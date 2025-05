Ao mestre Tião

Foto: Sebastião Salgado/Acervo Museu da Fotografia de Fortaleza Fotografia de Sebastião Salgado.

Perdemos nosso Sebastião. Morreu na semana passada um dos maiores fotógrafos do mundo, Sebastião Ribeiro Salgado Junior. Sua obra é uma amálgama que une técnica, originalidade e sensibilidade social. Essa última, talvez, o traço mais característico do seu trabalho. Realizou centenas de exposições nos cinco continentes, fotografou em mais de 120 países, publicou livros antológicos. Sebastião Salgado é um dos verbetes mais prestigiados das artes visuais em todo o mundo. Uma vez, ele disse: "o dia mais feliz da minha vida foi quando completei 80 anos... Simplesmente porque eu estava aqui. Eu não estava morto".

A fotografia de Sebastião Salgado sempre foi ativista. Quando sua lente captava a natureza, surgia das imagens uma denúncia. Seu trabalho fotográfico era ideológico no sentido mais profundo. Tudo o que ele fazia tinha uma questão proposta.

As pessoas, paisagens e fenômenos da natureza eram conteúdos a serviço de uma provocação. Para ele, o fotógrafo não pode nunca esquecer seu papel social e documental. Uma vez, questionado sobre a técnica de captar o momento, ele versou: "você não fotografa com sua máquina, você fotografa com toda sua cultura".

O legado de Salgado está espalhado mundo afora, mas um especial está aqui entre nós, mais precisamente em Aimorés, Minas Gerais. Ele e sua esposa, Lélia Wanick, plantaram, por mais de 20 anos, mais de dois milhões de árvores em 600 hectares de floresta. Sebastião Salgado foi antes de tudo um grande filósofo que pensava através de imagens. Eternizou essa frase: "as maiores imagens da vida foram as que eu fiz dentro de mim mesmo". Até mais, mestre.

PARIS VERSUS MILÃO

Foto: Divulgação Esportes O POVO - Final Champions League 2025

O Centerplex Cinemas do Via Sul Shopping realizará neste sábado, às 15h30. uma sessão exibindo a final da UEFA Champions League 2025. Antes da partida e no intervalo, os jornalistas Afonso Ribeiro, Horácio Neto e João Pedro Oliveira, da equipe de esportes O POVO, conduzirão um bate papo sobre a final. Uma experiência para quem curte futebol e estuda marketing e publicidade. Cerveja liberada para venda. Mais informações no ingresso.com

BOM EXEMPLO

O Instituto João Carlos Paes Mendonça realizará um curso de fotografias para eventos. A intenção é inserir jovens das comunidades carentes do entorno do Shopping Rio Mar Fortaleza. Uma iniciativa que reúne inclusão social e geração de renda. As vagas são gratuitas e estão abertas até o dia 6 de junho.

MAIS DIGITAL

Acontecerá no dia 2 de junho, no Gran Marquise, o Seminário Transformação Digital e Governança Interfederativa. O evento reunirá gestores públicos, startups e o ecossistema de inovação do Ceará. O seminário contará com especialistas em gestão fiscal e transformação digital no setor público. A realização é da Fundação Demócrito Rocha. Inscrições: fdr.org.br/cearamaisdigital.

TAPETE VERMELHO

Foto: João Crisósthomo/Divulgação Prêmio Juan Vázquez 2025

A ACADi realizou na semana passada a sexta edição do Prêmio Juan Vazquez. A grande vencedora da noite foi a Acesso, escolhida como agência do ano. Entre as agências premiadas, destacam-se: EBM Quintto (setor público), Rock (institucional), Mulato (presença online), E-DEAS (websites) e Advance (campanha comercial). A relação completa dos premiados na versão digital da Layout na plataforma O POVO+.

REFORÇO NO TIME

A Advance apresentou a sua nova diretora de estratégia, Luciana Moraes. Profissional com mais de 15 anos de experiência e passagens em grandes agências do mercado nacional. Uma das principais missões de Luciana será o atendimento das grandes contas da agência cearense.