Os caçadores de leões

O Brasil é o grande homenageado deste ano no Festival Cannes Lions, o mais importante da publicidade internacional. É a primeira vez que um país recebeu este tipo de menção honrosa. Tradição para isso não falta, o nosso mercado já ganhou quase dois mil "leões" que nos classificam para o pódio do festival, junto com Reino Unido e Estados Unidos. Agora, como nada é de graça neste mundo, vale ressaltar também que, em números absolutos, estamos entre os que mais gastam no festim da Cote d´Azur. Mais ainda, se levarmos em consideração a proporção dos gastos versus o tamanho da economia brasileira, estamos na pole position. As agências brasileiras investiram cerca de R$ 18 milhões somente nesta edição do festival.

O Cannes Lions é o maior exemplo de um diamante que denominamos como a "economia do prestígio". Traduzindo, os prêmios são engrenagens essenciais que agregam valor para o negócio da publicidade. O festival, que acontece anualmente, desde 1954, teve sua primeira edição em Veneza, na costa do Mar Adriático. De Veneza nasceu a inspiração do troféu em formato de leão, homenagem aos felinos esculpidos da Piazza San Marco, na cidade italiana. O segundo foi realizado em Monte Carlo. Depois Cannes e Veneza alternaram entre si as edições até que, em 1984, a sede ficou definitivamente na pequena e charmosa cidade da costa mediterrânea da França.

Além do Brasil, o lendário Washington Olivetto, que nos deixou em 2024, foi homenageado com um trio elétrico batizado de W/Brasil que percorreu as ruas de Cannes como se estivesse no circuito do Farol da Barra em Salvador. Nada mais Washington. Ele fez história como o primeiro publicitário brasileiro a conquistar o Leão de Ouro para nós em 1975, há 50 anos. Pensando bem, todas estas celebrações em torno da criatividade nacional transbordam os próprios premiados. Os Leões tupiniquins são frutos do mercado como um todo. Todos os profissionais e todas as agências do país têm digitais nestes troféus. O reconhecimento na principal premiação do mercado simboliza a nossa força criativa. A publicidade e a propaganda nacionais estão no mesmo patamar da nossa MPB e do nosso futebol. Talvez esse seja o motivo do Olivetto ter unido a originalidade da música brasileira e a magia do nosso futebol em suas peças e campanhas. Afinal, se o Brasil é o país da bola e do violão, somos também, o país da publicidade, pelo menos assim é o pensam os franceses. E vamos combinar, os caras sabem do riscado.

EU RECOMENDO

A Quinta Disciplina - "Para nós, que estamos no mercado fazendo com que marcas e negócios alcancem o sucesso, acredito que a visão sistêmica seja um grande trunfo nessa construção. Marketing deve enxergar e conectar o todo para trazer resultados na última linha e essa obra do Peter Senge provoca essa visão. Vale a leitura para além do tecnicismo da nossa área".Camila Coutinho, consultora da Nexum, com entregas nas áreas Comercial e marketing dos setores industrial, varejista e de serviços Brasil afora. Mestre em Administração com ênfase em mercado, estratégia e finanças.

EXPERTISE

A Integra sempre foi uma referência de peso no mercado imobiliário. A agência do Paulo Fraga celebra os resultados da comercialização de três grandes clientes: O Boulevard São Bento, da Totus Incorporações; O THE 500 da BTB Engenharia, em Teresina; e a Construtora Belive com dois empreendimentos - O Giverny Condomínio Jardim e o Contemporâneo Eusébio Green House.

QUEM DISSE QUE NÃO?

A Bolero é a responsável pela campanha da Holanda por Dulce Silveira. O conceito "todo mundo gosta de economizar" é direto e valoriza as pequenas atitudes do dia a dia. Os filmes baseiam-se na ideia de que temos o instinto natural de aproveitar tudo ao máximo, tudo com muito humor. Uma verve que é assinatura da agência. Ficha técnica e vídeos na versão digital.

MAIS

Marcas de uma parceria. A Marquise e a Betânia uniram forças em torno da responsabilidade social. Produziram um filme voltado para as crianças da rede pública de ensino de Fortaleza e Aquiraz. As crianças recebem lanches da Betânia e as sessões acontecem no Teatro Riomar. É o que chamamos de uma parceria ganha-ganha. Ganham os parceiros, ganha a sociedade, celebra Vini Fernandes, gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise. /// Estava escrito. A licitação mais polêmica dos últimos anos, finalmente, chegou a um veredito. A Lew´LaraTBWA foi ungida como a nova agência da Pague Menos. A escolha já era esperada vide a clara intenção de levar a conta para uma agência do sul do país. A Nigo.ag foi escolhida como a agência de Live Marketing. Vida que segue. /// Olha o balão. A i360 Marketing e Performance está à frente da campanha junina da Juá, marca de produtos de limpeza. Para o feito, convocou o sanfoneiro Waldonys como embaixador da marca.

dois pontos com ELIZIANE ALENCAR

Eliziane Alencar, sócia-fundadora da Advance. Graduada em Economia, pós em Teorias da Comunicação e da Imagem, e em Marketing e Publicidade. Ativista pelos Direitos dos Animais.

Layout - Qual o diferencial da Advance no mercado?

Eliziane Alencar - Somos uma agência de comunicação one-stop shop voltada para o crescimento sustentável de marcas em constante transformação. Nosso trabalho é orientado por dados com foco em efetividade, branding e growth. Somos uma das maiores estruturas criativas do país.

Layout - Qual o estágio da Advance frente aos desafios e oportunidades da IA?

Eliziane - Há alguns anos a Advance vem realizando investimentos em conhecimento, ferramentas e experimentos utilizando IA. É um tema recorrente no nosso programa de treinamento Terça Nerd. Utilizamos a IA em todas as áreas da agência, seja para gerar insights, imagens, inspiração ou organizar dados.

Layout - Algumas contas regionais têm procurado agências nacionais para suas marcas, qual o motivo desse movimento?

Eliziane - O Ceará é berço de agências que atuam em todo o Brasil com muita competência. A maioria das marcas de sucesso nascidas aqui confiam no talento das agências cearenses e reconhecem nelas o importante papel no crescimento dessas companhias. Nenhum caso de contratação de agência de outro mercado trouxe um resultado que uma agência cearense não fosse capaz de realizar até melhor.

Layout - Como podemos descobrir novos talentos para o mercado?

Eliziane - Fortalecendo a conexão com as universidades, ampliando a consciência da importância de um mercado publicitário forte como eixo do impulsionamento de talentos, geração de oportunidades e retenção dos talentos cearenses, gerando uma cadeia de impactos positivos para toda a economia.