O perfeitinho ficou demodê

Foto: Divulgação Campanha Dove, compromisso pela Real Beleza

Interessante quando falamos ou lemos algo como "corpos reais". Esta expressão se popularizou como a síntese de corpos normais em meio aos ditos "corpos perfeitos" apresentados em peças publicitárias e editoriais de moda. Houve um tempo, não muito distante, em que usávamos, sem nenhum pudor, a expressão "boa aparência".

Apesar do constrangimento implícito no preconceito explícito do termo, a questão da aparência sempre esteve presente na publicidade, no cinema, na TV, na moda e em outras vitrines do mercado. Lembro-me imediatamente da pré-história dos programas de auditório dos anos 1970 que promoviam concursos como "a empregada doméstica mais bonita" ou o "negro e a negra mais bonita".

Nada demais se, décadas antes, os atributos e características físicas das pessoas eram entoados em marchinhas de carnaval: "O teu cabelo não nega, mulata, porque é mulata na cor, mas como a cor não pega, mulata, mulata eu quero teu amor." O tempo passou e, nos anos 1990, a italiana Benetton, lendária grife de moda, ousou colocar modelos de etnias diferentes com o conceito United Colors. Tudo muito asséptico e figurativo. Seriam os primeiros passos do discurso de diversidade, mas ainda de forma gourmet.

Gerações se passaram e o que era exceção virou regra. Hoje, são raras as campanhas que não incluem a pluralidade. As marcas que trabalham com roupas, produtos estéticos e acessórios, todas, sem exceção, abordam temas étnicos, sociais, geográficos e a diversidade de gêneros.

A pluralidade virou cult. Ainda bem, mas não somente. Para as profecias de Kotler, tudo isso virou uma vitaminada cheia de insumos denominados propósitos. Estamos em pleno mar de propósitos. Navegamos o marketing de causas, e nada pode estar isento dessa maré. A bailarina acima do peso e o surfista idoso representam a tendência de que ser diferente é ser cult e, é claro que esta máxima influencia nosso trabalho.

Seja no jornalismo, na publicidade, no marketing ou, por fim, tudo isso junto na academia. Quase como se vivêssemos uma nova onda de Toffler: a onda das cores, sotaques, sabores e estilos. Tudo baseado no vivenciar.

A cenográfica representação da United Colors of Benetton não satisfaz mais. Parece uma encenação. Hoje, queremos ações e experiências reais. Como o shampoo que não alisa mais o cabelo cacheado, mas que o deixa mais belo e atraente, mantendo a sua essência de conchas. A modelo irreal usando Dove não representa mais os consumidores, é quase como se a fantasia idealizada virasse uma espécie fora de moda. Capisce?

Dois pontos com Neuma Figueirêdo

Foto: Esdras Guimarães/Divulgação Diretora da CASACOR Ceará

Neuma Figueirêdo é empresária, diretora da CASACOR Ceará e sócia da CASACOR Piauí.

É referência em cultura, design e empreendedorismo, impulsionando talentos e valorizando o artesanato nordestino.

O POVO - O que podemos esperar da CasaCor Ceará 2025?

Neuma Figueirêdo - Edição inédita e imersiva: a CASACOR Ceará ocupa 5 mil m² com 34 ambientes assinados por 41 profissionais, unindo nomes consagrados e novos talentos. O tema "Semear Sonhos" propõe bioarquitetura, afeto e inovação, soluções sustentáveis e olhar para o futuro. A mostra valoriza o artesanato local, homenageia Mestre Espedito Seleiro e oferece experiências sensoriais: sabores regionais na Bodega Sebrae, Restaurante Mayú (Senac), café e o parque sensorial de Narcélio Grud. Uma celebração da criatividade cearense.

O POVO - Qual a importância do evento para o mercado de arquitetura e decoração?

Neuma - A CASACOR Ceará é catalisadora de tendências e referência para todo o setor. É um espaço de experimentação e lançamento, onde profissionais apresentam soluções que dialogam com a identidade local e global. O evento conecta arquitetos, designers, fornecedores, lojistas e clientes, promovendo networking e impulsionando negócios. Mais do que uma mostra, a CASACOR fortalece o mercado, estimula a inovação e inspira novas formas de pensar os espaços que habitamos.

O POVO - Qual o impacto econômico do setor no Estado do Ceará?

Neuma - O setor de arquitetura, decoração e construção é um importante motor econômico no Ceará, gerando milhares de empregos e movimentando uma extensa cadeia produtiva. A CASACOR contribui diretamente para esse impacto, estimulando investimentos e parcerias, valorizando profissionais e marcas locais. Além de fomentar negócios durante a mostra, impulsionamos o turismo e a cultura, criando oportunidades e deixando um legado de desenvolvimento sustentável para o Estado.

DICA DE LIVRO

Foto: Acervo Pessoal Capa do Livro "Sonho Manifesto", de Sidarta Ribeiro

"O livro Sonho Manifesto, de Sidarta Ribeiro, é uma leitura urgente e sensível. Ao reunir saberes ancestrais e ciência, o autor nos convida a repensar nossa relação com o planeta e a sonhar juntos um futuro possível. Uma obra que inspira consciência coletiva e nos lembra de que, enquanto houver vida, há esperança de transformação. Recomendo fortemente a todos que acreditam na força dos sonhos."

Nova fase

abrir (Foto: Brif/Divulgação)Marca Grupo Dasart, comemoração de 10 anos (Foto: Brif/Divulgação)Grupo Dasart (Foto: Brif/Divulgação)Outdoor Grupo Dasart, comemoração de 10 anos (Foto: Brif/Divulgação)Grupo Dasart (Foto: Brif/Divulgação)Marca Grupo Dasart

Brif Studio Criativo assina a nova identidade visual do Grupo Dasart, em comemoração aos 10 anos da marca. A nova marca aposta em um design minimalista, trazendo uma tipografia refinada combinada a paleta de cores neutras. Um degradê delicado simboliza o movimento e costura a transição da marca para a nova fase, agora como grupo. O resultado é uma identidade que traduz maturidade sem abrir mão da inquietude criativa que move a Dasart.

Quadro décadas no ar





Há mais de 40 anos no imaginário cearense, o Pá Pé Pio se renova sem perder o encanto. Assinada pela SG Propag em parceria com a Terravista Filmes, a campanha de Dia das Crianças da Casa Pio traz a atmosfera circense para um VT cheio de magia e cores vibrantes. Tudo pensado para criar uma experiência lúdica e afetiva, que conecta diferentes gerações mostrando que tradição e reinvenção podem andar lado a lado.

Brinde premiado

Foto: Advance/Divulgação Campanha Brindaço para Ypióca

O "Brindaço Ypióca" mostrou que o Dia da Cachaça podia ser muito mais do que uma data de calendário. A Advance ampliou o conceito e transformou a ocasião em Semana da Cachaça, criando um território proprietário para a marca. A campanha alcançou a liderança nacional em engajamento na categoria. Mais que campanha, o projeto virou território da marca e agora é finalista no Festival do Clube de Criação, onde o case disputa espaço entre os trabalhos mais criativos do país.

Saúde no beat

Foto: Máquina/Divulgação Tomorrowland Brasil

Depois de marcar presença no The Town, a Pague Menos volta ao palco dos grandes festivais, desta vez como farmácia oficial do Tomorrowland Brasil 2025. Serão duas unidades em operação, uma dentro do festival e outra no Dreamville, camping oficial do evento. Mais do que atender emergências, a rede reposiciona o papel da farmácia: estar perto, inclusive nos momentos de celebração. Uma estratégia que conecta bem-estar e experiência.

Sintonia digital

Foto: Engaja/Divulgação Cinthia Pinheiro, diretora do Escritório do Rádio da Acert, João Konflaz, CEO da Loopert e Carmen Lúcia, presidente da Acert durante o 27º Congresso Paranaense de Rádio e TV.

A radiodifusão cearense acaba de ganhar um impulso inédito no ambiente on-line. A Acert firmou parceria com a startup Loopert, que oferece uma plataforma de análise de audiência e monetização em streamings. As rádios filiadas terão acesso gratuito à tecnologia por seis meses, medindo em tempo real o comportamento dos ouvintes e abrindo novas frentes comerciais com o mercado publicitário. Mais que números, a iniciativa posiciona o Ceará na dianteira da transformação digital do rádio.