Foto: reprodução/instagram Chico Felitti estreia audiosérie sobre moda e morte de Amaury Veras

O jornalista Chico Felitti realizou a estreia de sua nova audiosérie, “Vítima da Moda”. A produção investiga a morte do estilista brasileiro Amaury Veras, encontrado sem vida em seu apartamento no dia 2 de setembro de 2004.

A série traz depoimentos diversos e, claro, de nomes da moda como Silvia Pfeifer e Gloria Kalil, além de Frank, amor de Amaury e suspeito da morte do estilista.

O primeiro episódio já está no ar em todas as plataformas, vou ouvir no fim de semana e atualizo aqui! Para os assinantes da Audible, a série já está disponível.