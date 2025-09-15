Não basta ser, tem quem parecer

Foto: Freepik Conjunto de ícones da Web referentes a estratégias de comunicação

Via de regra, quando falamos em relevância e atuação social, empresas e marcas se comunicam mal com a sociedade e, consequentemente, com o mercado.

Essa constatação não tem pudor e até mesmo uma certa autocrítica. Programas sociais, ações de endomarketing, projetos de responsabilidade social, alianças em territórios, práticas sustentáveis internas e com fornecedores, tudo isso é muito mal comunicado ou somente desprezado.

Li nesta semana que uma rede de supermercados em Fortaleza prioriza a compra de produtos cearenses nesses tempos de tarifaços. Quem sabe disso? Alguns ou ninguém.

Apesar de vivermos a "Era do Marketing da Verdade", o que vem à tona é quase sempre obra do "Espontâneo de Almeida", irmão gêmeo do "Sobrenatural de Almeida" do lendário Nelson Rodrigues.

Claro que existem as marcas que comunicam seus feitos nessas áreas, algumas até inflam sua comunicação e seus relatórios de impacto, mas a ausência de uma estratégia focada no relacionamento da marca ou de uma empresa com a sociedade é muito frágil quando não é distorcida.

As assessorias de imprensa trabalham, e muito, na propagação e divulgação de releases, gerenciamento de crises, mas faltam iniciativas no que podemos chamar de provocações de oportunidade.

Não tem como ignorarmos alguns casos, como o de um empreiteiro da cidade que comprou uma quadra no coração da zona nobre de Fortaleza e devastou um bosque de cajueiros no meio do Carnaval. Isso aconteceu há alguns anos.

Ele, o proprietário, não compreendeu o que significa função social da sua marca e por consequente, da sua reputação. A retirada das árvores tinha autorização legal, mas a forma como foi realizada, resultou em um desastre em termos de comunicação e posicionamento.

Uma empresa que está instalada próxima a comunidades carentes e não constrói vínculos com os vizinhos, perde um precioso argumento de mercado.

Mais ainda, o publicitário ou profissional de marketing que não enxerga que, atualmente, em briga de marido e mulher, todos metem a colher. Para mim, interessa saber que a grife de camisetas que eu compro, contribui para a preservação de espécies da fauna brasileira. E eu só tive conhecimento disso pela comunicação e marketing da empresa.

Ao mesmo tempo, empresas que contribuem no mesmo patamar, ou bem superior, têm postura inexplicavelmente tímida em relação às suas ações nesse âmbito.

Este estranho fenômeno está baseado na própria miopia de muitos profissionais de comunicação. Uma miopia da própria leitura do que tem realmente valor para uma marca: a empatia recíproca entre ela e o seu consumidor.

Eu recomendo

Foto: Acervo Pessoal Renata Viana é coordenadora de criação do Marketing Grandes Marcas O POVO.

Revistas de Invenção: 100 revistas de cultura do modernismo ao século XXI

"O livro é um mergulho nas revistas culturais que marcaram o Brasil nos últimos 100 anos, do modernismo às publicações mais alternativas de hoje. Cada título revela o espírito de sua época: a energia modernista dos anos 1920, a contracultura e poesia marginal dos ano 1970, ou o design ousado e debates atuais. Uma leitura para degustar aos poucos — um verdadeiro aperitivo para mentes criativas".

Renata Viana é jornalista, diretora de criação e especialista em designer gráfico

e de produto.

Por uma boa causa

A Construtora Mota Machado e os Mercadinhos São Luiz patrocinam a 2ª edição do "Corra Por uma Causa com Zélia Duncan". O evento acontece em 5 de outubro, na Praia de Iracema. A corrida incentiva doações de alimentos para o programa Ceará Sem Fome, do Governo do Estado, com apoio ao Pacto Contra a Fome. A produção do evento é assinada pela BRB Marketing Esportivo e a realização é da Ímã Conexões com Propósito. Além da corrida, o evento contará com show gratuito de Zélia Duncan e participações especiais. As inscrições estão abertas pelo site https://www.ticketsports.com.br/e/corraporumacausa.

Foto: Capuchino Press/Divulgação A 2ª edição do "Corra Por uma Causa com Zélia Duncan" chega a Fortaleza no dia 5 de outubro, no Aterrinho da Praia de Iracema.

Força Regional

A publicidade cearense marcou presença no 24º Prêmio Central do Outdoor. A Mulato Comunicação entrou no shortlist com o case "Não deixe o vício ganhar", em parceria com o Colégio Kennedy e a Bigdoor. A agência foi a única da Região Nordeste na categoria Digital Out of Home (DOOH), disputando espaço com gigantes do mercado como a plataforma Netflix, Meta e a rede de fast food Burger King.

EXPORMARKETING 2025.

O POVO e a Rádio O POVO CBN realizam, nos dias 9 e 10 de outubro, a 5ª edição do ExpoMarket Condomínios 2025, maior encontro do setor no Ceará. A programação reúne especialistas locais e nacionais em palestras e uma feira de negócios com 51 espaços expositivos. Inscrições gratuitas: expomarketcondominios.com.br

ENTRE BANDAS E BAND-AIDS.

A Pague Menos marcou presença no festival The Town 2025, em São Paulo. Pela primeira vez, um evento desse porte contou com uma farmácia em pleno funcionamento. O espaço ofereceu soluções práticas de saúde e bem-estar, reunindo desde itens de higiene pessoal até produtos de beleza e cuidados emergenciais.

SAÚDE EM PAUTA.

A Unimed Fortaleza lança, no dia 22 de setembro, seu prêmio de jornalismo. Único do Ceará dedicado às pautas de saúde. A iniciativa contempla reportagens em vídeo, texto, áudio e redes sociais, além da categoria para estudantes de Jornalismo. O foco é claro: temas sobre bem-estar, ciência e inovação em saúde.

dois pontos com Céu Studart

Foto: Glauco Chacon/Divulgação Céu Studart é fundadora da Desencaixa Branding

Céu Studart é consultora de Marketing e Branding e fundadora da Desencaixa Branding. Docente de graduação e pós-graduação. Possui mais de 24 anos de experiência de mercado. Mestre em Marketing pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

O POVO - Como você define o Branding atualmente?

Céu Studart - Marca é ativo estratégico e, portanto, Branding é essencial para os negócios. Principalmente porque vivemos em um mercado comoditizado e competitivo. Conseguir se diferenciar é desafio central, e uma gestão de marca realmente estratégica é a solução. Hoje, inclusive, os empresários já entendem que Branding vai além do símbolo. É identidade, cultura e experiência que a marca proporciona aos consumidores.

OP - Qual a associação entre relevância e audiência para o valor de uma marca?

Céu - Podemos dizer que audiência é quantidade e relevância é qualidade. Existem marcas que têm audiência, mas pouca relevância. Elas são vistas, mas com reduzido engajamento. Por outro lado, existem marcas que possuem alta relevância e pouca audiência. Têm vínculo forte, mas alcance limitado. O ideal é que a marca tenha forte relevância e a sua audiência seja grande, desde que composta pelo seu público, transformando relevância e audiência em valor de marca e resultado para o negócio.

OP - Qual a importância do engajamento social de uma marca?

Céu - Pertencimento. As pessoas querem se sentir parte, se sentir representadas. Uma marca com engajamento social constrói valor e diferenciação fortes por meio dele. A marca amplia seu papel, tornando-se agente de transformação, contribuindo para a sociedade e impactando positivamente realidades. Mas atenção: é preciso ser verdadeiro e não apenas no discurso.

OP - Qual o momento adequado para um rebranding?

Céu - Temos visto uma banalização do rebranding. É importante destacar que ele não é uma ação estética. Ele é estratégico e deve acontecer quando a identidade da marca deixa de refletir sua visão e valores ou quando se mostra defasada frente ao mercado. Entre os cenários que justificam o rebranding estão: entrada em novos mercados, reposicionamento, perda de conexão com o público, fusões e crises de reputação.



