Para brilhar mais do que milhões de sóis

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.
O alarme toca. O banho e o café da manhã reforçado ajudam a despertar. O repertório musical na caixinha de som proporciona uma espécie de aquecimento. Ao lado da cama, o arsenal separado de véspera, não entrega, à primeira vista, o zelo dedicado a cada detalhe.
Mas não se engane. A quantidade de camadas, as cores, a fluidez, a ergonomia e a funcionalidade dos itens foram prévia e milimetricamente calculados.
Já a segunda etapa da produção envolve estratégia. Proteção contra o sol, mas também redução de danos em caso de chuvas. Resguardo de documentos, celular e outros itens essenciais para viver momentos intensos, sem nenhum tipo de preocupação. E um toque (nem sempre leve, convenhamos) de brilho e um pouco mais de cor.
É hora de colocar o bloco na rua. De ver, ouvir, sentir e ser. E sim, é uma brincadeira séria. O que para uns é só mais um momento de folia, para outros, é um grito de liberdade. Uma janelinha no calendário onde é permitido viver e vestir fantasias, de encurtar um pouco a saia e aumentar o decote. De colocar o corpo pra jogo e a diversão em primeiro lugar.
Na prática, o vestir-se, para algumas pessoas, pode ser parte desse processo. "Me vestir para o Carnaval já é, em si, um evento. Eu fico pensando em todos os aspectos do look, se ele vai aguentar a noite toda, se chover, como é que eu faço para ir ao banheiro. Esse planejamento precisa englobar tudo, mas é uma diversão, porque você já vai se vestindo e pensando nos momentos da folia", conta Raquel Araújo, designer de moda e educadora parental.
Para quem deseja seguir as tendências desse Carnaval, a coluna traz opções, com looks do shopping atacadista Estação Fashion (que também aposta no varejo), da loja colaborativa Elabore e suas marcas autorais e até de moda íntima, com peças da Nayane Lingerie, provando que é possível colocar as peças de baixo para jogo.
Os não-brincantes que me perdoem, mas carnavalizar é fundamental!
Onde encontrar
Estação Fashion
Onde: rua General Sampaio, 556 - Centro
Quando: segunda a sábado, das 7h às 16 horas
Mais infos:
@estacaofashionoficial
Casarão Elabore
Onde: rua Marcos Macêdo, 827 - Aldeota
Quando: terça a sexta-feira, das 10h às 19 horas;
sábado, das 9h às
18 horas; domingo, das 9h
às 15 horas
Nayane Lingerie
Onde: rua Francisco Glicério, 290 - Maraponga
Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas; sábado, das 9h às 13 horas
Mais infos: @usenayane
