A propaganda brasileira mudou muito nas últimas duas, três décadas. Na verdade, o mundo mudou e a comunicação foi junto se transformando para não virar uma Olivetti. Para quem tem menos de 35 anos, esta era a marca de uma famosa máquina de escrever, uma espécie extinta no mundo dos redatores. A evolução tecnológica foi acompanhada por uma evolução de costumes e conceitos. Na década de 1980, a Gradiente (outro fóssil) lançou um computador, meio brinquedo, para crianças e adolescentes. O nome do híbrido: Expert. O título do anúncio-mãe da campanha: Para a geração que vai mandar. Nas imagens, crianças brancas e louras, pareciam crianças nórdicas. Esta peça seria hoje motivo de um debate acalorado nas TVs, lives e rádios all News, cancelamentos nas redes sociais e possivelmente, uma CPI no Congresso Nacional.

O mundo mudou e, é claro, os valores mudaram. Os conceitos de comunicação idem. O marketing foi virado de cabeça pra baixo. Hoje, uma marca que se preze como sendo uma marca atual e antenada trabalha com corpos reais. Pessoas comuns, pretas, pardas, gordas, gays e idosas, formam o que chamamos de verdade e a verdade virou o ouro da boa comunicação. A verdade é a joia da coroa do novo marketing e o cálice sagrado de uma boa campanha publicitaria. O publicitário que ainda não decifrou esta mensagem, virou um Monza Barcelona 1992 sorteado numa promoção das Lojas Paraíso, lembram?

Não precisa desenhar

O caderno cultural do O POVO, Vida & Arte, celebra 35 anos com uma campanha que ressalta a essencialidade da arte na vida das pessoas. O mote, referenciado pelo aforismo de Nietzche, não poderia ser mais direto e provocativo: “sem a arte, a vida seria um erro”. Como diria o mesmo filósofo alemão, demasiadamente simples. Quem lê o V&A sabe do que estamos falando.

Pontapé inicial



O Assaí Atacadista estará ainda mais próximo do dia a dia dos cearenses em 2024, por meio uma das maiores paixões nacionais: o futebol. Com a sua já conhecida estratégia de apoiar e valorizar os eventos esportivos de todo o país, a rede de supermercados passa a ser o Atacadista Oficial do Campeonato Cearense. O acordo é válido até o fim da temporada de 2024 e inclui a apresentação da marca em diversas propriedades do campeonato.

Atualmente, o Assaí conta com mais 288 lojas em 24 estados mais o Distrito Federal. Com as duas lojas inauguradas em 2023, a Companhia chegou a 15 unidades no estado do Ceará, com lojas em Fortaleza, Sobral, Caucaia, Iguatu, Juazeiro do Norte e Maracanaú.

O Assaí também é hoje um dos principais apoiadores do futebol no Brasil e, desde novembro de 2022, passou a utilizar o selo de “Atacadista Oficial do Nosso Futebol”.

A Companhia também é patrocinadora do Brasileirão desde 2018, e marca presença nos campeonatos regionais desde 2014 apoiando o Campeonato Paulista (Masculino e Feminino) e desde 2021 na Copa do Nordeste, algumas das mais tradicionais competições de futebol do país. Desde 2019, patrocina a Taça das Favelas, em incentivo também à promoção social e valorização da cidadania. Ainda, nas últimas semanas, a Companhia anunciou o patrocínio dos campeonatos estaduais Pernambucano, Carioca, Potiguar, Maranhense, Paranaense, Paraense, Baiano, Mineiro e Goiano, além do torneio Cearense.

Além do futebol, o Assaí também ampliou o seu apoio ao esporte com o patrocínio a diversas corridas de rua brasileiras. É o caso da 27ª Maratona Internacional de São Paulo, a 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, E nos últimos três anos, o Atacadista também esteve presente nas corridas São Silvestre, na capital paulista, e Volta da Pampulha, em Minas Gerais.

Collab carnavalesco

Para aumentar resultados e conquistar novos nichos de mercado, a Ferrovia Ótica e AmericaNews Beauty desenvolveram com suas agências de comunicação interna uma campanha de carnaval em formato colaborativo, unindo ótica com beleza. Compras de mais de R$ 399, valem um bag de mão com estampa da Ferrovia e um kit de maquiagem da AmericaNews Beauty.

Em todos os rubros

A Engaja Comunicação aumentou sua presença no Nordeste. Uma das maiores agências de comunicação corporativa da região começou 2024 com novos clientes em seu portfólio, em diferentes segmentos de atuação. Contrataram a agência para a gestão de relacionamento com a imprensa e ações estratégicas de comunicação a multinacional europeia Blockchain Sports, a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP), a Náutico Atlético Cearense, o Grand Shopping Messejana, a R Amaral Advogados, o Grupo Vignoli e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará (Seacec).

Porto integrado

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP) acaba de lançar um aplicativo oficial para os associados da entidade. Na plataforma, os associados poderão ter acesso a alertas, comunicados, convênios, benefícios, fotos, vídeos, enquetes, educação, notícias, pesquisas e vagas internas.

O aplicativo é mais um canal de comunicação, que proporcionará maior agilidade e

transparência nas atividades da AECIPP, que representa atualmente 92% do PIB do

Complexo do Pecém.

PECEM, CEAR