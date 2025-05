Avanços e alarmes na evolução do IDH!

Foto: SARA MAIA EDUCAÇÃO compõe cálculo do IDH, junto com saúde e renda

O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas divulgou, recentemente, a atualização do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 193 países, com dados de 2023, sobre indicadores de expectativa de vida, escolaridade e Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

O Brasil está na 84ª colocação com IDH de 0,786 considerado de desenvolvimento alto. Desde 1990, acumulamos aumento de 22,6%, enquanto o ritmo global foi de 24,3%, e o do nosso grupo, de 36,6%. Outros emergentes avançaram mais rápido, como o Peru (27%) e Colômbia (26,5%), um pouco acima no ranking, além da China (62,3%), Índia (53,6%) e Turquia (42,6%).

De 1990 até 2023, acumulamos avanços nas medidas de renda, saúde e educação que formam o IDH. O PIB por habitante subiu de US$ 12,178 para US$ 18,011; a expectativa de vida ao nascer, de 65,86 para 75,85 anos; a escolaridade média de 3,69 para 8,43 anos.

Além do Brasil, outros 49 países são considerados de desenvolvimento alto (de 0,700 a 0,799). As nações de desenvolvimento médio (de 0,550 a 0,699) somam 43, enquanto aqueles com desenvolvimento baixo (abaixo de 0,550) são 26. A Islândia ultrapassou a Suíça e a Noruega é agora o país com maior IDH do mundo (0,972), os seis primeiros são europeus. Já o Sudão do Sul tem o pior (0,388), as nove últimas posições são de países africanos.

Se os dados apresentam avanços, também mostram alarmes, principalmente no que se refere à desigualdade social! Os ganhos são lentos e pessimamente distribuídos. No cálculo em que a ONU ajusta o IDH de acordo com a desigualdade social, o país cai para 0,594, próximo ao de baixo desenvolvimento humano e apenas na 105ª posição.

Aqui, os 40% mais pobres detêm apenas 11,3% dos rendimentos da população, enquanto os 10% mais ricos ficam com 41%. Nos Estados Unidos, país mais desigual entre os ricos, os percentuais são 15,6% e 30,2%, respectivamente.

Baixa competitividade, infraestrutura precária, elevada concentração de renda e sofrível qualidade da educação, em todos os parâmetros internacionais, são alguns dos principais gargalos a serem superados.