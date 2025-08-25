Logo O POVO+
Como dois e dois são cinco
Cliff Villar é jornalista, publicitário e professor. Atualmente é diretor Corporativo do Grupo Comunicação O POVO

Comunicação tem que emocionar? Sim. Mas deve, principalmente, provocar uma reflexão.
layMenina usa rosa, menino usa azul. No Dia das Mães, lavadeira; no Dia dos Pais, gravata. Entra ano e sai ano e alguns clichês continuam a ser usados nas peças alusivas às datas do varejo. Claro que uma ou outra campanha se arrisca a fazer releituras e reposicionamentos a respeito, mas isso é um movimento ainda residual.

Essa, digamos, ideia fixa padronizada a respeito dos arquétipos masculino e feminino é um traço de comportamento explicado pela psicologia e sociologia. Essa padronização acaba virando uma ferramenta que cria modelos mentais que orientam expectativas e, daí, medram as estratégias de marketing, na identidade "padronizada": o carioca na praia, o paulista trabalhador, o baiano que fala "meu rei", a mãe usando tempero junto ao fogão, o jovem trazendo um buquê de flores para a namorada.

Na psicologia, temos Jung e seus arquétipos como padrões universais de pensamento, comportamento e sentimento. Na sociologia, isso explica a promoção da necessidade de uma identidade coletiva e de pertencer a este ou aquele grupo.

Um exemplo disso são as questões geracionais. E é muito fácil detectar esses movimentos nas gírias, expressões que determinam gerações: tiozão, raiz, velha guarda, old school ou cringe. Todos esses ingredientes fazem parte da massa cinzenta publicitária.

E quando mais do que confirmamos e reafirmamos esses padrões, questionamos, acabamos por ampliar a mensagem e gerar um recall mais eficiente. Quase como uma mensagem que ultrapassa a função básica de vender um produto, uma marca ou um serviço.

Uma mensagem que transborda e interfere na visão de um mundo, no caso, um mercado padronizado e homogeneizado.

Imagine, por exemplo, um anúncio em que a mulher leva flores ao marido. É claro que o impacto é maior que o usual gesto do homem com flores nas mãos. Uma criança lendo um jornal impresso ou um idoso ouvindo Kanye West são mais que simples inversões, são conceitos que propõem o abandono de crenças.

Quando a nossa atividade se acorrenta a conceitos envelhecidos, a comunicação vira uma sequência de paisagens amorfas. Comunicação tem que emocionar? Sim. Mas deve, principalmente, provocar uma reflexão.

A consequência é um recall com muito mais propriedade de valor. Ao sair do "lugar comum", a publicidade ou o marketing criam outra narrativa e novos paradigmas.

Isso marca o consumidor de uma forma que constrói uma relação de lealdade entre a marca/produto e ele. Tudo pelo motivo de que, num momento x, aquela mensagem o fez olhar o mundo, ou a vida, de outro ângulo, e este é o Santo Graal de nosso ofício.

dois pontos com Nazareno Albuquerque

Nazareno Albuquerque é jornalista, publicitário e designer de projetos do Grupo de Comunicação O POVO. Idealizador do Seminário Futura Trends.

O POVO - Quinta-feira, 28 de agosto, acontecerá a 15ª edição do Futura Trends. Como você avalia a trajetória do seminário?

Nazareno Albuquerque - O Futura Trends tem uma das mais brilhantes trajetórias, no Ceará e no Nordeste, como um seminário de conhecimento direcionado ao público de executivos públicos e privados. Não só o público, como também o conteúdo, são medidos todos os anos para se aproximar ao máximo desse público e de suas ansiedades de conhecimento. No início, há 15 anos, a velocidade dos conteúdos não se impunha de maneira tão intensa como hoje. Por isso, a programação inicial do Futura Trends continha conteúdos diversos e, muitas vezes, em busca de identificar novos caminhos para o desenvolvimento do país ou das habilidades profissionais. Com falas de Henrique Meirelles, por exemplo, para tracionar rotas para a economia. Ou de Miguel Nicolelis, para sinalizar ao público para onde caminhavam os recursos tecnológicos. Isso, há quase duas décadas, permite compreender a excelência da programação do seminário, que chega hoje a conteúdos ainda mais sofisticados e focados.

OP - Como se deu o processo de escolha do tema?

Nazareno - O tema saúde mental e ansiedade chega a todos os ambientes do mundo. Do núcleo familiar aos grandes gabinetes ou às plantas industriais das multinacionais, ele está presente nas relações humanas e nos governos. Nos últimos dez anos, centenas de livros foram publicados tratando dessa temática, que tem como matriz para muitos de seus sintomas: as redes sociais e a inteligência artificial generativa. Daí o tema: Saúde Mental e Tecnologias. Transformando Ansiedade em Poder.

OP - Quais serão as abordagens em torno do tema?

Nazareno - Teremos quatro palestrantes de nível internacional para tratar do assunto. Abrindo a programação, a renomada professora da Universidade de Harvard, a brasileira Dra. Luana Marques, com um vasto conhecimento em ansiedade e ousadia, autora de best-sellers publicados nos EUA e no Brasil abordando a questão. No segundo painel, o professor Marco Ruediger, da Fundação Getúlio Vargas, abordará um tema no qual tem inclusive assessorado o Governo Federal: a influência política nas redes sociais, a contaminação das democracias pelos algoritmos e os impactos sobre instituições governamentais no mundo. Em seguida, a professora Vanessa Cavalieri discutirá as chamadas "doenças digitais", que atingem os adolescentes, levando-os a perturbações mentais e até ao suicídio. E, finalmente, o professor Talib Fisher, prendendo a audiência com o seu amplo conhecimento em inteligência emocional, ferramenta que todos precisam para enfrentar os desafios da perigosa era digital que estamos vivendo.

DICA DE LIVRO

"Como as democracias morrem (2018), de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, analisa como as democracias se deterioram por votos contaminados pelas redes sociais e líderes que minam o processo democrático. Um novo livro está sendo escrito por Steven, não só ratificando suas previsões, como adicionando um novo ingrediente a esse processo: as perigosas ferramentas tecnológicas, seus algoritmos e redes sociais infectadas capazes de abalar as estruturas de Estado no mundo inteiro.”

COPA DO BRASIL

A Acesso Estratégia Criativa é a responsável pelas campanhas que garantiram à Unimed Fortaleza quatro premiações nacionais no Unimed Comunicação e Marketing 2025, evento que reúne todas as cooperativas do País. O grande destaque foi o 1º lugar em Campanhas Publicitárias com "Cuidar de Mim", filme que colocou em pauta o autocuidado feminino. Tudo alinhado ao conceito de transversalidade social da marca.

MANIFESTO

Nada mais atual que falar de saúde, bem-estar, alimentação saudável e consumo consciente. Hoje, isso é ouro puro em estratégias de branding. Os Festivais Costume Saudável e Costume Gourmet, do Grupo São Luiz, estão alinhados a esse conceito. O evento tem a consultoria de branding de Thiago Baldu e a coordenação de Ana Luiza Ramalho, diretora de Marketing. A edição 2025 acontece de 12 a 14 de setembro, no Shopping RioMar Fortaleza.

FUTURA TRENDS

Tá chegando a hora. Quinta-feira, 28, no Teatro RioMar Fortaleza, acontecerá um dos maiores seminários de formação executiva do Nordeste. O Futura Trends chega à 15ª edição com apoio do Sesi/Senai, Unichristus e Hostweb, e patrocínio do Grupo Marquise, Unimed Fortaleza e 9Energia. A realização é do O POVO e da Fundação Demócrito Rocha. Ingressos esgotados.

MARKETING DE PRESTÍGIO

A festa do Anuário do Ceará 2025-2026, lançado nesta segunda-feira, 25, contou com ativações de marcas importantes do mercado. A Diageo assinou o bar temático, a Moura Dubeux apresentou um lounge com seus empreendimentos, a Tânia Jóias exibiu suas peças especiais, 3corações com cafés gourmets, a Bellucci e seus gelatos, a Indaiá com a água mineral oficial da noite e a Levy Ambientações fez a curadoria de todo o ambiente. 

 

