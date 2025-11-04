Para vestir você e seu lar: a moda cearense na Casa Cor 2025

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 02-10-2025: 16-o-ninho-da-eva-raquel-sampaio. Casa Cor Ceará. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO)

Se o ato de se vestir é uma forma de usar o corpo como meio de expressão, a decoração da casa pode ser vista, então, como o "vestir da casa", uma extensão da família e de quem habita o lar como um todo ou um determinado cômodo específico. Concorda?

Volta um pouco no tempo. Como era o seu quarto de adolescente, ou como você sempre quis que ele fosse? O que você gostava de colocar nas paredes e o que tinha na porta do guarda-roupas? E o que tinha dentro dele, combinava com a decoração do "seu ambiente"?

E sim, a prática segue a teoria. É simples perceber essas representações também em lojas de decoração e em mostras como a CasaCor. Na atual edição cearense, os 34 ambientes representam ora casas completas, ora banheiros, suítes, escritórios, adega. Ao visitar cada um, você já se imagina (ou não!) em um deles.

Muitos trazem detalhes que enriquecem a persona que o arquiteto ou designer se inspirou e o público-alvo que deseja atingir. E que tal se inspirar também nas roupas e acessórios que os profissionais escolheram para compor e harmonizar com seus ambientes? Conheça algumas marcas que compõem as criações e que, mesmo sem a gente perceber, dão um toque especial.

"O ninho de Eva" é o ambiente da arquiteta Raquel Sampaio. Romântico e afetuoso, com tons pastel e peças artesanais, as roupinhas que compõem o enxoval integram inclusive a decoração, com um clássico atemporal: o vestido de renda Renascença.

Já Ney Filho assina o espaço "Casa Gardênia". O arquiteto sempre se destaca pelas cores, referências regionais e pelas apostas locais. Não à toa, escolheu camisetas das marcas Oco e Marina Bitu para dar vida ao closet. As duas marcas são de Fortaleza e, assim como os projetos do Ney, transbordam "cearensidade".

"Onde o olhar floresce" já é um espaço mais objetivo: foi projetado para ser a loja da marca autoral Gustavo Eyewear. Os óculos, claro, se tornam então a principal atração do ambiente, sem esquecer do conforto para quem deseja experimentar os itens.

O ambiente lúdico da suíte "Pequenos Sonhadores", do escritório René Parente Arquitetos, une diversão e elementos atemporais - tanto para a decoração quanto para a moda. As listras e referências e cores náuticas surgem também nas peças infantis de linho e algodão da Miki Basic, que tornam o brincar leve, divertido e confortável.

O guarda-roupas da "Casa Brisa", da arquiteta Brenda Rolim, é uma verdadeira curadoria de itens artesanais, autorais e locais, todos disponíveis na Central de Artesanato do Ceará (CeArt). Camisas de linho (com e sem bordado e renda), bolsas de palha e de crochê, sandálias de couro e até joias entram para a lista de desejos junto com as mesas, cadeiras e outros móveis do ambiente.

E se tem um ambiente que foi pensado para quem ama, trabalha e se identifica com a moda é o "Studio da Estilista", assinado por Carolina Andrade e Thayane Ferreira. Sobre a cama e no cabideiro, preciosidades da moda sustentável: mantas, travesseiros, almofadas e roupas. Tudo em tecidos naturais, orgânicos e tingidos naturalmente.

São as criações da Caxo Cria, marca cearense que também trabalha com estamparia botânica. A técnica consiste em utilizar matérias-primas como casca de cebola, aroeira, crajurú e eucalipto, entre outras para adquirir cores e formas, a partir de técnicas também naturais. Os detalhes finais ficam com aplicações em crochê e rendas.

Para quem já quiser levar para casa alguns itens, a "Ceart - A Casa do Mestre", assinada pelo arquiteto e urbanista Victo Alves Braga, está com um espaço/loja, onde disponibiliza itens de diferentes artistas e artesãos de todo Estado.

A CasaCor Ceará segue até o dia 16 de novembro, então ainda dá tempo de conferir tudo de pertinho e observar outras relações entre moda, design, arquitetura e arte que tem por lá.





