Decifra-me ou te devoro

Um dos mitos gregos mais conhecidos é o da Esfinge, um ser com corpo de leão e uma cabeça humana. Rezam os antigos que essas criaturas eram traiçoeiras e se alimentavam dos que não acertassem suas perguntas cheias de cascas de banana. A mais famosa: "O que é que de manhã tem quatro patas, de tarde tem duas e de noite tem três?". Ora, quem leu os velhos almanaques Capivarol, sabe a resposta de cor: o homem. Mas hoje temos uma versão avançadíssima da manjada Esfinge: a Inteligência Artificial.

A IA, em suas ferramentas, se apresenta como um animal híbrido a nos desafiar diante de uma highway sem sinalizações. Vamos pensar alto, no momento do input, a hora da verdade. Input não, prompt. Na hora do comando, o que pedir para a IA? Nesse momento, ter repertório é essencial para um resultado, no mínimo, satisfatório. Repertório e técnica. Técnica de acionar o prompt, pois se esse não for acionado com as referências corretas, pode gerar dois animais da mitologia do mercado: a carne de vaca ou um ornitorrinco. Carne de vaca como uma cópia barata ou como um estranho bicho da fauna australiana. A IA é mais do que uma evolução, é, na verdade, uma revolução, mas como toda revolução tem suas guilhotinas. Os profissionais de comunicação estão diante das perguntas desta esfinge do século 21: "sou uma bengala ou uma catapulta?" ou "eu evito tua mediocridade ou a te desnudo publicamente?".

Pura inspiração

De quantas maneiras podemos consumir leite em pó? Com este insight, a agência Next criou para a Betânia a campanha "Gostoso com tudo". Receitas de todos os tipos e para todos gostos são mostradas por quatro influenciadores nas redes sociais. A ação também contempla comerciais de televisão, rádio e ativações nos pontos de venda da marca em todo o Nordeste.

Os quatro influenciadores convidados para compartilhar suas formas de consumir o leite em pó são: Pedro Freitas (@explorecomigo), Clara Lacerda (@cadeacomiida), Luiz Victor Torres (@luizvictortorres) e Patrícia Souza (@oxeebomvisse).

“Cada pessoa tem o seu jeito único de consumir leite em pó Betânia e, com esta campanha, queremos valorizar a individualidade dos nossos consumidores, além de inspirá-los a usufruir de todo o seu sabor e cremosidade, proporcionando momentos de prazer e satisfação, pois o leite em pó Betânia deixa tudo mais gostoso”, afirma a gerente de marketing da Betânia, Sabrina Castro.

Ficha Técnica

Direção de Criação: Fábio Onofre

Criação: Roberto Bruno, Eva Oliveira, Caio Márcio, Marcelo Oliveira e Everton Rocha

Atendimento: Gabriela Linhares, Fernanda Maximino e Juliana Resende

Conteúdo: Luma Dantas e Mariana Praxedes

Revisão: Nivaldo Lemos

Fotógrafo: Davi Maia

Direção de cena: Davi Diógenes



Um luxo só

A Bando desenvolveu a nova identidade visual da A&B Incorporações para consolidar sua presença no mercado imobiliário de alto padrão. O novo logo destaca uma marca com personalidade leve, urbana e contemporânea, com um toque de minimalismo que sugere projetos como obras de arte.

“Buscamos alinhar a marca à arquitetura disruptiva de seus produtos”, afirma Giacomo Brayner, CCO da Bando. “Vale lembrar que não perdemos de vista o cliente, que precisa perceber sofisticação na marca, mas também compreendê-la. Vê-la como uma incorporadora que entrega experiências, momentos duráveis”, completa Giacomo.

A liberdade criativa toma forma em linhas suaves e cheias de personalidade, ao mesmo tempo. Evolução compatível com a expectativa dos seus próximos lançamentos em Fortaleza. Assim, a empresa estará atualizada e pronta para todos os olhares que vão, inevitavelmente, se voltar para ela.

Além do redesign do logo, a Bando desenvolveu materiais corporativos e aplicação em ambientes exteriores. São diferentes exemplos de como a nova identidade visual pode mostrar, em cada contexto, sua imponência e singularidade diante dos públicos interno e externo.

Ficha Técnica

Diretor de criação: Giácomo Brayner

Head de design: Lucas Leite

Diretora de arte: Marina Medeiros

Revisão e finalização: Vera Alves e Haroldo Junior



Nota 10

A Desencaixa Branding assina a campanha "Mais que resultados, histórias de vida", para o Colégio Darwin. O insight surgiu a partir dos resultados do Enem e da ideia de divulgar as conquistas dos alunos, ressaltando suas histórias pessoais e o apoio de suas famílias. A campanha conta com peças de BackBus, Outdoor tradicional e Outdoor de Led.

“Uma estratégia de comunicação genuína deve trazer sempre à tona o DNA da marca, o seu jeito único de ser. Isso foi o que ressaltamos na campanha do Darwin, pois reforçamos a sua essência de ser uma escola humanizada, acolhendo e desenvolvendo as potencialidades de cada aluno. Além disso, o Darwin acredita que os resultados são frutos de uma história de vida única, de uma jornada de transformação, superação e esforço de cada aluno”, comenta a estrategista de marca e proprietária da Desencaixa Branding, Céu Studart.



Prata da casa

Os funcionários da Tijuca Alimentos são os protagonistas da campanha de 55 anos da marca. Criada pela equipe de marketing da empresa, "Histórias que encantam" conta em vídeo a trajetória, experiências e desafios de 16 colaboradores da Tijuca que trabalham na empresa há pelo menos 15 anos. Tia Neide, colaboradora do setor comercial há 37 anos, participa da estreia da série. "A Tijuca é parte da minha vida", afirma. Além dos vídeos, a empresa lançou o selo "Tijuca Alimentos 55 anos".

Além da campanha, a empresa também criou o selo “Tijuca Alimentos 55 anos”. “A campanha foi desenvolvida com uma série de vídeos que retratam as experiências e desafios de quem está conosco diariamente, e como eles contribuem para o crescimento da empresa”, explica Letícia Vasconcelos, integrante da equipe de Marketing da Tijuca.

No primeiro episódio, a primeira história a ser contada é da Tia Neide, que trabalha no setor comercial e está há 37 anos na Tijuca. A funcionária tem três sobrinhos e o esposo de uma sobrinha trabalhando na empresa, dois dos familiares são Reginaldo do setor financeiro e Eduardo, gerente de vendas. “Ainda tive outros dois que também já passaram pela Tijuca”, comentou.

“Isso faz com que criemos mais amor à Tijuca Alimentos. Eles fazem parte da minha história”, destaca a funcionária, que agradece e diz que a empresa faz a diferença na sua vida.

"São nossos colaboradores que, com seu trabalho, dedicação e paixão, ajudaram a construir a história de sucesso da nossa empresa”, pontua Letícia.

A Tijuca Alimentos produz e comercializa ovos, frangos e queijos no Ceará, no Piauí e no Maranhão. Conta com abatedouro e frota próprios e sedes em Fortaleza, Cascavel, Tianguá, Iguatu e Beberibe, onde mantém uma moderna fábrica de rações.

Ficha Técnica



Direção: Juliana Faheina, Letícia Vasconcelos e Bruno Silva (equipe de marketing da Tijuca Alimentos)



Produção de roteiro: Juliana Faheina, Letícia Vasconcelos e Bruno Silva



Produção de vídeo: Jade Queiroz

Conheça aqui a campanha



30 milhões em ação

Aproveitando o sucesso de um vídeo com mais de 30 milhões de visualizações, a franquia Konioca (tapioca em formato de cone), chegou ao Ceará. A abertura no Shopping RioMar, em Fortaleza, faz parte do plano de expansão da marca para chegar a 50 unidades em todo o país até o primeiro semestre de 2024.

“A Konioca oferece uma abordagem moderna e prática à tradicional tapioca, adaptando a apresentação para um formato de cone que facilita o consumo. A nossa proposta inovadora atende às necessidades de um público diversificado, incluindo pessoas com restrições alimentares, uma vez que os produtos são livres de glúten e lactose. Além disso, o cardápio da Konioca inclui uma variedade de recheios, tanto doces quanto salgados, com preços a partir de 12,90 reais e busca se estabelecer como uma opção de lanche rápida e saudável, se alinhando às tendências atuais de consumo que valorizam praticidade e bem-estar”, explica Marcela Martins, fundadora da empresa.

“Eu escolhi embarcar nessa jornada, por ser uma forma inovadora de consumir um prato tão tradicional brasileiro. O consumo da tapioca é muito grande aqui no Ceará, então fico muito feliz de poder quebrar os padrões e trazer essa novidade para o meu estado, atendendo um público variado e crescendo junto com a marca", comenta Raíssa Kapitizki, franqueada responsável pela nova unidade no Ceará.

Acesse aqui para conferir o clip.



