Foto: Rafael Limaverde Anuário do Ceará 2025-2026

O Anuário do Ceará apresenta mais uma edição da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. O levantamento mostra as marcas mais lembradas pelos cearenses em 25 categorias de nove segmentos de produtos e serviços, incluindo a mais citada entre todos os segmentos, a chamada Top do Top.

A pesquisa do Anuário é uma das principais ferramentas de aferição e análise do mercado anunciante do Ceará. Foi realizada entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 2025. Um dos recortes foi: Qual a marca que representa o Ceará? O resultado trouxe, em sequência, um empate técnico: M.Dias Branco, Cajuína São Geraldo e Fábrica Fortaleza.

Um dado que nos mostra dois movimentos: a perenidade de exposição do êxito, caso das marcas M.Dias Branco e a identificação telúrica, caso da marca de refrigerante. Ocorre que, entre o público A/B, a Cajuína São Geraldo assume a liderança com expressivos 7,8% das menções. Ainda foram citadas a Ypióca, o Ceará Sporting Club, Fortaleza Esporte Clube, Café Santa Clara, Esmaltec, Indaiá e Enel.

Importante ressaltar que a pesquisa Anuário Datafolha é mais que uma aferição de recall, é um levantamento de share of mind. A diferença é que, no "share", é utilizada uma metodologia com mais profundidade, avaliando a posição da marca no campo mental do consumidor, não somente na lembrança ativada, mas também quando ele a relaciona às outras marcas do segmento.

Isso contribui na estratégia de branding principalmente quando se constata a percepção de força da marca, a construção da relevância e autoridade e a consistência ao longo do tempo. Todos os segmentos pesquisados estão contemplados nas páginas do Anuário do Ceará 2025/2026.

A edição traz também números e informações sobre o Estado, a partir de dados dos 184 municípios cearenses. A obra, com 680 páginas, está dividida em 14 capítulos com estatísticas, gráficos e tabelas, e é considerada a publicação impressa mais antiga em circulação no Ceará.

Os capítulos contemplam administração política, infraestrutura, setores econômicos, divisão dos poderes, educação superior, bens culturais e guia do futebol cearense, além de um especial que celebra os 75 anos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e de um capítulo dedicado ao Cariri.

O Anuário do Ceará tem a edição geral do jornalista Jocélio Leal, edição executiva de Letícia Lopes e projeto gráfico assinado por Andrea Araújo. Enfim, uma publicação primorosa que traduz nossas cores e amplia a visão sobre o Ceará, aqui e alhures.

Dois pontos com Vini Fernandes

Foto: Igor de Melo/Divulgação Vini Fernandes é gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise

Vini Fernandes é formada em Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) pela Universidade Potiguar, do Rio Grande do Norte (UNP/RN), e em Cinema pela Estácio, do Rio de Janeiro (Estácio/RJ). Possui especialização em ESG pela EXAME e está em formação em Inteligência Artificial para Negócios, Liderança e Gestão. Atuou como redatora em agências de publicidade e como diretora de cena em produtoras de vídeo. Há 16 anos é gerente de Marketing e Inteligência Social, do Grupo Marquise.

O POVO - Qual é o maior desafio de gerir a marca de um grupo que completa 50 anos, equilibrando legado e inovação?

Vini Fernandes - Equilibrar o peso de um legado sólido com a necessidade de inovar para dialogar com novas gerações. Vivemos o presente, mas sempre com o olhar voltado para o futuro, fortalecendo ações sustentáveis e ampliando o impacto positivo que construímos ao longo de cinco décadas.

OP - De que forma vocês integram marketing, inteligência social e sustentabilidade para potencializar resultados?

Vini - Integramos marketing, inteligência social e sustentabilidade, alinhando propósito e ação em um modelo que valoriza a gestão rigorosa do intangível. Brindes solidários, patrocínios e projetos incentivados fortalecem vínculos e ampliam o impacto social. Essa abordagem nos permite atuar de forma estratégica e consistente para performar nas três ondas de valor: Produto, pessoas e propósito, gerando resultados duradouros e relevantes.

OP - Como está estruturada a área de marketing do Grupo Marquise para atender às demandas de um mercado em constante transformação?

Vini - Marketing e inteligência social atuam de forma totalmente integrados, com um olhar 360° que conecta as ferramentas de comunicação: assessoria de imprensa, endomarketing, redes sociais, publicidade, propaganda, eventos e projetos patrocinados. Essa integração cria uma agenda positiva e fortalece um posicionamento de marca verdadeiro, coerente com os propósitos e a visão de negócio do Grupo Marquise. Todo esse trabalho é mensurado e registrado no Relatório Socioambiental anual, transformando desafios em oportunidades sustentáveis.

OP - Como você enxerga a função social de uma marca?

Vini - Acredito que uma marca deve ir além do negócio. É sobre gerar impacto positivo, inspirar mudanças e assumir a responsabilidade de transformar o presente e cuidar do futuro. No Grupo Marquise, fazemos isso por meio de ações socioambientais que deixam um legado sustentável para as próximas gerações.



Dica de livro

Foto: Acervo Pessoal Capa do livro A (r)evolução do branding

"O livro A (r)evolução do branding, da autora Ana Couto, mostra que, ao gerir rigorosamente ativos intangíveis, marcas nacionais podem competir globalmente. Criar um branding forte exige conhecer o código genético da marca, integrar estratégia, negócio e comunicação com propósito e gerir valor nas ondas produto, pessoas e propósito, com coerência entre ser, fazer e falar."

No alvo

​</span>

A Advance Comunicação assinou a campanha de Dia dos Pais da Normatel. O conceito “Salve os talheres da sua casa” foi inspirado no hábito de pais que transformam garfos e colheres em ferramentas para pequenos consertos. Tudo com muito humor e cenas do cotidiano. Os filmes foram produzidos com inteligência artificial e veiculados na TV, rádio, DOOH, indoor e mobiliário urbano, com ativações nas redes sociais junto a veículos, creators e influenciadores.



Memória afetiva

A Bando Propaganda é a responsável pela nova campanha institucional da Granja Regina. O objetivo é reforçar os valores que acompanham a marca como tradição, sabor e carinho. O conceito “Amor que Alimenta” tem a missão de conectar os produtos da marca a momentos de convívio em família. A campanha está no ar nas redes sociais, YouTube, rádios, OOH. A ação de marketing também contará com veiculação de VTs na televisão.



Tapete vermelho

Foto: Felipe Cruz/Divulgação Marcel Pinheiro, sócio-diretor da Timoneiro



O publicitário Marcel Pinheiro, sócio-diretor da Timoneiro e diretor de Marketing do Fortaleza Esporte Clube, foi convidado para compor o júri regional da 50ª edição do Anuário do Clube de Criação de São Paulo. O evento é uma das mais importantes premiações da propaganda brasileira. O encontro acontece entre os dias 4 e 5 de outubro, no auditório do Memorial da América Latina, na capital paulista.

Na frequência

Foto: O POVO/Divulgação Estúdio itinerante Rádio O POVO CBN Cariri



A Rádio O POVO CBN Cariri vai transmitir entrevistas exclusivas direto da Mostra Sesc Cariri de Culturas e do Mistura Senac 2025, em Juazeiro do Norte. O estúdio itinerante ficará montado na Praça La Favorita, entre os dias 21 e 24 de agosto. A cobertura especial levará ao público histórias e saberes de artistas, reforçando a valorização das tradições e fortalecendo a celebração da cultura cearense.



Nova fase

Foto: Capuchino Press/Divulgação Cluster Branding&Design assina rebranding do escritório Novais Arquitetura

A Cluster Branding&Design é responsável pelo rebranding do escritório Novais Arquitetura, que deixa de ser “Marcus Novais” para abraçar um novo nome. A nova identidade visual traz um logotipo com traços mais robustos e modernos, além de uma tipografia que une inspiração modernista e elegância. O momento reflete a maturidade da marca e seu compromisso em criar espaços atemporais, equilibrando o legado e a inovação.



Tem outro na parada

A Agência Temprano assina a nova campanha da Brisanet, “Seu novo chip tem que ser Brisanet”. O objetivo foi o de posicionar a marca como a melhor opção de operadora móvel com uma campanha que adota uma abordagem bem-humorada. Por meio de paródias, os filmes “Chamadas de Família”, “Meu Outro Amor” e “Conexões Secretas” usam a figura do “o outro” dentro de um relacionamento para representar a própria marca, destacando atributos como velocidade e conexão.





