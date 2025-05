Vamos olhar para trás

Foto: Adobe stock Processo criativo

Estamos tão obcecados em prever o futuro que nem percebemos que muitas respostas para o dia a dia da criatividade podem estar há um passado de distância. Thomas Kolster é um publicitário britânico, que ganhou fama ensinando o marketing das boas causas. É dele também o conceito de que se as marcas pretendem tirar o máximo proveito dos seus investimentos, devem quebrar a bola de cristal e abrir os livros de história do marketing. Baseado na valorização do passado, Kolster analisou 100 das campanhas publicitárias mais efetivas do mundo, entre 2013 e 2023, do ponto de vista da sustentabilidade.

Em artigo publicado no portal hispânico Adlatina, ele conta suas conclusões, surpreendido com a consistência da narrativa social e/ou ambiental das campanhas de marca. Trocando em miúdos: de 2013 a 2023 a sustentabilidade, segundo Kolster, não foi apresentada como uma tendência que aparecia e desaparecia, mas sim que se manteve como uma força constante ao longo da década. Encontrando respostas no passado, Kolster chega a uma conclusão que vale mais do que mil previsões: campanhas sociais e ambientais são relevantes e funcionam porque abordam os problemas humanos reais que preocupam as pessoas, não apenas as características de um produto ou serviço. Afinal, o que engaja mais, o poder de absorção de uma marca de absorvente íntimo ou a dignidade menstrual das mulheres? Grande lição de se olhar pra trás. (Texto: Daniel Oiticica)

SEGUE O LÍDER

Foto: Divulgação Sócios-diretores da Engaja Comunicação: Adriano Muniz, Daniel Rios e Marco Aurélio.

A Engaja Comunicação, pelo quarto ano consecutivo, foi reconhecida como a maior agência de assessoria de comunicação no Ceará e na região nordestina, pelo Anuário da Comunicação Corporativa 2025, da Mega Brasil Comunicação. No âmbito nacional, a Engaja figura na 17ª colocação dentre as assessorias de comunicação brasileiras. Motivo de celebração dos sócios-diretores Adriano Muniz, Daniel Rios e Marco Aurélio.

FOTOAPRENDIZADO

O Museu da Fotografia de Fortaleza realiza, nos dias 24 e 25 de maio, oficina prática e leitura com o professor Thiago Braga. A oficina irá explorar um pouco da região metropolitana de Fortaleza com viagem gratuita a cidade de Cascavel com aula de campo, produção das fotografias e, no último dia, leitura e discussão no Museu.

SALA DE AULA

O Sinapro-Ceará anuncia um curso gratuito de Inteligência Artificial, focado na criação de agentes e assistentes virtuais, disponível para todos os seus associados. As aulas, ministradas pela Trezion AI Solutions Partner, contarão com cinco encontros online de 2 horas, oferecendo flexibilidade e acessibilidade. O objetivo do Sinapro-Ceará é qualificar os profissionais do setor e aumentar a produtividade das agências.

ALÉM DO ÓBVIO

Foto: Divulgação Arte de Sérvulo Esmeraldo

O publicitário Paulo Fraga lançará no dia 10 de junho o livro de poemas "Pássaros de giz"(Editora 7Letras). Paulo é um dos grandes nomes da propaganda cearense, reconhecido e premiado no Brasil e no exterior. O lançamento conta com o apoio da plataforma Vida & Arte do Grupo O POVO, e acontecerá na praça do Museu da Imagem e do Som, às 19h. No evento, teremos a leitura de poemas com o ator e membro da ACL, Ricardo Guilherme, participação do compositor Eudes Fraga e entrevista aberta conduzida pela jornalista Regina Ribeiro. Imperdível.

PRIMEIRO PEDAÇO

A Advance assina campanha de aniversário da rede Pague Menos com grande impacto em Fortaleza, com forte atuação em TV, rádio, canais digitais, redes sociais, lojas de todo o Brasil e em ações de mídia out-of-home. Para além dos descontos em produtos e medicamentos, a campanha visa conectar o aniversário da rede de farmácias aos vínculos genuínos dos consumidores associados a saúde e ao cuidado.

GEEKVERSO

Para celebrar o Dia do Orgulho Nerd, acontece no próximo domingo, 25, a 4ª edição do Geekverso no Riomar Kennedy. Voltado para fãs e curiosos o evento programa diversos painéis temáticos, batalhas de rima, concurso de cosplay, performances e apresentação da Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará, que executará trilhas sonoras icônicas do universo dos animes e da cultura pop.