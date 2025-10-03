A cidade que acolhe todas as mentes: construindo o espaço ideal para crianças neurodivergentes

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 28-08-2024: Projeto Casulo, na Cidade das Crianças, que atende crianças com autismo e outras condições. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Imaginemos uma cidade onde o barulho do trânsito não é uma agressão sensorial, mas um sussurro distante. Onde os parques não são apenas áreas verdes, mas santuários de calma e exploração. Uma cidade que não tenta enquadrar todas as crianças no mesmo molde, mas que se adapta para celebrar e nutrir a neurodiversidade. Esta não é uma utopia inatingível, é um planejamento urbano consciente e humanizado.

O pilar fundamental desta cidade é a acessibilidade sensorial.

Isso vai muito além de rampas para cadeiras de rodas. Significa ruas com menos buzinas e mais barreiras acústicas naturais. Parques com áreas de estimulação silenciosa, equipamentos que priorizam o movimento proprioceptivo (como balanços de rede) e espaços para escapar da superlotação. As lojas e prédios públicos teriam iluminação natural e indireta, evitando os dolorosos fluorescentes, e ofereceriam "rotas sensoriais" claras para evitar sobrecargas.



Crucialmente, esta cidade investiria em comunidade e inclusão real. Todas as escolas públicas praticariam a educação inclusiva, com salas de recursos, professores de apoio especializados e a valorização de diferentes estilos de aprendizagem. Centros comunitários ofereceriam oficinas de interesse especial, criando pontes para a socialização baseada em paixões comuns, e não em pressões sociais.



Os benefícios se estendem a todos. Uma cidade mais silenciosa e organizada reduz o estresse de qualquer cidadão. A educação que valoriza diferentes formas de pensar produzirá adultos mais criativos e empáticos. Ao construir um ambiente onde uma criança autista, com TDAH ou qualquer outra neurodivergência pode florescer, estamos criando uma sociedade mais rica, diversa e verdadeiramente acolhedora.



A cidade ideal para crianças neurodivergentes não é um enclave especial, mas um modelo de urbanismo centrado no bem-estar humano. É o reconhecimento de que o mundo é diverso e que o nosso desenho das cidades deve refletir e celebrar essa pluralidade de experiências. É uma cidade que, ao abraçar as necessidades de suas mentes mais singulares, se torna um lar melhor para todos.



