A era da dromosfera

Foto: EDUARDO LOPES/Divulgação Painel "A agenda da transformação: como navegar em tempos incertos".

Participei na semana passada do CenpHub, evento promovido pelo Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário com o apoio do Sinapro-CE. Mediei um painel com um título desafiador, "A agenda da transformação: como navegar em tempos incertos".

O painel teve a participação de Ana Hilda Randal, Head de Marketing e Inovação da Zenir; André Scaciola, CMO da WMcCANN; e Cássio Brandão, Head do Google. O evento itinerante já foi realizado em outras capitais como São Paulo, Recife, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte.

O tema evocado pelo painel nos transporta à dimensão das mudanças dentro de uma determinada bitola do tempo. E aí reside a equação. André Scaciola afirmou que tivemos, nos últimos anos, mais avanços, digamos, tecnológicos, do que os primeiros dez mil anos da civilização humana. Esta frase sintetiza a alucinante velocidade das mudanças.

Da fala de Ana Hilda Randal, eu destaco a maturidade, apresentada por ela, da convivência dos conceitos geracionais: digitais e presenciais. Cássio Brandão desfiou o novelo da transformação como fato inevitável, ao mesmo tempo em que foca nas adaptabilidades darwinianas do mercado.

Falar de transformação em tempos incertos é mais do que simples alegoria de um recorte. Hoje é a nossa própria vida social, econômica e cultural.

Colocar, lado a lado, um grande anunciante, uma agência lendária e uma plataforma global como o Google, resulta num caldeirão de opiniões que convergem para uma mesma direção. Algo como "tudo ao mesmo tempo agora". Os adventos surgem e se tornam obsoletos na velocidade da luz.

Ocorre que o conceito ancestral do nosso negócio continua intacto: relevância, qualidade, credibilidade e a capacidade de atender desejos e vínculos. Quando unimos todos esses ingredientes, a instantaneidade emerge da lógica surgida na obra do filósofo francês Paul Virilio, descrita como dromosfera. Algo como meio global que em tudo se acelera e se conecta em alta velocidade. Como um espaço simbólico em que vivemos hoje.

Trocando em miúdos. A linha humana do tempo sempre foi movida por mudanças, a (velha) novidade é que temos cada vez menos tempo para contemplações no tempo largo. O tempo está cada vez mais curto, no mesmo momento em que damos novos "cavalos de pau" nas curvas da inovação.

Por fim, como Antonio Carlos Belchior foi citado pela diretora-executiva do Cenp, Regina Augusto, na abertura do evento, me inspiro e encerro com os versos do poeta: "O que algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo e precisamos rejuvenescer".

dois pontos com Mauro Costa

Foto: Davi Maia/Divulgação Mauro Costa é fundador e sócio da AD2M Comunicação

Mauro Costa é jornalista graduado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Fundador e sócio da AD2M Comunicação, agência com 29 anos de mercado. Responde pelas áreas de Assessoria de Comunicação e Media Training



O POVO - Como as assessorias de imprensa enxergam o mercado de influencers? Concorrentes ou aliados?

Mauro Costa - As novas plataformas geradoras de conteúdos podem não ser necessariamente veículos, mas indivíduos. Daí a importância de se observar os influenciadores como aliados no processo de disseminação de informações de qualidade, ampliando narrativas, chegando a outros públicos e gerando conexões genuínas. Cabe à agência orientar o cliente sobre como integrar esses canais com ética e estratégia, somando forças com a imprensa tradicional.



OP - O que mudou na assessoria de imprensa nos últimos 20 anos?

Mauro - Mudou muita coisa, eu diria que foi uma pequena revolução envolvendo canais, velocidade, formatos. A essência, porém, se mantém a mesma: construir reputação com credibilidade. Hoje, a assessoria une imprensa, digital, dados e gestão de imagem, em tempo real, para marcas que precisam ser ágeis, relevantes e confiáveis.



OP - A assessoria de imprensa está mais próxima do jornalismo ou do marketing?

Mauro - A boa assessoria deve servir como ponte e estar próxima de ambos. Ter sempre como base a informação, dialogar com jornalistas, mas também entender de estratégias de marketing. O diferencial está em unir conteúdo de qualidade e relacionamento, sem perder de vista que reputação se conquista com informação correta e diálogo contínuo.



OP - Qual a importância da assessoria de imprensa numa gestão de crise?

Mauro - Em tempos de superexposição e de crise de autoridade que vivemos, ter o suporte de uma assessoria de imprensa pode ajudar bastante na tentativa de evitar algumas situações difíceis e a organizar fatos, calibrar o tom das mensagens e reduzir danos à reputação. É preciso rapidez, transparência e preparo. Muitas vezes não se evitam as crises, mas elas podem ser administradas com estratégia e comunicação responsável.



OP- Quais os projetos da AD2M para os próximos 2 anos?

Mauro - Os últimos anos têm sido de transformação na gestão da empresa, com investimentos em consultorias e sistemas com foco nas pessoas e fortalecimento da cultura organizacional, em treinamento de lideranças e na construção de um ambiente mais agradável e criativo. Seguiremos nesse movimento para nos mantermos confiáveis para os clientes, atraentes para a equipe e referência no mercado na construção de relações sólidas entre marcas, imprensa e sociedade.



Dica de livro

Foto: Acervo Pessoal Capa do livro A Próxima Onda



"Em “A Próxima Onda”, Suleyman e Bhaskar partem da ideia de que a humanidade passa por ondas de inovação, como o fogo, a eletricidade, a internet, e que estamos à beira da próxima onda, impulsionada pela Inteligência Artificial e pela biologia sintética. Uma onda mais disruptiva e sistêmica que as anteriores. A obra faz uma análise crítica, não apenas otimista, e enfatiza que precisamos encarar essa onda com responsabilidade e regras."



Varejo em movimento



A SG Propag, em parceria com a CDL, foi responsável pela campanha Fortaleza Liquida 2025. Sob o conceito “É promoção, é prêmio, é pra você”, a ação destacou ofertas e benefícios ao consumidor, combinando estratégia e uma identidade expressiva. O resultado engajou mais de 4 mil lojas e reafirmou o peso da campanha no calendário varejista cearense.

Missão Mulher 2025

O Missão Mulher 2025, promovido pelo O POVO, chega à 4ª edição em 15 de setembro, no Hotel Gran Marquise. Com curadoria da jornalista Lêda Maria, o evento em formato workshop show terá como tema “Sucesso nos negócios, sexualidade e qualidade de vida”. Serão cerca de 400 mulheres discutindo empreendedorismo, saúde emocional e novos olhares sobre independência financeira e papel feminino.

Foto: O POVO/Divulgação MISSÃO MULHER 2025

Corpos reais

A embaixadora do Movimento Plus Size no Ceará, Jacky Queiroz, levou ao MEC a Cartilha de Combate à Gordofobia, apresentada à secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI), Zara Figueiredo. A iniciativa propõe incluir o tema no cotidiano escolar. Numa sociedade que ainda insiste em padrões estéticos limitadores, a cartilha amplia repertórios e fortalece a noção de diversidade.

Foto: Jacky Queiroz/Divulgação Apresentação da Cartilha de Combate à Gordofobia





Impacto visual



A Bando Propaganda, em parceria com a BSPar, assinou a identidade visual do entorno da Quadra BS. A comunicação não se limita apenas a uma sinalização, ela traduz o espírito do empreendimento. O projeto uniu estratégia e design para transformar o espaço em experiência. Cada elemento reforça a marca e consolida o empreendimento como referência de alto padrão na cidade.

Foto: Bando Propaganda/Divulgação Identidade visual do entorno da Quadra BS

Entre retas e curvas



A Cluster Design desenvolveu a nova identidade visual da KO Structural, empresa canadense de engenharia. O desafio foi traduzir rigor técnico sem perder a conexão humana. A solução combinou formas geométricas, que transmitem precisão e segurança, a curvas que suavizam o discurso visual. Para completar a proposta, uma paleta discreta e tipografia limpa, resultando em uma identidade moderna e acolhedora.

