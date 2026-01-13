Para atualizar os looks e a alma: roteiro de moda autoral em Fortaleza

Foto: ARIEL GOMES/ divulgação ENFEITES PERIODO DE NATAL AO LONGO DA PRACA CEART JUNTO COM PRESEPIOS DE ARTISTAS CEARENSES

Dizem os "sábios" da internet que viajar é mudar a roupa da alma. E se o objetivo é turistar por Fortaleza, fica o alerta para o excesso de bagagem. Muito além de praia, sol e mar, a capital cearense é um destino que permite colecionar experiências gastronômicas, boas e divertidas lembranças, além de muito conhecimento cultural.

Um roteiro à parte é o da moda autoral. Do tradicional artesanato às marcas que se destacam nas principais semanas de moda do Brasil e do mundo, não faltam opções para diferentes estilos e bolsos. No final, a intenção do roteiro a seguir é a mesma: proporcionar uma imersão na Cidade guiada pelo universo fashion. Ou vice-versa.





Rua dos Tabajaras

Uma ruazinha de paralelepípedos que começa em uma charmosa igreja e que, ao longo dos seus 700 metros, coleciona não só casas históricas, mas também muita economia criativa.

Ateliê da Sil, Negro Piche, Ethos, Pesce, Tropicana e Pump são algumas marcas cearenses que dividem o nome da rua, compartilham a presença em um bairro histórico e atendem diferentes públicos e estilos.

O movimento na rua começa na hora do almoço, com os sabores do Mar de Rosas e só termina de madrugada. À noite, a mobilização acontece mais à frente, em bares, pizzarias e festas. Próximo ao Estoril há locais como a Casa Teresa&Jorge e o JamRock, além de clássicos como Lupus Bier e Pirata Bar.





Casarão Elabore Junto Café Bar

A primeira loja colaborativa de Fortaleza ocupa um casarão no bairro Aldeota e reúne dezenas marcas autorais do Ceará. São roupas, joias, bolsas e sapatos, masculinos e femininos, de diferentes artesãos e designers.

A casa também promove eventos regularmente, indo de bate-papos a oficinas e mini-cursos, sempre com o intuito de valorizar a criatividade dos cearenses e movimentar ainda mais a economia criativa e local.

No interior também está o Junto Café Bar, que funciona de terça-feira a domingo, com direito a café da manhã nos fins de semana e brunches e almoços diários. O espaço é um convite para encontros, reuniões ou simplesmente uma pausa no tour pela cidade para recarregar as energias. O capuccino cremoso e os ovos no purgatório estão entre os mais saborosos do cardápio.

Casarão Elabore: @elaborecs | Rua Marcos Macedo, 827 - Aldeota | (85) 98150-9009 (WhatsApp)

Junto Café Bar: @juntocafebar





Auê Feira

O evento, gratuito, já está consolidado no calendário de Fortaleza e atrai não só quem quer se atualizar e levar para casa as novidades das marcas autorais - que preenchem a maioria das dezenas de espaços que ocupam a Praça das Flores.

A Auê tem um diferencial: serve de vitrine para marcas que ainda estão no começo e que não possuem espaço físico, seja ele próprio ou em lojas colaborativas. Coloque seu calçado mais confortável e percorra os estandes conhecendo quem faz as marcas de roupas (do casual ao fitness, da moda íntima à infantil), acessórios, decoração e papelaria.

Outro detalhe importante do evento são as atrações infantis, como recreação e apresentações musicais. E se a fome apertar, não faltam opções gastronômicas regionais, como pratinhos, e clássicos como hambúrgueres e pasteis.

Auê Feira: @auefeira | Praça das Flores - Av. Des. Moreira - Aldeota





CeArt Praça Luíza Távora

A Central de Artesanato do Ceará (CeArt) reúne diversas formas de expressão do artesanato cearense. São diferentes tipologias e técnicas que perpassam gerações, traduzidas em dezenas de itens assinados por artesãos cadastrados e capacitados.

Os itens vão de clássicos, como estátuas e objetos de decoração, a tapeçaria, acessórios, roupas, móveis, peças de cama, mesa e banho e o que mais a imaginação dos artistas de norte a sul do Estado.

O ponto físico mais clássico da CeArt é na Praça Luíza Távora, um equipamento com prédios históricos, espaço para prática de esportes - da caminhada ao skate, cafés, brinquedoteca e parques infantis. Regularmente a praça também é cenário de feiras de produtores locais, incluindo moda.

Central de Artesanato do Ceará

@ceartceara | Av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota | (85) 99247-4080 (WhatsApp)



