Foto: María Magdalena Arréllaga/Divulgação Fernanda Montenegro foi a 1ª atriz brasileira a ser indicada ao Oscar. Após 26 anos, sua filha, Fernanda Torres, vence categoria de Melhor Atriz

Em tempos de IA e de uma possível, e até previsível, pasteurização do ofício publicitário e afins, o recurso de "curadoria" aliada à relevância quase sempre gera uma boa ideia. A África Creative desenvolveu para o Itaú um conteúdo voltado para finanças, comandado pela atriz Fernanda Torres. A ideia é de um programa com a pegada bem-humorada e inteligente da artista mais prestigiada do País nos últimos tempos. E vamos pensar, uma grande sacada. Nanda é uma jovem de 60 anos. Inteligente sem ser prolixa. Faz sucesso sem ser esnobe. Transpira uma credibilidade herdada pela mãe e potencializada por ela mesma. A estratégia tem tudo para ser um gol de placa, mas, entre nós, qual o motivo de não utilizarmos essa transfusão de credibilidade entre ícones locais e nossas marcas e produtos? Vamos pensar...

Um dos maiores garotos propaganda do Ceará é o cantor-aviador-sanfoneiro Waldonys. Ele vende de um tudo em campanhas, o que denominamos popularmente "do pinico à bomba atômica". Ocorre que este tipo de estratégia segue apenas o viés da popularidade, explorando muito pouco, afinidades e atributos da personagem com o produto. A diferença da solução Fernanda Torres para a solução Waldonys é de que existe um conteúdo que une de forma lúdica as afinidades entre o conceito do produto à expectativa em torno do humano, enquanto estratégia de comunicação. O Itaú, por exemplo, fará uma série de mesacasts com a atriz recebendo nomes como Rebeca Andrade, Luiz Fernando Guimarães, Cazé...todos em diálogo com temáticas ligadas à vida financeira. Para este feito, Fernanda Torres terá uma solução de prestígio ao mesmo tempo que comunica e facilita o acesso lúdico dos clientes aos atributos da marca.

CORREIO ELEGANTE

Foto: Divulgação Campanha da Cajuína São Geraldo

A Bando Propaganda elaborou nova campanha da Cajuína São Geraldo inspirada no clima de carinho e identidade popular dos recadinhos apaixonados que circulam no período junino. A estratégia reforça o conceito "O Refri de Caju Mais Amado do Mundo" inspirado nos comentários junto a marca. Estratégia no alvo e sem firulas.

SLOW FASHION

A Acesso Estratégia Criativa é a responsável pelo rebranding da Feitiço, marca cearense do setor da moda. O fio da meada foi o desejo de crescimento e expansão territorial da marca. As referências do conceito foram baseadas em cinco pilares: tailor made artesanal, estilo em cada momento, digital fácil e próximo, moda inteligente, orgulhosamente locais e perfeitamente reais.

PAU DE SANTO ANTÔNIO

A Impulsione destaca ação da Granja Regina na tradicional Festa de Santo Antônio, em Barbalha. A iniciativa reforçou o compromisso da marca com a valorização da cultura regional e com a criação de experiências memoráveis para o público. A cada ano, O Santo Antônio, em Barbalha, desperta o interesse das grandes marcas por sua grande repercussão local e regional.

FUNÇÃO SOCIAL

Foto: Divulgação Campanha "Não deixe o vício ganhar"

A Mulato e a Bigdoor assinam a campanha "Não deixe o vício ganhar" do Colégio Kennedy. A campanha volta-se para um dos graves problemas sociais na sociedade brasileira: as apostas online e os impactos que o vício tem sobre a saúde mental e a estabilidade financeira. As peças foram dirigidas a pais e jovens. O conceito utilizado foi de provocar o incômodo como forma de falar sobre um vício que atinge crianças cada vez mais cedo. Mais que uma campanha, um serviço de utilidade pública e um alerta para pais e educadores.

ARVORAR

Um novo parque do Grupo Beach Park, será oficialmente inaugurado no próximo 10 de junho, das 14 às 18h. O Arvorar tem 20 mil m² de área verde, mais de 30 espécies de pássaros e diversos brinquedos que unem educação, natureza, conservação e lazer voltados para toda família. Destaque para o papel da nova marca do Beach Park no acolhimento e conservação das aves nativas e educação e conscientização socioambiental.

AGENDA AMBIENTAL

AD2M comunica que agora, no sábado, 7, acontece a tradicional Festa do Zé na Casa José de Alencar. Dentre as ações, uma sensibilização ambiental dedicada ao público infantil através de experiência lúdica e educativa. A ação faz parte do projeto Ecoinec, do Instituto Nordeste Cidadania. Uma iniciativa mais do que necessária, é essencial para ampliarmos a nossa consciência ambiental, como cidadãos ou como profissionais.

DIA DOS NAMORADOS

Foto: Divulgação Coleção Passione, da Provin Joias

Carine Parmigiani, gestora de criação e desenvolvimento de produtos da Provin Joias, junto a equipe interna de marketing da empresa, criaram a nova campanha para o Dia dos Namorados. A nova coleção Passione traz a expectativa de crescimento de 30% das vendas neste período. Para os idealizadores, a coleção Passione vem para eternizar os sentimentos com beleza e sofisticação ao presentear quem se ama. O amor está no ar nas campanhas de junho.