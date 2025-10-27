A hora e a vez dos prateados

Foto: Foto de Pavel Danilyuk Economia prateada já movimenta mais de R$1 tri no país

Estamos vivendo uma insurreição. Algo como uma revolução silenciosa acontecendo nas gôndolas dos supermercados, nas filas de embarque, nas concessionárias de veículos, academias, farmácias e nas telas dos celulares: é a revolta dos cabelos grisalhos. A chamada economia prateada. Um grupo formado pelos consumidores com mais de 50 anos.

No Brasil, são mais de 58 milhões de pessoas nessa faixa etária, representando 27% da população. Eles são responsáveis, segundo o IBGE, por quase 40% da renda nacional. O mais inacreditável é que durante muito tempo, o mercado publicitário não enxergou esse segmento. Ledo engano. Erro crasso. A geração 50 é muito mais surpreendente que esta crença. É ativa, informada, conectada e exigente.

Pesquisa da Nielsen mostra que 70% desses consumidores usam smartphones diariamente, e mais da metade faz compras online com regularidade. Eles movimentam não apenas os números do varejo, mas também setores importantes como turismo, bem-estar, educação continuada, finanças e tecnologia.

Meus amigos profissionais de marketing, publicitários e anunciantes, atenção, o que diferencia os prateados em relação aos mais jovens não é o ímpeto de consumir, mas sim o propósito do consumo. O público 50 prefere qualidade à quantidade, valoriza experiência, segurança e pertencimento. Ao invés dos millennials, que compram para experimentar, os 50 compram para confirmar escolhas, valores, histórias. Buscam produtos que dialoguem com sua trajetória, e não com a promessa de ilusória juventude eterna.

Há, claro, diferenças entre as gerações. Os baby boomers carregam o ideal da estabilidade e da credibilidade. A geração X, a prateada, agora cruza o marco dos 50, é mais híbrida: cresceu analógica, amadureceu digital. Em comum, ambas têm o poder de compra e o tempo — dois ativos escassos no mundo contemporâneo.

Enquanto marcas ainda se esbofeteiam para conquistar o coração e o bolso da geração Z, o público 50 segue expandindo seus domínios. No mundo, movimenta cerca de US$ 15 trilhões por ano, segundo a consultoria Oxford Economics. No Brasil, esse mercado cresce duas vezes mais rápido que o PIB nacional. Traduzindo, a economia prateada é mais do que um nicho: é um espelho do futuro. Um futuro onde envelhecer deixa de ser sinônimo de limite e passa a ser uma nova forma de potência. Potência onde consumir é também viver e viver, como ensina o tempo, é continuar aprendendo.

Dois pontos com Valéria Mendonça

Valéria Mendonça é coordenadora do movimento Outubro Rosa Ceará. Ela é servidora pública estadual da Saúde, administradora hospitalar, especialista em terceiro setor e marketing político.

O POVO - Como o Outubro Rosa tem se fortalecido no Ceará?

Valéria Mendonça - O Outubro Rosa Ceará tem se consolidado por meio de parcerias estratégicas com o poder público, a iniciativa privada, organizações não governamentais e, sobretudo, com o apoio da sociedade civil. As alianças sociais responsáveis têm garantido o fortalecimento do movimento. Em 2025, chegamos à nossa 17ª edição.

OP - Vocês criaram um selo para o movimento, qual o papel desta ação?

Valéria - O Selo Rosa tem o objetivo de reconhecer quem participa da campanha de forma consciente, responsável e sustentável. Nosso selo é uma das mais de 30 tecnologias sociais desenvolvidas pelo movimento Outubro Rosa Ceará. Ele é concedido por segmento de atuação e é uma ferramenta de engajamento do mercado com a bandeira do projeto.

OP - Quais os principais avanços do Outubro Rosa, no Ceará, nos últimos 20 anos?

Valéria - Passamos a influenciar as políticas públicas de oncologia, seja na incorporação de novos medicamentos, seja na ampliação do acesso. Além disso, lutamos pela equidade, diversidade e inclusão nos serviços de saúde. Neste ano, celebramos uma grande conquista: a unificação da idade oportuna para a mamografia. O Ministério da Saúde reconheceu que, a partir dos 40 anos, toda mulher brasileira tem direito ao exame de rastreamento.

OP - Como o movimento Outubro Rosa avalia o apoio das marcas e agências de publicidade?

Valéria - Existem marcas que apoiam, mas poderíamos ter mais engajamento. Podemos citar a Avon como uma das empresas que mais incentivou a causa. Hoje, vemos marcas que têm compromisso em estimular a conscientização das mulheres em relação à importância do diagnóstico precoce. Seja usando uma camiseta, seja usando o próprio lacinho, que é um símbolo importante da mobilização, mas seria importante termos as agências e anunciantes locais mais envolvidos com o movimento.

OP - Qual o alcance das campanhas do Outubro Rosa?

Valéria - Desenvolvemos um conceito, em forma de movimento, que alcançou 184 municípios cearenses, sendo reconhecido nacionalmente. Em 2018 inspirou o Outubro Rosa Brasil e, em 2022, tivemos a criação do movimento Outubro Rosa Internacional.

Dica do livro

Foto: Reprodução Capa do livro "Entre Uma e Outra Primavera", do Instituto Vida Rosa.

"Entre Uma e Outra Primavera", de autoria do Instituto Vida Rosa. O livro reúne relatos reais de pacientes, familiares e profissionais sobre o câncer de mama. A obra tem linguagem sensível e direta, mostra desafios e caminhos de superação. Uma reflexão necessária sobre a vida. O exemplo de conteúdo que contribui para a função social da publicidade e do marketing.

Onde você estiver

Foto: acesso/Divulgação Ação "Carona do Cuidado", no Dia do Cliente, da Unimed Fortaleza.

A Acesso assinou para a Unimed Fortaleza a ação "Carona do Cuidado", no Dia do Cliente. Os clientes que realizaram consultas na cooperativa foram beneficiados. Após as consultas, os pacientes eram surpreendidos por mimos como caronas em veículos personalizados. A iniciativa ampliou o atendimento para além da clínica e reforçou o propósito da marca: cuidar em todos os caminhos. Um gol.

Outpoesia

Foto: poesia em cartaz/Divulgação Campanha Poesia em Cartaz.

Fortaleza respira poesia. Placas de outdoors da Cidade declamam versos de poetas cearenses. A ideia, do publicitário e poeta, Paulo Fraga-Queiroz, uniu o mercado publicitário à linguagem cultural no meio da loucura metropolitana. A mostra segue a lógica da bisemana, adotada pelo segmento. Poesia em Cartaz é um exemplo de iniciativa que gera pertencimento e formação de plateia, no caso, de leitores.

Ver para crer

Foto: ADVANCE/Divulgação Campanha institucional da Somapay.

A Advance assina a nova campanha institucional da Somapay. O tema "Você Ganha Mais" posiciona a fintech de 10 anos com foco em segurança, praticidade e benefícios. O conceito ressignifica o "quanto você ganha". A ação mostra resultados reais, como empresas que economizam até 90% do tempo do RH e colaboradores que agora têm conta digital completa. Estratégia 360º.

SET nordeste

Foto: Aurélio Alves João Dummar Neto, presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO

O presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto (foto), é um dos debatedores do painel "Panorama Executivo: Atualidade e o Futuro do Mercado Audiovisual em Debate", às 17 horas, como parte do SET Nordeste, na próxima quinta-feira, 30, no Hotel Sonata. O evento é voltado para o mercado de broadcast, mídia e entretenimento. Inscrições abertas pelo https://set.org.br/eventos/set-regionais/nordeste/



