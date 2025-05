Foto: Cia Vidança A programação conta com apresentações de teatro, circo, música, dança, mostra audiovisual, literatura, seminário e também feira de economia criativa e solidária.

Um dos conceitos mais contemporâneos que temos no mercado é o da Economia Criativa. No início do século, o termo foi tema do livro The Creative Economy - How People Can Make Money From Ideas, do inglês John Hawkins. Daí surgiram os debates e desdobramentos dos bens e serviços, digamos, produzidos pela imaginação. Em 2012, foi criada, no Ministério da Cultura, a Secretaria da Economia Criativa. A secretaria foi desativada no último governo e, atualmente, está prestes a ser reinstalada pelo Governo Federal.

A Economia Criativa abarca atividades que tem em seu eixo a utilização da criatividade como artes, cultura, design, moda e música. Entre as várias faces do segmento econômico criativo, encontra-se a publicidade. Daí a reflexão: nós, profissionais e empresas do mercado publicitário, devemos nos apropriar dos conceitos e políticas públicas em torno da pauta? As dimensões da Economia Criativa como diversidade cultural, inclusão social, sustentabilidade e inovação são aderentes ao mercado de publicidade e marketing. Se nos incluirmos ao tema, ampliaremos os R$ 26 bilhões movimentados em investimentos de publicidade no Brasil, em 2024. Os dados são do levantamento feito pelo Cenp-Meios.

Adotar a classificação como uma atividade da Economia Criativa é ampliar nosso leque de atuação em plena era das tecnologias sociais e inteligência artificial. As entidades representativas, Fenapro, Sinapro, Abap, entre outras, devem assumir o protagonismo da inclusão do nosso segmento em um segmento que somente em 2024 contribuiu com 3,1% do PIB brasileiro e empregou mais de 7,5 milhões de pessoas. Então, qual o motivo de não abraçarmos a ideia? Afinal, ainda estamos aqui!

NOVA ESTRELA

A Desencaixa assina o rebranding da Cirvaiha Gestão de Serviços. Estudos de mercado e pesquisas com clientes e colaboradores foram aplicados por três meses para desenhar a identidade mais alinhada com a essência e o futuro da organização, resultando no DNA da Cirvaiha que valoriza as pessoas e leva dignidade por meio do trabalho.

GENTE FINA, ELEGANTE E SINCERA

O Grupo O POVO dará posse a nova formação do seu Conselho de Jovens Leitores. Será amanhã, no auditório da FCDL, às 15h. A iniciativa reúne 60 entidades da sociedade civil do estado, entre elas, um representante do Sinapro e se propõe a debater pautas e promover a importância do jornalismo na comunidade. Trata-se de um importante fórum de diálogo social numa cidade tão apartada quando Fortaleza.

BELEZA INTERIOR

A Nexum Marketing e Resultados assina a estratégia dos 60 anos da Maranguape Laticínios. O reposicionamento baseia-se nos novos hábitos de consumo alinhados as transformações do mercado. Um press kit com novos e tradicionais produtos da marca foi distribuído entre jornalistas. O conceito "do nosso interior pra você" é certeiro no afeto e no duplo sentido, resultado de um trabalho de dois anos da Nexum, liderada por Camila Coutinho.

NO CENTRO DO CUIDADO

A Acesso Estratégia Criativa assina a nova campanha institucional da Unimed Fortaleza. O conceito não poderia ser mais apropriado: "Você sempre cuidou de todos. Escolha também cuidar de você". Uma abordagem delicada diante da tripla jornada feminina e a importância do autocuidado, principalmente entre mulheres acima dos 40 anos. Uma reflexão essencial para a sociedade. Uma prova de que a publicidade pode e deve ter um papel social.

ATÉ LOGO MAIS, CRATO

Na semana que passou, a esplendorosa exposição "esse é Sérvulo Esmeraldo" se despediu do Centro Cultural do Cariri que tem o nome do artista. A mostra reuniu 62 obras, entre gravuras, desenhos, pinturas, esculturas e uma instalação levou à cidade natal do artista, a simplicidade complexa que o notabilizou na história da arte brasileira. Promovida pela Secretaria da Cultura do Ceará e pelo Instituto Mirante em parceria com o Instituto Sérvulo Esmeraldo, a exposição, deixa um legado do conhecimento e do afeto do artista à sua terra.

SICREDI CEARÁ PARTICIPA DE EVENTO NACIONAL SOBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING

O 2º Summit Nacional de Comunicação e Marketing do Sistema Sicredi, realizado nos dias 6 e 7 de maio, em São Paulo, contou com a participação do Sicredi Ceará representado pela gerente de comunicação e marketing Line Mara Lins. Realizado anualmente, o evento congrega profissionais de comunicação e marketing de cooperativas de todo o Brasil com o objetivo de integrar estratégias, compartilhar boas práticas e fortalecer a atuação institucional do Sicredi em âmbito nacional. Sobre o evento, Line afirma: “A participação nesse tipo de encontro permite fortalecer a troca de experiências e garantir que nossas estratégias estejam alinhadas aos objetivos do Sistema Sicredi.”