreas de dunas.

Outro passeio que vale a pena é subir até a região dos Caetanos de Cima, uma comunidade próxima com forte atuação em projetos de sustentabilidade e preservação ambiental. Lá, é possível conversar com moradores, conhecer um pouco da vida local e até participar de oficinas culturais ou visitas guiadas por trilhas ecológicas.

A comunidade também promove feiras de artesanato e produtos orgânicos, além de oferecer hospedagens simples em formato de turismo comunitário. Vale a pena se hospedar em Caetanos também.

Na maré baixa, dá até para fazer uma caminhada pela faixa de areia até os Caetanos, um trajeto que mistura paisagens costeiras, formações rochosas e uma sensação de isolamento que encanta. Em certas épocas do ano, é possível observar tartarugas marinhas na costa, e alguns guias locais organizam saídas para observação de pássaros e outras espécies.

Icaraizinho tem esse equilíbrio raro entre infraestrutura suficiente para um conforto e simplicidade suficiente para manter o charme original. É o tipo de destino onde a gente acorda com o som do vento, caminha descalço na areia e vê o tempo passar devagar, do jeito que a gente nem sabia que precisava.

Não é um lugar que se visita com pressa. Na verdade, quanto mais dias se passa, mais difícil parece ir embora. Entre o mangue, o mar e o céu sem fim, Icaraizinho nos lembra que o essencial pode estar justamente onde quase ninguém olha.