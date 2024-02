Foto: RPBaiao Teto da Capela Sistina - Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano).

Um aluno de publicidade e marketing aprende logo no primeiro semestre do curso que "comunicação não é o que falamos, comunicação é o que o outro entende". O aforismo é claro, mas, se observarmos, não é óbvio. Muitas vezes, as campanhas são cheias de proselitismos e enigmas em seus textos, como se fossem obstáculos obrigatórios aos leitores, usuários e espectadores. Ora, um anúncio que precisa ser explicado como se fosse uma obra abstracionista não é uma boa peça. As metáforas devem ser acessíveis e sem elocubrações psicanalíticas. Foolproof. Publicidade tem compromisso com uma comunicação empática. Sem ela, inexiste a energia vital da relação mensagem-produto.

Além do texto, a direção de arte também se encaixa neste princípio. Na verdade, aqui está um dos grandes desafios: como sermos criativos sem abandonar os desejos de nossos clientes? Não se pode estabelecer uma hierarquia da estética sobre a mensagem. O briefing não está submetido a sacadas inteligentes (sem conexão com os objetivos) e trocadilhos estéreis em troca de um prêmio. Aliás, quantas campanhas foram feitas só para empilhar troféus? Propaganda e marketing são pincéis de mercado. Pincéis em telas que engajam, vendem produtos e conceitos, trazem relevância e geram audiência. Tudo como uma obra de arte feita por encomenda, como os afrescos da Capela Sistina, feitos por um Michelangelo seguindo à risca o briefing do cliente.

Filho de Peixe

A Sancho Corporativo, agência de carreiras, fechou parceria com o ator Nizo Neto, filho do lendário Chico Anysio. O agenciamento abrange o campo artístico como também incursões no mercado corporativo. Um dos objetivos da Sancho é a profissionalização do segmento de gestão de carreiras. Além de Nizo, a agência possui nomes do naipe de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Filho de Chico Anysio Nizo Neto Crédito: Acervo Nizo Neto/Sancho

Boa conversa

A GME, assessoria de imprensa Gestão de Mídia Espontânea, anunciou uma reformulação no visual da marca. O logo exibe agora dois balões de conversa que representam a comunicação, destacando o diálogo e a tradução dos serviços por meio da assessoria de imprensa. O trabalho de rebranding foi realizado pela Creaty Comunicação.

Foto: Divulgação Novo logo GME

“Estamos orgulhosos de apresentar a todos a nossa nova identidade visual, um reflexo do nosso compromisso constante com a inovação, qualidade e aprimoramento contínuo”, afirma Raysa Rídia, assessora de imprensa e fundadora da GME.

Destino Premiado

Fortaleza foi a cidade escolhida pelo Grupo Diamantes, varejista do setor de lingerie, para premiar suas consultoras na campanha "Experiência Preciosa". Doze delas, de diferentes estados do Brasil, ganharam uma viagem a Fortaleza que inclui, além da estadia, ensaio fotográfico, passeio para o Beach Park e visitação em uma das fábricas da marca, em Fortaleza.

A campanha é linda e é muito prazeroso conhecer de pertinho as consultoras. Ouvir as histórias delas nos deixa muito felizes, pois sabemos que a Diamantes cruzou o caminho delas para ajudá-las no crescimento, empoderamento e desenvolvimento familiar e social”, afirma Claudênia Régia, sócia-presidente do Grupo Diamantes.

Foto: Tarcísio Tavares Sede do Grupo Diamantes

Foto: Tarcísio Tavares "Experiência Preciosa" A Premiação das consultoras Diamantes

Foto: Tarcísio Tavares "Experiência Preciosa" A Premiação das consultoras Diamantes

O sócio-presidente da marca, Cláudio Júnior, reforça a importância da campanha. “Ao reconhecer as conquistas excepcionais, a Diamantes não apenas celebra suas consultoras, mas fortalece os laços que fazem da marca uma comunidade única. E poder participar deste momento de celebração é enriquecedor para todos nós ”, diz

Cores de uma grande ideia

A Advance botou o bloco na rua. O Tamo Junto manteve a tradição, iniciada em 2016, de marcar o pré-carnaval de Fortaleza. Mais do que um bloco em si, o evento é um exemplo de live marketing de uma agência genuinamente cearense, mas que está entre as maiores agências independentes do país. Pra completar, este ano, o Tamo celebrou o grande Aldemir Martins.

Bloco Tamo Junto, da agência Advance. Crédito: Social Advance

Mil e uma consultorias

O Senac Ceará bateu um recorde em 2023. Seus serviços de consultoria superaram a marca de 1 mil atendimentos no ano passado, em 42 municípios do Estado. Gastronomia, hospitalidade, Gestão, Design e Sustentabilidade são algumas das áreas atendidas pelas consultorias.

Durante 2023, as consultorias do Senac estiveram ativas em 13 festivais gastronômicos e em diferentes polos, como nas barracas da Praia do Futuro e nos quiosques da Sabiaguaba.

Conheça aqui um pouco mais sobre o Senac Consultoria