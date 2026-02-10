Para brilhar mais do que milhões de sóis

Foto: Raquel Praxedes/Divulgação Looks Elabore. Body Hey Guapa: R$ 79; Short Hey Guapa: R$ 74; Pochete PDM: R$ 79,90; Colar Saint Luz: R$ 45

O alarme toca. O banho e o café da manhã reforçado ajudam a despertar. O repertório musical na caixinha de som proporciona uma espécie de aquecimento. Ao lado da cama, o arsenal separado de véspera, não entrega, à primeira vista, o zelo dedicado a cada detalhe.

Mas não se engane. A quantidade de camadas, as cores, a fluidez, a ergonomia e a funcionalidade dos itens foram prévia e milimetricamente calculados.

Já a segunda etapa da produção envolve estratégia. Proteção contra o sol, mas também redução de danos em caso de chuvas. Resguardo de documentos, celular e outros itens essenciais para viver momentos intensos, sem nenhum tipo de preocupação. E um toque (nem sempre leve, convenhamos) de brilho e um pouco mais de cor.

É hora de colocar o bloco na rua. De ver, ouvir, sentir e ser. E sim, é uma brincadeira séria. O que para uns é só mais um momento de folia, para outros, é um grito de liberdade. Uma janelinha no calendário onde é permitido viver e vestir fantasias, de encurtar um pouco a saia e aumentar o decote. De colocar o corpo pra jogo e a diversão em primeiro lugar.

Na prática, o vestir-se, para algumas pessoas, pode ser parte desse processo. "Me vestir para o Carnaval já é, em si, um evento. Eu fico pensando em todos os aspectos do look, se ele vai aguentar a noite toda, se chover, como é que eu faço para ir ao banheiro. Esse planejamento precisa englobar tudo, mas é uma diversão, porque você já vai se vestindo e pensando nos momentos da folia", conta Raquel Araújo, designer de moda e educadora parental.

Para quem deseja seguir as tendências desse Carnaval, a coluna traz opções, com looks do shopping atacadista Estação Fashion (que também aposta no varejo), da loja colaborativa Elabore e suas marcas autorais e até de moda íntima, com peças da Nayane Lingerie, provando que é possível colocar as peças de baixo para jogo.

Os não-brincantes que me perdoem, mas carnavalizar é fundamental!





Onde encontrar

Estação Fashion

Onde: rua General Sampaio, 556 - Centro

Quando: segunda a sábado, das 7h às 16 horas

Mais infos:

@estacaofashionoficial

Casarão Elabore

Onde: rua Marcos Macêdo, 827 - Aldeota

Quando: terça a sexta-feira, das 10h às 19 horas;

sábado, das 9h às

18 horas; domingo, das 9h

às 15 horas

Nayane Lingerie

Onde: rua Francisco Glicério, 290 - Maraponga

Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas; sábado, das 9h às 13 horas

Mais infos: @usenayane