Separados na maternidade

Foto: Edmundo Sousa Augusto Pontes em foto de 1998

O mercado publicitário sempre foi um celeiro de intelectuais, artistas, escritores e músicos. No meio, ou mesmo transpassando o segmento, eis que surgem esses incríveis arquétipos, os frasistas. Seres que elaboram verdadeiras teses de fina ironia, cobertas de criatividade, tudo incluído numa simples frase. É que um bom frasista é uma espécie quase extinta na vida selvagem do mercado. Dificilmente os encontramos livres em seus habitats naturais: bares, botecos, bancos de praças, cafés ou nos corredores das agências. Quando penso em grandes espécimes deste gênero, quase que imediatamente me reporto a dois deles: o cearense Augusto Pontes e omineiro Carlito Maia.

Onze anos separaram o nascimento desses frasistas geniais. O primeiro é de 1934 e o segundo completaria 101 anos em 2025. Carlito, dono de uma verve única, foi um dos mais icônicos publicitários do País. Quando trabalhei na Almap, nos anos 1980, ele era a atração principal nos eventos do meio da propaganda em Sampa. Carlito trabalhou na McCann Erickson, na Norton, na própria Almap, quando ainda era somente Alcântara Machado. Criou a expressão "Jovem Guarda" inspirada em Vladimir Lenin (?!) e é o autor de frases esplêndidas como "Só trabalha quem não sabe fazer coisa melhor". Então, pensem comigo. Carlito Maia é uma espécie de irmão gêmeo-espiritual do nosso Pontes.

Augusto foi um grande publicitário- sim, ele foi. Ocorre que o pensador era mais augusto ainda, parafraseando-o. Ele falava assim: "Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem parentes militares...", lembrou? Isso mesmo, acreditem, este foi o mote da canção clássica de seu contemporâneo Antônio Carlos Belchior. Escreveu também, num guardanapo, os versos "Vida, Vela, Vento, Leva-me Daqui", usada na letra de Mucuripe, que o mesmo Belchior mudou a ordem: "Vida, Vento, Vela, Leva-me Daqui".

As semelhanças entre os dois, muitas, diferenças, algumas. Enquanto Augusto foi guru de toda uma geração, Carlito foi arlequim irreverente da publicidade brasileira. Enquanto Pontes falava que a "política do Ceará era uma faca de dois gomes" (em referência aos irmãos Ciro e Cid), Carlito criou os lendários "Lula-lá" e "Sem medo de ser feliz". Augusto Pontes foi tema de um livro organizado pelo arquiteto e compositor Ricardo Bezerra. Carlito Maia foi contemplado em livro com a "Irreverência Equilibrista" de Erazê Martinho. Duas obras sobre dois gênios de nosso ofício. Leituras indispensáveis para qualquer publicitário que se preze.

EU RECOMENDO

Foto: Acervo Pessoal Juliane Pereira, gerente de Marketing de Grandes Marcas do O POVO

Marketing do Futuro: Um Método Para Resolver Desafios de Marketing em Mercados de Plataformas - "A obra aborda as práticas de marketing, novas demandas, e narrativas sobre o olhar dedicado às comunidades, como um movimento essencial. No livro, Silvio Meira e Rosário Pompéia, mostram a importância de unir o físico, o digital e o social para se comunicar de uma forma mais assertiva. O livro é um guia para quem quer entender quais os impactos dessas mudanças no mundo". Juliane Pereira é gerente de Marketing de Grandes Marcas do O POVO, publicitária e especialista em Branding.

NOVO MERCADO

Foto: Divulgação/Refrigerante São Geraldo Refrigerante São Geraldo Zero Adição de Açúcar

A indústria cearense São Geraldo promove, nesta terça-feira, 8, em Fortaleza, o lançamento oficial do refrigerante São Geraldo Zero Adição de Açúcar. O encontro reunirá jornalistas, parceiros comerciais e influenciadores digitais. O lançamento para a imprensa do Cariri ocorreu na quinta-feira, 3. Quem assina o serviço de RP e assessoria de imprensa da tradicional marca é a Metta Comunicação Corporativa.

O NOVO SEMPRE VEM

Foto: Acervo pessoal Cecília Almeida Portela, diretora da Síntese

Tradição pode e deve combinar com inovação. Esse é o mantra da Síntese, agência criada pelo publicitário Eduardo Odécio e que este ano celebra 33 anos de atuação. Hoje, a operação tem a assinatura de Cecília Portela (foto), publicitária e administradora. Uma assinatura que propõe unir arrojo, gestão, criatividade e estratégia de dados a serviço de uma boa comunicação. Como se diz, DNA não falha, Cecília é filha de Dudu.

MAIS

ECONOMIA CRIATIVA. Cláudia Leitão é a nova secretária nacional de Economia Criativa, do Ministério da Cultura. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira, 2. Cláudia é referência em gestão cultural, sendo um dos maiores nomes da Economia Criativa no País. /// NOVOS TALENTOS. Estão abertas, até 19 de julho, as inscrições para a próxima turma do curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo. O curso é realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. As inscrições devem ser feitas pela página oficial do programa: fdr.org.br/novostalentos. /// FUTURA TRENDS. O Futura Trends 2025, o maior seminário de formação executiva do Nordeste, já tem data de realização: será no dia 28 de agosto, no Teatro RioMar Fortaleza. O evento deste ano terá como tema central "Saúde mental e novas tecnologias: Transformando ansiedade em poder". A coordenação geral é do jornalista Nazareno Albuquerque. As inscrições estarão abertas em breve em: seminariofuturatrends.com.br.

dois pontos com THIAGO FAÇANHA

Foto: Acervo pessoal Thiago Façanha, CEO e fundador da Mulato Comunicação

Thiago Façanha é da nova safra da publicidade cearense. CEO e fundador da Mulato Comunicação, eleito Publicitário do Ano 2024/2025 pelo Prêmio Nosso Meio. Preside a Abap CE e é o primeiro cearense a concluir o BootCamp de Planejamento da Miami Ad School.

O POVO - Qual o maior desafio do mercado publicitário atualmente?

Thiago Façanha - É o de manter o protagonismo e aumentar ainda mais nossa relevância. Estamos vivendo a era da IA, que é muito bem-vinda e nos ajuda na rotina, mas o grande negócio de qualquer negócio ainda é criatividade. Ser criativo com estratégia é o nosso desafio de todos os dias.

O POVO - Como você vê a publicidade de varejo no Ceará?

Thiago - O cearense é um povo simpático, caloroso e desenrolado por natureza. Ou seja: Somos um povo que sabe vender, basta olhar a quantidade de cearenses na Forbes. Agora, uma coisa que eu não consigo entender é marca de varejo local com agência de São Paulo, aí é desperdiçar os talentos locais e deixar de falar de forma regional com seu público.

O POVO - Quais os planos da Mulato para os próximos anos?

Thiago - Como gestão: melhorar sempre os nossos processos, ritmo e qualidade. Nosso maior plano sempre foi olhar pra dentro e aperfeiçoar nossa operação. Evolução contínua. Criativamente: sermos premiados no Profissionais do Ano. Como negócio: aumentar nossa participação em contas públicas e, um dia, atender o Governo do Estado do Ceará.

O POVO - A IA é um desafio, uma ameaça ou uma oportunidade?

Thiago - Sinceramente? É tudo isso junto e mais um pouco (risos). Mas, naturalmente, ela é muito mais oportunidade do que uma ameaça, pois, nada substitui a estratégia e a ideia. A IA, hoje, nos oferece suporte realizando algumas atividades mais rápidas e complementares. Então, é bem-vinda!

O POVO - Você está na presidência da Abap-CE, qual a principal bandeira da entidade?

Thiago - A bandeira do nosso mandato é: democracia, diálogo e qualificação. A entidade é do mercado e não de meia dúzia, estamos gradativamente dialogando com as agências, convidando-as a contribuir com associativismo e, dessa maneira, dobramos a quantidade de agências associadas no Ceará em apenas três meses de gestão.