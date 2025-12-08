Foto: Diego Padilha/Divulgação DVD João Gomes, gravado nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. João veste chemise da marca Foz e camiseta e calça Patú

Um baiano que mora em São Paulo e que, no último ano, vestiu o pernambucano mais comentado da música, carregando a "bandeira" nordestina por onde passa - no Brasil e no mundo. O resultado é um sincretismo fashion (termo que eu acabei de inventar), traduzido por meio de roupas, acessórios e muito, muito estilo.

Rafhael Cardoso nasceu em Itabuna, no interior da Bahia, e morou a vida toda em Salvador, onde cursou Comunicação e Marketing e Design de Moda. No currículo tem trabalhos de figurinista e produção em campanhas publicitárias.

Já na capital paulista, na área de styling, atua como assistente de nomes como Pedro Sales, Patricia Zuffa, Yumi Kurita, Heloisa Cobra, Renata Correa, em campanhas e vestindo celebridades.

Foto: Cristiano Pepi/Divulgação Rafhael Castro é stylist e trabalhou com João Gomes em diferentes projetos

Em 2025, passou a assinar o styling, estando à frente das produções. Com quem? Aquele jovem de 23 anos que tem revolucionado a música nacional: João Gomes. Se em seis anos de carreira é perceptível a evolução do cantor, também não ficam para trás as mudanças de estilo.

E foi Rafhael quem deu uma forcinha. É dele o styling do Baile Dominguinho, de agosto, e da gravação do DVD oficial, em outubro, nos arcos da Lapa, no Rio de Janeiro.

Mas, afinal, o que é styling? "Styling é você montar uma imagem através da roupa. É você pensar no look para a pessoa, como ele quer aparentar pra sociedade, pra mídia, quais são os atributos que a gente dá ênfase no look, um decote, uma assimetria. É você entender o corpo da pessoa e vesti-la da melhor forma", explica Rafhael.

Foto: Kaio Cesar/Divulgação João Gomes, ao lado de Zeca Pagodinho, vestindo Reserva e chaveiro personalizado com logo do DVD

O stylist faz uso das peças e cria com elas, fazendo amarrações, usando um truque ou de uma determinada forma, compondo uma paleta. Junta-se, então, cor, textura, tecido, caimento, tudo que possa favorecer quem estará vestindo o look.

"Pesquiso como compor o look, os truques que eu posso misturar, os melhores tecidos e aí eu crio esse moodboard, minhas referências, minhas opções de looks e envio pro cliente. Aprovando, começo outra parte do styling, que é a produção de moda, onde o produtor vai atrás de marcas que eu escolhi para fazer parte".

A roupa, diz o profissional, vem em primeiro plano e torna possível entender quem é o artista por meio dela. "Então é muito importante ter alguém do lado do João, alguém criando junto, pensando nesse figurino, até pra cidade que ele vai cantar, alguma premiação mais importante, contar uma história sempre que puder através da roupa."

Foto: Diego Padilha/Divulgação A banda também foi produzida pelo stylist Rafhael Castro, com looks da Riachuelo

Quer conferir o figurino de perto? Sábado, 13, tem show do João Gomes no Festival Tamo Junto BB.

Nos bastidores com João Gomes

1. Rafhael recebe a proposta pronta da identidade do DVD, sem nenhuma informação de figurino;

2. Elabora o moodboard unindo piseiro ao mainstream. "O piseiro que é algo mais regional, que tem um legado. Tive que pensar nisso como um ponto importante para o styling. E tive que analisar um pouco do que está se usando em shows, campanhas de moda, as paletas de cores, procurar marcas nordestinas", conta Rafhael;

3. Seleciona looks, principalmente de marcas nordestinas. Quanto mais looks, melhor para contar uma história a partir das roupas. Após muitas negociações, definem que serão quatro looks durante todo o espetáculo. Os dois primeiros são mais conceituais, com mais informações e tendências de moda, e outros dois de marcas patrocinadoras: Reserva e Riachuelo;

Foto: Diego Padilha/Divulgação DVD João Gomes, gravado nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. João veste chemise da marca Foz, bordada à mão pelo grupo Mimos de Dona Peró.

4. João Gomes participa da prova do figurino, no Rio de Janeiro, durante a passagem de som, e escolhe os looks, a partir das peças já editadas. (Rafhael sempre tem peças extras, para compor novos looks, se precisar);

5. A banda sobe ao palco um pouco antes de João. Os membros também usam figurino criado por Rafhael com peças da Riachuelo.

"E a gente foi montando a partir do que cada um gostava. Short, calça larga, regata. Fui interagindo com eles no camarim". Os músicos ganharam os looks e uma ajuda do stylist, que explicava o que funcionava melhor em cada um. Na paleta, cores claras, para ornar tanto com o início do show, no pôr do sol, quanto com a noite, e não chocar com a imagem do João;

Foto: Alisson Demetrio/Divulgação DVD João Gomes, gravado nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, com Ivete Sangalo

6. João Gomes começa o show com look 100% nordestino. A calça Patú, com arte de Sil da Capela, foi o item que ele bateu o pé para usar. A chemise Foz foi a peça que o cantor mais resistiu.

"Por ser uma uma peça mais elaborada, mas aí eu bati o pé também. Para entrar, precisava ser uma coisa mais arrumada, para causar impacto. Então fazia total diferença ter uma terceira peça, uma sobreposição". A chemise é bordada à mão pelo grupo Mimos de Dona Peró;

7. A t-shirt com a palavra "Sertão", também da Patú, é revelada na terceira música.

Foto: Lucas Haddad/Divulgação João veste chapéu de Irineu do Mestre, camisa sob medida de Airon D’Bragança e calça Studio Orla

"Ele quem escolheu a hora de tirar a chemise. João tem muita opinião sobre o projeto, sobre o que vestir, sobre o que cantar, o tempo que vai ficar no palco. E a equipe deixa ele criar, é a liberdade dele, é o trabalho dele. Todo mundo confia muito nas escolhas dele";

8. O segundo look revela uma combinação de chapéu de Irineu do Mestre, camisa Airon D'Bragança, que fez uma camisa sob medida para o João, e calça Studio Orla.

9. O terceiro look foi da Reserva. Detalhe para o chaveiro em 3D com o logo do DVD.

10. O look da Riachuelo foi o último usado por João Gomes no DVD. O lenço amarrado dá um toque moderno, levando uma informação de moda.



Serviço

João Gomes no Festival de Esportes e Música Tamo Junto BB

Quando: sábado, 13,a partir das 19h

Onde: Marina Park Hotel (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: a partir de R$ 75, vendas em Eventim