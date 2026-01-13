Logo O POVO+
Para atualizar os looks e a alma: roteiro de moda autoral em Fortaleza
Comentar
Foto de Larissa Viegas
clique para exibir bio do colunista

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.

Larissa Viegas arte e cultura

Para atualizar os looks e a alma: roteiro de moda autoral em Fortaleza

Já pensou em aproveitar Fortaleza e conhecer algumas marcas autorais? Da feira criativa ao espaço de artesanato, a Cidade oferece um roteiro de moda autoral
Comentar
ENFEITES PERIODO DE NATAL AO LONGO DA PRACA CEART JUNTO COM PRESEPIOS DE ARTISTAS CEARENSES (Foto: ARIEL GOMES/ divulgação)
Foto: ARIEL GOMES/ divulgação ENFEITES PERIODO DE NATAL AO LONGO DA PRACA CEART JUNTO COM PRESEPIOS DE ARTISTAS CEARENSES

Dizem os "sábios" da internet que viajar é mudar a roupa da alma. E se o objetivo é turistar por Fortaleza, fica o alerta para o excesso de bagagem. Muito além de praia, sol e mar, a capital cearense é um destino que permite colecionar experiências gastronômicas, boas e divertidas lembranças, além de muito conhecimento cultural.

Um roteiro à parte é o da moda autoral. Do tradicional artesanato às marcas que se destacam nas principais semanas de moda do Brasil e do mundo, não faltam opções para diferentes estilos e bolsos. No final, a intenção do roteiro a seguir é a mesma: proporcionar uma imersão na Cidade guiada pelo universo fashion. Ou vice-versa.

 

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-01-2025: Páginas Azuis com Silvania de Deus que é estilista, designer, empreendedora e um dos maiores nomes da moda cearense, com atelie na na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-01-2025: Páginas Azuis com Silvania de Deus que é estilista, designer, empreendedora e um dos maiores nomes da moda cearense, com atelie na na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Rua dos Tabajaras

Uma ruazinha de paralelepípedos que começa em uma charmosa igreja e que, ao longo dos seus 700 metros, coleciona não só casas históricas, mas também muita economia criativa.

Ateliê da Sil, Negro Piche, Ethos, Pesce, Tropicana e Pump são algumas marcas cearenses que dividem o nome da rua, compartilham a presença em um bairro histórico e atendem diferentes públicos e estilos.

O movimento na rua começa na hora do almoço, com os sabores do Mar de Rosas e só termina de madrugada. À noite, a mobilização acontece mais à frente, em bares, pizzarias e festas. Próximo ao Estoril há locais como a Casa Teresa&Jorge e o JamRock, além de clássicos como Lupus Bier e Pirata Bar.

 

Casarão Elabore - Look gipsy, Bolsa Matulão, Acessórios atravessei e Boné tropical Mess
Casarão Elabore - Look gipsy, Bolsa Matulão, Acessórios atravessei e Boné tropical Mess

Casarão Elabore Junto Café Bar

A primeira loja colaborativa de Fortaleza ocupa um casarão no bairro Aldeota e reúne dezenas marcas autorais do Ceará. São roupas, joias, bolsas e sapatos, masculinos e femininos, de diferentes artesãos e designers.

A casa também promove eventos regularmente, indo de bate-papos a oficinas e mini-cursos, sempre com o intuito de valorizar a criatividade dos cearenses e movimentar ainda mais a economia criativa e local.

No interior também está o Junto Café Bar, que funciona de terça-feira a domingo, com direito a café da manhã nos fins de semana e brunches e almoços diários. O espaço é um convite para encontros, reuniões ou simplesmente uma pausa no tour pela cidade para recarregar as energias. O capuccino cremoso e os ovos no purgatório estão entre os mais saborosos do cardápio.

  • Casarão Elabore: @elaborecs | Rua Marcos Macedo, 827 - Aldeota | (85) 98150-9009 (WhatsApp)
  • Junto Café Bar: @juntocafebar

 

Auê Feira, na Praça das Flores, em dezembro de 2025. Evento acontece periodicamente e reúne marcas autorais, bandas locais e gastronomia regional.
Auê Feira, na Praça das Flores, em dezembro de 2025. Evento acontece periodicamente e reúne marcas autorais, bandas locais e gastronomia regional.

Auê Feira

O evento, gratuito, já está consolidado no calendário de Fortaleza e atrai não só quem quer se atualizar e levar para casa as novidades das marcas autorais - que preenchem a maioria das dezenas de espaços que ocupam a Praça das Flores.

A Auê tem um diferencial: serve de vitrine para marcas que ainda estão no começo e que não possuem espaço físico, seja ele próprio ou em lojas colaborativas. Coloque seu calçado mais confortável e percorra os estandes conhecendo quem faz as marcas de roupas (do casual ao fitness, da moda íntima à infantil), acessórios, decoração e papelaria.

Outro detalhe importante do evento são as atrações infantis, como recreação e apresentações musicais. E se a fome apertar, não faltam opções gastronômicas regionais, como pratinhos, e clássicos como hambúrgueres e pasteis.

  • Auê Feira: @auefeira | Praça das Flores - Av. Des. Moreira - Aldeota

 

ENFEITES PERIODO DE NATAL AO LONGO DA PRACA CEART JUNTO COM PRESEPIOS DE ARTISTAS CEARENSES
ENFEITES PERIODO DE NATAL AO LONGO DA PRACA CEART JUNTO COM PRESEPIOS DE ARTISTAS CEARENSES

CeArt Praça Luíza Távora

A Central de Artesanato do Ceará (CeArt) reúne diversas formas de expressão do artesanato cearense. São diferentes tipologias e técnicas que perpassam gerações, traduzidas em dezenas de itens assinados por artesãos cadastrados e capacitados.

Os itens vão de clássicos, como estátuas e objetos de decoração, a tapeçaria, acessórios, roupas, móveis, peças de cama, mesa e banho e o que mais a imaginação dos artistas de norte a sul do Estado.

O ponto físico mais clássico da CeArt é na Praça Luíza Távora, um equipamento com prédios históricos, espaço para prática de esportes - da caminhada ao skate, cafés, brinquedoteca e parques infantis. Regularmente a praça também é cenário de feiras de produtores locais, incluindo moda.

  • Central de Artesanato do Ceará
  • @ceartceara | Av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota | (85) 99247-4080 (WhatsApp)

 

Foto do Larissa Viegas

Um espaço para novas vozes, referências e profissionais da Moda. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?