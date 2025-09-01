Aos mestres, com carinho

Foto: Mauri Melo em 12/08/2005 Demócrito Rocha Dummar - presidente do jornal O Povo Foto: Mauri Melo, 12/08/2005

Quem podemos chamar de mestres? Os critérios são muitos, mas antes de mais nada, estou falando de "mestres" no sentido amplo, sentido lato sensu.

Uns escolhem pais e avós, numa seleção, digamos afetiva, muitos vão de professores que os alfabetizaram ou que ensinaram as mexidas das peças no tabuleiro de xadrez.

À medida que avançamos na nossa própria linha do tempo, mudamos de opinião e até de metodologia. Pensando aqui com os botões imaginários de minha camiseta Hering, resolvi compartilhar os meus mestres. Sim, não tenho apenas um, com o tempo, resolvi criar um quinteto que me inspira, mais ainda, que de alguma forma explica minha caminhada.

Começo com minha professora Luceni Cysne. Essa mulher foi fundamental na minha vida, me alfabetizou no "Cratim de açúcar", no início dos anos 1970.

Depois, minha inspiração literária, Graciliano Ramos. O velho Graça tem, para mim, o texto mais preciso da língua portuguesa falada por estas bandas. Ler "Vidas Secas" ou "São Bernardo" é tarefa obrigatória para jornalistas e redatores publicitários.

O terceiro representa minha verve publicitária: Alex Periscinoto, um dos gênios do nosso ofício. Trabalhei com ele na Almap no final dos anos 1980. Alex foi e ainda é uma referência de talento e visão de mercado.

Minhas referências musicais se amalgamam nas letras de Aldir Blanc. Ele trouxe o cotidiano do subúrbio para a poesia e para a música. Nada em Aldir é óbvio e ele é um farol para quem escreve, para quem cria e, é claro, desta forma, para nós, jornalistas e publicitários.

Meu último mestre, completando o quinteto, foi e é o jornalista Demócrito Dummar. Acho que ele acabou sendo uma síntese de minhas escolhas mais amadurecidas.

Demócrito era um homem de jornal, como eu sempre quis e acabei me tornando. Uma vez, me levou até as impressoras para contemplarmos as engrenagens transformando bobinas de papel em informação. Uma contemplação filosófica da tinta que imprime o sangue que corre nas veias do jornalista. Demócrito era um profeta-poeta. Disruptivo e afetuoso. Generoso. Quem o conheceu de perto sabe do que estou falando.

Os nossos mestres acabam sendo faróis. Não para copiá-los, mas para irmos além deles ou a partir deles. Um redator publicitário, assim como um guitarrista, tem suas referências ou ídolos, como queiram chamar. Um diretor de arte, idem.

Reconhecer um mestre e se reconhecer a partir dele é honrar o que nos formou e continuar nosso ofício com nossa própria assinatura, e isso vale para todas as profissões, mais ainda para nós, publicitários e profissionais de marketing.

dois pontos com Ana Luiza Ramalho

Ana Luiza Ramalho é diretora de Marketing do Grupo São Luiz, responsável pelas áreas de marketing, trade e relacionamento com o cliente.

O POVO - Como uma marca pode aliar tradição sem deixar de ser inovadora?

Ana Luiza Ramalho - Permanecendo com a mesma essência. Para uma marca continuar sendo relevante, ela precisa inovar, porque a vida e os hábitos mudam naturalmente, mas só conseguimos ser bem sucedidos nesse processo quando continuamos honrando nossa história, sem deixar de nos projetar para o futuro. São os valores que sustentam e guiam as escolhas.

O POVO - Como você traduz o marketing de varejo atualmente?

Ana Luiza - O marketing no varejo é sobre relacionamento. Quando entendemos que a conexão com os nossos consumidores é mais do que oferecer um produto, conseguimos fazer parte da rotina dele, construindo uma relação de confiança e proximidade. Como marcas, devemos olhar na mesma direção que o cliente, entendendo quais são as necessidades dele e quais soluções precisamos para atender o que ele quer e precisa.

O POVO - Qual a importância do live marketing na estratégia do Grupo São Luiz?

Ana Luiza - Enxergamos as experiências como parte fundamental do nosso relacionamento com o cliente, porque é o momento em que as pessoas não apenas consomem, mas vivem a marca. Exemplo disso são os festivais Costume Saudável e Gourmet, que proporcionam, além de conteúdo e vivência, espaço de relacionamento com o São Luiz e as demais marcas parceiras que participam desse movimento com a gente. Esse ano os festivais serão realizados nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza. Esse ponto de contato é muito importante porque chamamos o consumidor para participar, interagir e, até mesmo, co-criar. Então, o marketing de experiência representa muito isso, a possibilidade de ter um relacionamento direto com o nosso público e construir memórias juntos. Isso nos aproxima e agrega valor para o cliente.

POVO - Por que a vida sustentável é uma das principais bandeiras do grupo?

Ana Luiza - Acreditamos que a vida deve ser vivida com qualidade, e isso envolve tanto a forma como nutrimos o corpo quanto o cuidado com a saúde mental e emocional. Cada escolha gera impacto, por isso, buscamos incentivar hábitos mais conscientes e sustentáveis. Tudo volta para o primeiro valor da nossa marca: gente. Priorizamos o cuidado com as pessoas para que elas tenham bem-estar e qualidade de vida.

DICA DE LIVRO

Foto: Divulgação/GenteEditora Capa do livro Desmarketize-se: O novo marketing não parece marketing

"O livro Desmarketize-se: O novo marketing não parece marketing, do João Branco, propõe uma abordagem que cria conexões verdadeiras entre marcas e consumidores, a partir da autenticidade e do diálogo real com o público. É uma leitura que nos convida a enxergar o marketing sob uma nova ótica, entregando propósito no que fazemos e mantendo a relevância das marcas."

RELAÇÕES SUSTENTÁVEIS

O CenpHub desembarca em Fortaleza no dia 4 de setembro, no BS Design. O evento é promovido pelo Cenp (Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário), com temas sobre a indústria da comunicação. Em pauta, inovação, tendências e o relacionamento entre anunciantes, agências e veículos. O Ceará tem o 2° mercado em investimento em mídia do Nordeste e passa a integrar o circuito nacional do fórum. O evento tem o apoio do Sinapro-CE.

PROMPT ENCANTADO

A Temprano/Delantero assina a primeira campanha da Brisanet criada integralmente com inteligência artificial, usando a tecnologia Veo 3. Personagens clássicos como Branca de Neve, Cinderela e o Gênio da Lâmpada surgem para anunciar a promoção da operadora. A aposta marca a entrada da Brisanet no uso da IA generativa em vídeo, reforçando o papel da tecnologia como aliada do fazer criativo.

RELEVÂNCIA E AUDIÊNCIA

Atenção, planejadores de mídia. O meio rádio mantém (e amplia) sua relevância e cobertura. O relatório do Data Stories Inside Audio 2025, da Kantar IBOPE Media, aponta que 92% da população ouviu rádio, música, streaming ou podcasts no último mês. O rádio permanece entre os principais meios, atingindo 79% das metrópoles e, em Fortaleza, alcança 81% do público, com média diária de 3h37 de escuta.

RADICALMENTE PLURAL

O POVO lançou uma campanha institucional para destacar seu time de colunistas, sob o conceito: "Opiniões qualificadas pra você formar a sua". São mais de 140 profissionais que alimentam o debate sobre política, economia, cultura e outras áreas. A campanha trouxe uma sobrecapa, que transformou a página do jornal em uma vitrine com o nome e a foto de todos os colunistas do O POVO e O POVO.

Arte das Mãos

A Fenacce 2025, feira líder no setor de artesanato, acontece de 9 a 14 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará com artesãos de todo o país. Idealizada por Lia Britto, designer oficial da feira, a edição traz o tema “A arte que dá o tom”. Além dos produtos artesanais, o público terá acesso a oficinas, apresentações culturais e shows. Mais de 350 estandes e uma rodada de negócios consolidam a feira como vitrine da economia criativa nacional.



Destaque



A Hidracor foi premiada na ExpoConstruir 2025 com o título de Destaque em Impacto Visual, reconhecimento à qualidade técnica e ao apelo estético de suas soluções em arquitetura e design. Além do prêmio, a marca reforçou presença com ativações e a palestra “Hidracor e PSQ: juntos pela excelência em pintura”, reforçando a sua parceira estratégica com a construção civil.