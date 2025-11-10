Moda Artesania Festival promove workshops gratuitos em Maranguape

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.
O município de Maranguape recebe, a partir de hoje, 10, o Moda Artesania Festival 2025. O evento, que segue até domingo, 16, traz programação gratuita, com o intuito de impulsionar a formação criativa de empreendedores, estudantes e interessados em temáticas como moda e beleza.
Os workshops traz temas como Maquiagem, Desfile de Moda e Moda & Sustentabilidade e as inscrições já podem ser realizadas no site oficial do evento: www.modaartesaniafestival.com.br. Cada participante pode se inscrever em um curso.
A iniciativa faz parte do Festival Viva Maranguape. No sábado e domingo, a programação conta ainda com feira de moda, design, artesanato e gastronomia, das 15h às 23h, na Praça Capistrano de Abreu, com expositores locais e regionais.
O 4º MAF é uma realização do Instituto Inpactus com apoio do Governo do Estado do Ceará e patrocínio da Prefeitura Municipal de Maranguape por meio da Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT. A programação é acessível e gratuita para todos os públicos.
Serviço Moda Artesania Festival 2025 Onde: Praça Capistrano de Abreu – Maranguape (CE) Quando: 10 a 16 de novembro
Feira de Moda, Design, Artesanato e Gastronomia Quando: 15 e 16 de novembro,das 15h às 23h Mais infos: www.modaartesaniafestival.com.br Evento gratuito e aberto ao público
Um espaço para novas vozes, referências e profissionais da Moda. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.