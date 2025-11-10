Moda Artesania Festival promove workshops gratuitos em Maranguape

Foto: Prefeitura de Maranguape/Divulgação Maranguape recebe até domingo, 16, o Moda Artesania Festival 2025

O município de Maranguape recebe, a partir de hoje, 10, o Moda Artesania Festival 2025. O evento, que segue até domingo, 16, traz programação gratuita, com o intuito de impulsionar a formação criativa de empreendedores, estudantes e interessados em temáticas como moda e beleza.

Os workshops traz temas como Maquiagem, Desfile de Moda e Moda & Sustentabilidade e as inscrições já podem ser realizadas no site oficial do evento: www.modaartesaniafestival.com.br. Cada participante pode se inscrever em um curso.

Foto: Prefeitura de Maranguape/Divulgação Evento Moda Artesania Festival 2025 promove workshop e feira criativa

A iniciativa faz parte do Festival Viva Maranguape. No sábado e domingo, a programação conta ainda com feira de moda, design, artesanato e gastronomia, das 15h às 23h, na Praça Capistrano de Abreu, com expositores locais e regionais.

O 4º MAF é uma realização do Instituto Inpactus com apoio do Governo do Estado do Ceará e patrocínio da Prefeitura Municipal de Maranguape por meio da Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT. A programação é acessível e gratuita para todos os públicos.

Serviço

Moda Artesania Festival 2025

Onde: Praça Capistrano de Abreu – Maranguape (CE)

Quando: 10 a 16 de novembro

Feira de Moda, Design, Artesanato e Gastronomia

Quando: 15 e 16 de novembro,das 15h às 23h

Mais infos: www.modaartesaniafestival.com.br

Evento gratuito e aberto ao público