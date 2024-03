Sem precisar do Google Tradutor

Foto: Adobestock Diverse cultures, international communication concept. Human silhouette with speech bubbles.

Comunicar não é o que se fala, é o que o outro entende. Os estudantes do primeiro semestre de Comunicação declamam esta expressão. Mas mesmo sendo um aforismo "arroz de festa", poucos se aprofundam na essência do que isso quer dizer. Pensando assim, resolvi dissecar a velha máxima, começando pela evidente alusão à "empatia". Claro, se comunicação é o que o outro entende, está implícito (ou até mesmo, explícito) que o emissor deve se colocar ou colocar a mensagem num nível de compreensão de quem a recebe. Trocando em miúdos, comunicar bem é entender os códigos de quem vai receber. Quando levamos esse chassi para a publicidade e o marketing, a coisa cresce e se amplia.

Profissionalmente, o mercado aprendeu que as questões sociais, geracionais e geográficas das pessoas influenciam, e muito, a compreensão de anúncios e campanhas, para sermos mais conservadores. É quase como uma analogia ao "lugar de fala" se transformando em "lugar de escuta" ou então, desenhando, a tal da representatividade. Desse útero surgem, por exemplo, gírias e bordões dirigidos aos nichos. Os redatores (bons) bebem na fonte dessa equação. Os diretores de arte, idem. Para os profissionais de mídia, isso é o cálice sagrado da função. Traduzindo para o bom português: toda comunicação precisa ser compreensível e, como versava o poeta Fernando Brant, ir aonde o povo está.

O Cantador da Cajuína

Uma nova voz para um jingle que representa a identidade da Cajuína São Geraldo. A nova identidade sonora ganha vida na voz de Cícero Pereira de Souza, mais conhecido como Santanna, O Cantador. "Santanna é de Juazeiro do Norte e carrega a valorização da cultura nordestina, assim como a São Geraldo", afirma o gerente de marketing da empresa, Tiago Caldas.

Foto: Produtora MUZAK Santanna, O Cantador grava o jingle da Cajuína São Geraldo.

O artista traz em sua voz a essência do Nordeste: o forró. O jingle é o mesmo desde 2016, mas neste ano conta com a interpretação do artista cearense.

Segundo o gerente de marketing da São Geraldo, o jingle surge agora com uma nova roupagem musical. O jingle foi intermediado pela Acesso Comunicação.

"Com a participação do Santanna, o nosso objetivo é reforçar ainda mais o posicionamento da marca, valorizando cantores nordestinos para suas campanhas e ações publicitárias", destaca Tiago.

Com uma história de mais de 45 anos no mercado, a Cajuína São Geraldo é uma marca caririense que atua em todos os estados do Nordeste. Tornou-se referência cultural da região do Cariri, Sul do Ceará, sendo um local turístico que recebe visitantes e romeiros de todo o país.

A empresa, que leva o nome de um santo italiano, teve origem na década de 50, a partir de uma pequena fábrica de bebidas no centro de Juazeiro do Norte, e hoje, se consolidou em um parque industrial com extensão de mais de 33 mil metros quadrados e emprega cerca de 700 pessoas direta e indiretamente.



Oceano inspirador

No próximo dia 12 de março o Winds for Future celebra a Década do Oceano no Ceará com o Navegar, Fórum para a Cultura e Ciência Oceânica e Economia do Mar. Transmitido pelo Linkedin a partir das 14h, vai conscientizar sobre a preservação oceânica, fomentar a troca de conhecimentos e experiências e inspirar inovação para nossos desafios oceânicos. Saiba mais na Layout no O POVO.

O Navegar é uma iniciativa do INSTITUTO WINDS FOR FUTURE - W4F através do HUB CUMBUCO, para reunir empreendedores, gestores públicos, comunidades costeiras, ONGs e pesquisadores para uma agenda focada na celebração e discussão sobre cultura e ciência oceânica e economia do mar. Através de sessões temáticas, o evento promoverá debates, compartilhamento de conhecimentos e experiências locais, nacionais e internacionais, e inspirar ações concretas e inovadoras voltadas para a sustentabilidade oceânica. O evento conta com o apoio do APSV Advogados, Qair Energy, Astor BFA e HL Soluções Ambientais e apoio institucional da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará.

O Navegar é inspirado na temática da Conferência da Década do Oceano, que se realizará entre os dias 10 e 12 de abril, em Barcelona. O Ceará teve importante participação durante a Conferência do Oceano realizada em 2022, na cidade de Lisboa. Nesse período, o processo de governança marinha e de ambientes costeiros teve expressiva evolução. Com o crescente reconhecimento da importância do Oceano para a sustentabilidade global, o evento se posiciona como uma plataforma voltada para o diálogo e colaboração interdisciplinar, visando abordar os desafios e oportunidades associados à década do oceano e à economia azul no contexto cearense.

O Navegar contará com quatro sessões focadas na Visão 2030 da Década do Oceano, preservação ambiental, economia do mar e experiências internacionais, além de experiência sensitiva.

Foto: Divulgação Programação do evento.

AGENDA (versão preliminar sujeita a alterações)



Recepção, roda de conversa e abertura (14h às 15h)

Objetivo: Networking entre os diversos atores convidados e fortalecimento da formação de um ecossistema de cultura, ciência e economia do mar. Preliminarmente à discussão dos temas do Fórum, será realizada uma sessão de abertura com a fala de algumas das lideranças presentes.

Década do Oceano - Visão 2030 (15h às 16h)

Objetivo: Debate sobre os aspectos fundamentais da cultura oceânica e dos desafios para se alcançar a Visão 2030 da Década do Oceano (10 minutos cada apresentação):

-Ciência e Soluções para um Oceano Limpo, Saudável e Resiliente. Desafios 1, 2 e 5 – -Poluição, Ecossistemas e Clima. (Farol: Monique Tayla, BlueKeepers)

-Ciência e Soluções para uma Economia Oceânica Sustentável e Resiliente. Desafios 3, 4 e 6 – Economia Oceânica Sustentável, Alimento Azul Sustentável e Comunidades Resilientes. (Farol: Eduardo Fontenele, Núcleo de Estudos em Economia do Mar - NEMA, UFC)

-Ciência e Soluções para um Oceano Seguro e Previsível. Desafios 6, 7 e 8 – Observações, Dados e Previsão/Sistemas de Alerta Precoce. (Farol: Felipe Matias, Cientista Chefe de Economia do Mar do Estado do Ceará)

-Um Oceano Inspirador e Engajador para Todos. Desafios 9 e 10 – Desenvolvimento de Capacidades, Alfabetização Oceânica, Conhecimento Indígena e Local e Patrimônio Cultural. (Farol: Patrícia Furtado, Fundadora Aquamater)

Experiências azuis no Ceará (16h às 17h)

Objetivo: Apresentação de ações concretas e inovadoras no Ceará ligadas à temática oceânica (10 minutos cada apresentação).

-Turismo Costeiro (Farol: Yrwana Guerra, SETUR)

-Pesca Artesanal (Farol: Beto Gradvohl, CS Economia do Mar)

-Cultivo de Algas e Ecoturismo (Farol: Stefany Ferreira, BlueC)

-Transição Energética e Economia do Mar (Farol: Gustavo Silva, Qair Energy)

Experiências Azuis Internacionais (17h às 18h)

Objetivo: Partilha de experiências internacionais para promover insights sobre a nossa experiência e potencialidades locais. (10 minutos cada apresentação).

-Canada's Ocean Super Cluster (Farol: Marcos Miranda, Discovery Centre International - Canadá)

-Implementando a Missão Europeia "Restaurar o nosso Oceano e Águas até 2030" nas bacias do Atlântico e do Ártico, (Farol: José Luiz Moutinho, Aircentre - Portugal)

-Hypercluster de Economia do Mar em Portugal (Farol: Miguel Carvalho Marques, Consultor Internacional - Portugal).

-Amazônia Azul Digital (Farol: Célio Fernado, Astor BFA - Brasil)

-Energy Observer Experience (Farol: Nathalia Bernardo, Otimista - Brasil)

5 Sentidos - Imagem, Sons e Sabores do Oceano (18h às 19h)

Respira arte

Começou a Mostra de Artes da Escola Porto Iracema. Até o dia 28 de março uma nutrida agenda de atividades vai exibir a diversidade artística e cultural dos integrantes dos Laboratórios de Criação da escola. Para a partilha final desta edição, foram 7.560 horas de tutoria em 32 projetos divididos nas cinco linguagens artísticas promovidas pela escola: artes visuais, cinema, dança, teatro e música.

A programação traz destaques de ações voltadas para o Dia da Mulher, Dia Internacional do Teatro, e o Pitching de Roteiros realizado pelo Lab Cena 15.

Pela primeira vez, a MOPI acontece durante um mês completo. A diversidade artística e cultural de integrantes dos Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema das artes - equipamento da Rede Pública de Equipamentos Culturais da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM) - é partilhada em 10 espaços e equipamentos culturais entre Fortaleza, Sobral e Aldeia Anacé Japuara, na Caucaia. Toda a programação da MOPI é gratuita e aberta ao público.

Entre 1 a 28 de março, a Mostra percorre a Escola Porto Iracema das Artes, Hub

Cultural Porto Dragão, Theatro José de Alencar, Cineteatro São Luiz, Cinema do

Dragão, Teatro Dragão do Mar, Poço da Draga, Praça Verde do Centro Dragão do Mar,

Aldeia Anacé Japuara (Caucaia) e Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC).

Todos os espaços recebem intervenções artísticas que, no total, somam a colaboração de 116 artistas diretamente envolvidos.

Serviço:

-O quê: 11ª edição da Mostra de Artes Porto Iracema (MOPI) é iniciada com

programação artística variada.

-Quando: durante todo o mês de março.

-Onde: Na Escola Porto Iracema das Artes, Hub Cultural Porto Dragão, Theatro José

de Alencar, Cineteatro São Luiz, Cinema do Dragão, Teatro Dragão do Mar, Poço da

Draga, Praça Verde do Centro Dragão do Mar, Aldeia Anacé Japuara (Caucaia) e

Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC).



Gratuito e aberto ao público.

Veja aqui a agenda da Mostra.



Conexão musical

O Sua Música, plataforma gratuita de música, criada na Paraíba em 2011, se consolida como porta de entrada para grandes marcas que querem se conectar com o público do Nordeste. Empresas como Brahma, Devassa, Coca-Cola, Cheetos, Engov, Boticário e Caixa são clientes do portal em projetos que vão de entregas 360 a escolha de artistas embaixadores, produção e gravação de jingles, clipes e ativações de live marketing. O que garante o sucesso é seu modelo de negócio, gratuito para o usuário.

“O Nordeste é um mercado estratégico para as marcas, com um público fiel e engajado à música. Possuímos um profundo conhecimento do público, da região e suas nuances, o que nos permite desenvolver ações mais assertivas, eficazes e representativas junto às marcas”, explica Marcela d'Arrochella, CSO e Sócia do Sua Música.

A plataforma já conectou mais de 100 marcas ao público nordestino, alcançando milhões de fãs. Para impulsionar essas ações e trazer ainda mais "sabor local", o Sua Música trabalha em parceria com diversos creators e artistas da região.



Foto: Lucas Facundo São João de Todos, Ativação da Sua Música.

TV conectada

O YouTube foi a plataforma online de vídeo mais assistida no Brasil em 2023. Ganhou de empresas como Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video. Os dados são da pesquisa Kantar Ibope Media que revela que 26% do tempo de consumo de vídeo nos domicílios foram dedicados a vídeos online. Deste total, o YouTube ficou com 16,1%. A Netflix, segunda plataforma mais vista, obteve 4,3% e o Tik Tok, 3,9%

15 minutos ou grátis

Os criadores da marca Azilados Casa de Sanduíches estão expandindo a atuação no mercado cearense com o lançamento da “Em Nome da Pizza”. Mantendo o conceito dos “15 min ou grátis” para pedidos em loja, marca registrada do Azilados há 15 anos, o novo produto se destaca pela massa de fermentação prolongada, uso de insumos locais e, como promete seu slogan, rapidez no delivery.

A nova marca de pizza está comercializando 24 sabores, incluindo opções veganas e vegetarianas. A “Em Nome da Pizza” está disponível no iFood e presencialmente na unidade do Azilados localizada no Cocó.



Foto: Divulgação Caixa da nova marca da Azilados a Em nome da Pizza.

Lá tem tudo

O RioMar Fortaleza lançou sua nova campanha institucional para 2024 "No RioMar Tem”. A proposta é mostrar que o shopping é um local completo, onde as pessoas podem encontrar tudo o que precisam para desfrutar momentos únicos, com hospitalidade e conforto, como mix de lojas, serviços de alimentação, conveniência, bem-estar e saúde nas clínicas populares e de imagem.

Além disso, o empreendimento conta com uma programação de shows, eventos e ações que acontecem no shopping e no Teatro RioMar Fortaleza.

Idealizada pela equipe de marketing do shopping, que tem à frente a gerente do marketing, Michele Ribeiro, a nova campanha está sendo veiculada em diversas plataformas com um plano de mídia que envolve televisão, rádio, impresso, mobiliário urbano e redes sociais.

“Estamos garantindo uma ampla cobertura e alcance para chegar a todos os cearenses”, afirma.

“Idealizamos a campanha ‘No RioMar Tem’ para transmitir a mensagem de que o shopping é mais do que um lugar para fazer compras, é um espaço onde as pessoas podem cuidar da saúde, por exemplo em uma das clínicas disponíveis, além de desfrutar de momentos únicos e construir memórias inesquecíveis. Estamos convidando o público a conhecer tudo o que temos a oferecer”, destaca Michele Ribeiro.

O trabalho é assinado pela equipe de marketing do RioMar Fortaleza, agência Advance, produção audiovisual Terravista 360 e fotografia de Gabriel Marques.