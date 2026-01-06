Ano novo, novos olhares: marcas e designers para acompanhar em 2026

Foto: Nicolas Gondim/Divulgação Coleção "Interior", de Vitor Cunha", apresentada no DFB 2024

Sempre pensei que fazer moda é um desafio gigante que vai muito além do simples ato de desenhar e costurar roupas. E a cada estudo, entrevista e depoimento que dou em um determinado tópico, minha teoria vai se concretizando: fazer moda é ter um olhar 360º para absolutamente tudo que está ao redor,

física e virtualmente.

Coincidência ou não, as dicas da coluna desta terça-feira trazem designers e marcas de diferentes Estados que têm muito em comum, como o desejo de aproveitar ao máximo a matéria-prima, o resgate e a releitura de manualidades e tradições, peças que extrapolam o simples vestir e, claro, muita personalidade. É para consumir, mas também apreciar, apoiar, divulgar e acompanhar.





Creations Lil

A marca Creations Lil existe há quatro anos e tem à frente o diretor criativo e designer Marcelo Mariani, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Com experiência em marketing e atuação em brechó, Marcelo cursou Engenharia por oito períodos que, segundo ele, foram essenciais para abrir seus olhos para ser um bom designer e poder modificar e criar estruturas das roupas.

A moda sempre foi um interesse, em especial o storytelling e os processos que fazem parte da criação de uma coleção. Assim, começou a desenvolver suas próprias peças a partir de itens que seriam descartados, de forma artesanal. Os processos podiam, e ainda podem, ser acompanhados nas redes sociais.

Em 2024, se formou pelo Istituto Europeo di Design do Rio de Janeiro (IED Rio) e, em 2025, desfilou no DFB Festival e na Casa de Criadores, em São Paulo.

Por que ficar de olho?

Marcelo elevou o conceito de upcycling para um outro patamar. Com suas referências em arte e moda, utiliza denim, couro e aviamentos em suas criações e acredita que, dentro das possibilidades que ele já apresenta, existam outras muitas alternativas.

"Eu acredito muito no artesanato, muito na sustentabilidade, então estou sempre colocando isso na frente, por ora. E mesmo se fosse para uma outra marca, uma maison, ou para dar uma virada na minha marca, com tecidos nobres, eu ia desenvolver uma tecnologia para manter tudo sustentável e duradouro", conta o designer.

"Porque esse é o problema da nova geração, são rápidas até na duração das coisas, as peças não duram nada. E além disso é plástico, 99% das vezes, então é interessante mexer sempre com possibilidades de materiais", completa.

Soé

A Soé é uma marca de acessórios de João Pessoa, na Paraíba, criada por Ellyka Gomes e Maria Lívia, que atuam complementarmente na construção da narrativa e gestão do negócio.

Segundo Ellyka, a marca nasceu para fortalecer a cultura do Estado para o próprio paraibano através de peças contemporâneas, enquanto os produtos são frutos de uma narrativa, criada a partir de memórias afetivas.

"Eu estou levando história, eu estou guardando, eu estou reverberando essa história. Então, eu estou perpetuando a Paraíba por meio de um acessório. E em segundo lugar, claro, porque acho bonito", explica Ellyka.

Por que ficar de olho?

Brincos, pingentes, broches e presilhas de acrílico, leves e modernos mas que carregam inúmeras referências da Paraíba. A marca é criativa e a cada coleção proporciona uma mergulho na cultura e uma viagem ao Estado. Os preços são ótimos!

É slow, liderada por mulheres que acreditam na economia criativa. E pra quem gosta de conhecer novas marcas autorais, vale conferir as outras que fazem parte do coletivo Criativas da Paraíba, como a Lola Pinto, a Morada e a Tacita.

Vitor Cunha Autoral

Vitor Cunha começou a produzir peças para uso próprio, de forma que traduzisse a sua personalidade por meio das roupas. Além dos olhares, suas criações despertaram desejos de consumo e, assim, nasceu, em Fortaleza, a Vitor Cunha Autoral.

Mais do que vestir o corpo, a proposta é vestir detalhes de cada um, de maneira versátil, exclusiva, confortável e com qualidade. Modelagens, cores e estampas autorais e atemporais marcam as peças criadas pelo designer de moda, que também traz técnicas artesanais, como o macramê, de forma inovadora e ousada a cada coleção.

Por que ficar de olho?

Em 2025, Vitor estreou na Casa de Criadores, em São Paulo, com a coleção "sentido dos ventos". Na passarela, o designer reforçou sua identidade e provou que é possível explorar as

técnicas manuais, parte do DNA da marca, de forma moderna e em sincronia com a moda urbana.

Sem clichê nem invencionices, Vitor Cunha é mais um cearense que mostra a moda nordestina viva e forte.

