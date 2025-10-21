Odete Roitman, atemporal ou efêmera?

O mundo mudou muito de 1988 até nosso 2025. Falo isso, por ser esta a régua temporal que separa a primeira versão da novela "Vale Tudo", da Rede Globo, para esta segunda versão que terminou semana passada. A minha intenção com a Layout de hoje é uma breve reflexão do que mudou e do que continua igual nos 37 anos que separam as duas versões. Uma reflexão tendo como foco, a comunicação, tendências e mudanças de comportamento.

A trama que uniu as personagens Raquel, a mulher batalhadora, Maria de Fátima, a vilã, filha de Raquel, e Odete Roitman, arquétipo da elite corrupta, foi mantida, mas com algumas atualizações. No remake, Raquel e Fátima são negras, seguindo a tendência atual de realismo e de revisão histórica da nossa literatura que inclui o cinema e a televisão em si. A revista "Tomorow" de 1988, migrou para uma empresa de plataformas digitais. Um dos personagens da primeira versão, operava Telex, um aparelho que só quem tem mais de 50 anos sabe do que se trata. Mas é na personagem principal que as mudanças, mesmo que pareçam sutis, revelam os nossos tempos. A Odete original, interpretada por Beatriz Segall, era uma senhora que gostava de jovens. A Odete 2025, Débora Bloch, é uma personagem da mesma faixa etária da primeira versão, só que mais sexualizada e, mesmo sem gostar da palavra, empoderada. Retrato fiel à evolução da mulher na sociedade e no mercado de trabalho nas últimas décadas.

Outro ponto interessante é que a atual "Vale Tudo" foi um sucesso no streaming, algo impensável há quase 40 anos. Se, antes, os telespectadores ficavam presos à sala de televisão, agora o conteúdo se espalhou em multitelas. O que não mudou foi a máxima folhetinesca do gancho. Uma história que remonta ao século 14, com Boccaccio e sua obra prima, "Decameron". Séculos se passaram e o gênero foi evoluindo e incorporando novas linguagens e plataformas. O próprio José de Alencar escreveu algumas de suas obras em formato seriado e publicado em jornais. Uma das mais célebres de suas novelas foi "Senhora" - que mais de um século depois foi produzida em formato de telenovela. Pensando bem, podemos concluir que o hardware do gênero não mudou, o que mudou foram os contextos e as releituras das rotinas e conceitos sociais. Hoje, a diversidade é exposta com mais transparência que em 1988, mas a nossa atenção é ainda atraída pelo gancho, mesmo que renovado, mesmo que atualizando e reescrevendo o final da trama. Daí, não precisamos de esforço para associarmos todo este enredo à nossa atividade como profissionais da publicidade e do marketing. Enredo que nos coloca diante do que é atemporal, eterno e do que é contextual e efêmero.

EU RECOMENDO

A leitura da "Biografia do Abismo" de Felipe Nunes e Thomas Traumann pode ajudar muita gente a não ir em direção ao precipício da falta de lucidez. Um cientista político e um jornalista dividiram a tarefa de escrever uma biografia que evidencia as causas objetivas para o que chamo ser, hoje, a "era da insanidade". O livro auxilia na compreensão do cenário político do País, com a polarização doentia que provoca a perda de inteligência na abordagem no campo da política. Moacir Maia é jornalista, professor e diretor da Fedreação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

GRAND SLAM

O projeto "Grandes Nomes - Grandes Entrevistas 2025" estreia no dia 27 de outubro, com uma série de entrevistas de personalidades: Fernanda Pacobahyba (foto), do FNDE; padre Antônio Francileudo; Ana Lúcia Bastos, da Cerbrás; o médico Sérgio Juaçaba, do ICC; e o cantor e compositor Waldonys. As entrevistas serão transmitidas pelas redes sociais do O POVO, pela Rádio

O POVO CBN e no Canal FDR (48.1) na TV.

VENDER É UMA ARTE

Inscrições abertas do Prêmio Top de Vendas 2025, voltado às melhores práticas e aos grandes nomes do marketing e das vendas no Estado. O prêmio é realizado pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB/CE), e contempla categorias que destacam profissionais e empresas. Na foto: Wladson Sidney, presidente da instituição. Inscrições até 30 de outubro em: advbce.com.br/premiotopdevenda

MAIS

ECONOMIA CRIATIVA. A Bolero Comunicação criou a campanha de comunicação da ArteFor, programa criado pela Prefeitura de Fortaleza para fortalecer a rede produtiva do artesanato local e valorização da tradição. Bolero responde pela criação da identidade visual e da campanha publicitária, incluindo o nome, marca e filme do projeto. /// CONHECIMENTO. De 6 a 8 de novembro, no Centro de Eventos, acontece a Feira do Conhecimento, realização do Governo do Ceará, por meio da Secitece. O evento vai focar na popularização da ciência, empreendedorismo e inovação, amparados no tema "Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território". /// FILANTROPIA. Próximo dia 5 de novembro será lançada a campanha Amigos em Ação, no auditório da Alessandro Belchior Imóveis. Movimento chega a 34ª edição, com assessoria da AD2M Comunicação, reunindo empresários e apoiadores do bem-estar social. Leilão filantrópico e exposição de arte para arrecadação de alimentos para as instituições beneficiadas.

dois pontos com KÁTIA LEITE

Kátia Leite é gerente regional de Marketing Nordeste do Assaí Atacadista. Formada em Administração pelo Instituto Sergipe de Ensino Superior, é pós-graduada em Comunicação Digital e Business pela ESPM e possui MBA em Gerência de Projetos pela Faculdade de Administração, Negócios e Saúde de Sergipe (Fanese).

O POVO - Quais os maiores desafios do marketing de varejo atualmente?

KÁTIA LEITE - O Brasil é um país continental, com uma diversidade cultural e econômica gigantesca, são muitos "Brasis", o que nos traz um desafio de entender cada localidade e as melhores formas de se comunicar com a população de cada uma delas. No Assaí, por exemplo, atuamos com quatro hubs de marketing que possuem autonomia para realizar as ações de marketing, sempre respeitando os perfis culturais e hábitos de consumo, garantindo que se comuniquem de maneira alinhada com cada região para conectar cada vez mais a marca Assaí com o nosso público.

OP - Como você define a atuação do segmento de atacado no Brasil e no Nordeste?

KÁTIA - O atacado surgiu para atender pequenos e médios empreendedores, mas já se consolidou como um formato essencial também para pessoas físicas, que buscam economia e melhor custo-benefício. Essa procura por economia continuará sendo um fator determinante, especialmente em cenários econômicos desafiadores. No Nordeste percebemos que a questão do preço baixo se sobressai ainda mais por ser uma região que concentra uma menor renda per capita. Assim, o atacarejo segue como um aliado dos brasileiros na hora de economizar.

OP - Qual o mote da campanha de 51 anos do Assaí Atacadista?

KÁTIA - Com o mote "Mais que preços baixos, suas compras grátis", nossa campanha traz uma mecânica inédita de ganho imediato para o público, reforçando nosso compromisso em apoiar as famílias brasileiras em um momento desafiador para o consumo. Até o dia 31 de outubro, milhares de compras grátis, de até R$ 750, serão sorteadas diariamente, nas nossas 304 lojas, direto no caixa, no ato da compra. Além disso, os clientes ainda concorrem a um prêmio final de R$ 1 milhão em certificado de ouro. No total serão mais R$ 10 milhões em prêmios distribuídos.



