Logo O POVO+
Chico Felitti estreia audiosérie sobre moda e morte de Amaury Veras
Foto de Larissa Viegas
clique para exibir bio do colunista

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.

Larissa Viegas arte e cultura

Chico Felitti estreia audiosérie sobre moda e morte de Amaury Veras

Chico Felitti estreia audiosérie sobre moda e morte de Amaury Veras
Chico Felitti estreia audiosérie sobre moda e morte de Amaury Veras (Foto: reprodução/instagram)
Foto: reprodução/instagram Chico Felitti estreia audiosérie sobre moda e morte de Amaury Veras

O jornalista Chico Felitti realizou a estreia de sua nova audiosérie, “Vítima da Moda”. A produção investiga a morte do estilista brasileiro Amaury Veras, encontrado sem vida em seu apartamento no dia 2 de setembro de 2004.

A série traz depoimentos diversos e, claro, de nomes da moda como Silvia Pfeifer e Gloria Kalil, além de Frank, amor de Amaury e suspeito da morte do estilista.

O primeiro episódio já está no ar em todas as plataformas, vou ouvir no fim de semana e atualizo aqui! Para os assinantes da Audible, a série já está disponível.

Leia mais

Foto do Larissa Viegas

Um espaço para novas vozes, referências e profissionais da Moda. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?