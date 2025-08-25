Como dois e dois são cinco

Foto: Luisrojasstock/adobestock Mulher entregando flores para um homem

layMenina usa rosa, menino usa azul. No Dia das Mães, lavadeira; no Dia dos Pais, gravata. Entra ano e sai ano e alguns clichês continuam a ser usados nas peças alusivas às datas do varejo. Claro que uma ou outra campanha se arrisca a fazer releituras e reposicionamentos a respeito, mas isso é um movimento ainda residual.

Essa, digamos, ideia fixa padronizada a respeito dos arquétipos masculino e feminino é um traço de comportamento explicado pela psicologia e sociologia. Essa padronização acaba virando uma ferramenta que cria modelos mentais que orientam expectativas e, daí, medram as estratégias de marketing, na identidade "padronizada": o carioca na praia, o paulista trabalhador, o baiano que fala "meu rei", a mãe usando tempero junto ao fogão, o jovem trazendo um buquê de flores para a namorada.

Na psicologia, temos Jung e seus arquétipos como padrões universais de pensamento, comportamento e sentimento. Na sociologia, isso explica a promoção da necessidade de uma identidade coletiva e de pertencer a este ou aquele grupo.

Um exemplo disso são as questões geracionais. E é muito fácil detectar esses movimentos nas gírias, expressões que determinam gerações: tiozão, raiz, velha guarda, old school ou cringe. Todos esses ingredientes fazem parte da massa cinzenta publicitária.

E quando mais do que confirmamos e reafirmamos esses padrões, questionamos, acabamos por ampliar a mensagem e gerar um recall mais eficiente. Quase como uma mensagem que ultrapassa a função básica de vender um produto, uma marca ou um serviço.

Uma mensagem que transborda e interfere na visão de um mundo, no caso, um mercado padronizado e homogeneizado.

Imagine, por exemplo, um anúncio em que a mulher leva flores ao marido. É claro que o impacto é maior que o usual gesto do homem com flores nas mãos. Uma criança lendo um jornal impresso ou um idoso ouvindo Kanye West são mais que simples inversões, são conceitos que propõem o abandono de crenças.

Quando a nossa atividade se acorrenta a conceitos envelhecidos, a comunicação vira uma sequência de paisagens amorfas. Comunicação tem que emocionar? Sim. Mas deve, principalmente, provocar uma reflexão.

A consequência é um recall com muito mais propriedade de valor. Ao sair do "lugar comum", a publicidade ou o marketing criam outra narrativa e novos paradigmas.

Isso marca o consumidor de uma forma que constrói uma relação de lealdade entre a marca/produto e ele. Tudo pelo motivo de que, num momento x, aquela mensagem o fez olhar o mundo, ou a vida, de outro ângulo, e este é o Santo Graal de nosso ofício.

dois pontos com Nazareno Albuquerque

Foto: Acervo Pessoal Nazareno Albuquerque é idealizador do Seminário Futura Trends

Nazareno Albuquerque é jornalista, publicitário e designer de projetos do Grupo de Comunicação O POVO. Idealizador do Seminário Futura Trends.

O POVO - Quinta-feira, 28 de agosto, acontecerá a 15ª edição do Futura Trends. Como você avalia a trajetória do seminário?

Nazareno Albuquerque - O Futura Trends tem uma das mais brilhantes trajetórias, no Ceará e no Nordeste, como um seminário de conhecimento direcionado ao público de executivos públicos e privados. Não só o público, como também o conteúdo, são medidos todos os anos para se aproximar ao máximo desse público e de suas ansiedades de conhecimento. No início, há 15 anos, a velocidade dos conteúdos não se impunha de maneira tão intensa como hoje. Por isso, a programação inicial do Futura Trends continha conteúdos diversos e, muitas vezes, em busca de identificar novos caminhos para o desenvolvimento do país ou das habilidades profissionais. Com falas de Henrique Meirelles, por exemplo, para tracionar rotas para a economia. Ou de Miguel Nicolelis, para sinalizar ao público para onde caminhavam os recursos tecnológicos. Isso, há quase duas décadas, permite compreender a excelência da programação do seminário, que chega hoje a conteúdos ainda mais sofisticados e focados.

OP - Como se deu o processo de escolha do tema?

Nazareno - O tema saúde mental e ansiedade chega a todos os ambientes do mundo. Do núcleo familiar aos grandes gabinetes ou às plantas industriais das multinacionais, ele está presente nas relações humanas e nos governos. Nos últimos dez anos, centenas de livros foram publicados tratando dessa temática, que tem como matriz para muitos de seus sintomas: as redes sociais e a inteligência artificial generativa. Daí o tema: Saúde Mental e Tecnologias. Transformando Ansiedade em Poder.

OP - Quais serão as abordagens em torno do tema?

Nazareno - Teremos quatro palestrantes de nível internacional para tratar do assunto. Abrindo a programação, a renomada professora da Universidade de Harvard, a brasileira Dra. Luana Marques, com um vasto conhecimento em ansiedade e ousadia, autora de best-sellers publicados nos EUA e no Brasil abordando a questão. No segundo painel, o professor Marco Ruediger, da Fundação Getúlio Vargas, abordará um tema no qual tem inclusive assessorado o Governo Federal: a influência política nas redes sociais, a contaminação das democracias pelos algoritmos e os impactos sobre instituições governamentais no mundo. Em seguida, a professora Vanessa Cavalieri discutirá as chamadas "doenças digitais", que atingem os adolescentes, levando-os a perturbações mentais e até ao suicídio. E, finalmente, o professor Talib Fisher, prendendo a audiência com o seu amplo conhecimento em inteligência emocional, ferramenta que todos precisam para enfrentar os desafios da perigosa era digital que estamos vivendo.

DICA DE LIVRO

Foto: divulgação/editora zahar Capa do livro Como as democracias morrem

"Como as democracias morrem (2018), de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, analisa como as democracias se deterioram por votos contaminados pelas redes sociais e líderes que minam o processo democrático. Um novo livro está sendo escrito por Steven, não só ratificando suas previsões, como adicionando um novo ingrediente a esse processo: as perigosas ferramentas tecnológicas, seus algoritmos e redes sociais infectadas capazes de abalar as estruturas de Estado no mundo inteiro.”





