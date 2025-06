Praia do Futuro: sair de um Cartão-Postal para um bairro atrativo para morar

Foto: FCO FONTENELE Sem acordo, discussões sobre a requalificação da Praia do Futuro continuam em 2025

A Praia do Futuro, um dos símbolos turísticos de Fortaleza, tem um grande desafio de conciliar sua vocação lúdica com o potencial residencial. Mas para atrair moradores e garantir a qualidade de vida do bairro, são necessárias intervenções urbanas estratégicas mais sensíveis a realidade local.

Existem fatores que estagnaram o bairro como a imensa quantidade de terras desocupadas. Os "vazios" desconecta as atividades, inibe o comércio local e aumenta a insegurança. E é por isso que foi criado o instrumento do IPTU progressivo, autorizado pelos artigos 156 e 182 da Constituição Federal. A sua simples aplicação força o uso além de gerar rapidamente recursos públicos para investir na infra do bairro, que estão bem defasados. Com exceção das avenidas e das quadras imediatas de parte da orla, todas as outras ruas sofrem de falta iluminação, pavimentação e calçadas de qualidade.

Um outro fator também é a monofuncionalidade da orla. Praticamente toda a PF é ocupada por barracas de praias, que são tradicionais na nossa cidade, e muito importantes para a economia local. Isso é inquestionável! Mas o que faz uma orla ou qualquer espaço público funcionar bem é a diversidade de atividades.

Ao bom exemplo da nossa beira mar, o m2 mais caro da cidade, que é frequentada por todos os públicos e de todas as classes sociais praticamente 24horas por dia! Na beira mar temos desde feirinha a restaurantes, mercado de peixes, oficina de barcos, práticas de diversos de esportes. Reproduzir esse modelo na praia do futuro é impacto imediato na qualidade dos espaços e consequentemente na segurança. Afinal, onde há movimento de pessoas, tem redução de riscos.

A Praia do Futuro pode transcender sua fama efêmera de destino veraneio, tornando-se um bairro vibrante e acolhedor. Investimentos em infra, segurança e espaços coletivos não apenas valorizariam os imóveis, mas criariam um ecossistema urbano sustentável. O equilíbrio entre preservação ambiental, dinamismo econômico e vida comunitária é a chave para atrair famílias e jovens profissionais - transformando o "futuro" do bairro em um presente desejável.