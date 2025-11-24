Síndrome da mulher de César

Foto: Freepik Reputação

Atualmente, vivemos a era das aparências. O ápice do efêmero em que a imagem é a única coisa que parece importar. Nesse circo, principalmente no picadeiro digital, as marcas nos prometem felicidade em cápsulas de narrativas. Nesse mesmo picadeiro, a reputação deixou de ser um mero adjetivo para se tornar o próprio substantivo do sucesso ou do fracasso. A reputação é uma sentença que decide quem sobrevive e quem morre no mercado.

Uma marca com boa reputação provoca associações mentais e emocionais positivas. Os gurus do marketing já decifraram esse momento. Philip Kotler nos ensinou sobre o "brand equity", o valor intrínseco que transforma um nome em um ativo poderoso. A relevância de uma marca é forjada na percepção do público. A boa reputação é o que atrai talentos e fideliza clientes. Uma reputação sólida permite que a marca cobre mais caro, seja perdoada mais rápido e admirada por mais tempo.

Por outro lado, a má reputação é um câncer. Começa silenciosa e, quando percebida, já tomou conta do organismo. Uma crise de imagem, um escândalo ético ou a simples desconexão entre o discurso e a prática podem levar a prejuízos inimagináveis. A confiança, uma vez quebrada, é como um cristal estilhaçado; pode-se tentar colar, mas a marca do remendo será eterna.

É aqui que entram os guardiões das marcas: os profissionais de marketing e as agências de propaganda. Longe do estereótipo dos meros vendedores de conversa, eles se tornaram estrategistas, arquitetos de percepções. A missão não é mais apenas criar uma campanha criativa, mas gerir a coerência da marca em todos os pontos de contato. É um trabalho de monitoramento perene, de ouvir, por exemplo, o que o consumidor diz nas redes sociais e, é claro, de reagir com a agilidade, na velocidade da luz. As agências, por sua vez, evoluíram de meros laboratórios de comerciais para consultorias de branding, ajudando a construir a identidade e a proteger a reputação. Elas criam o que se chama de "colchão de reputação".

No fim, a gestão da reputação é a tentativa ingrata de controlar o incontrolável: a opinião alheia. As marcas, como todos nós, querem ser amadas, admiradas e, acima de tudo, perdoadas por seus deslizes. E é aí onde está o "xis da questão": nessa jornada, elas se humanizam e se expõem. Talvez a grande ironia seja essa busca pela autenticidade num mundo cada vez mais artificial e homogeneizado. Ou, como diria o meu mestre Millôr Fernandes, patrono da Layout: "Todo homem nasce original e morre plágio."

Karla Rodrigues é sócia da Capuchino Press

Karla Rodrigues é formada em Gestão Comercial pela Universidade de Fortaleza.

Cultura afro

Foto: Letícia Girão/Divulgação Secult, cultura Afro

Secultfor realiza programação gratuita em celebração ao Mês da Consciência Negra. Oficinas, workshops, rodas de conversa, shows e exposições entram no cronograma. O projeto destaque, "Negras Fortalezas", ocupa o Centro Cultural Belchior, a Vila das Artes, a Casa do Barão de Camocim e bibliotecas com oficinas, mostras e formação antirracista. Tudo, para celebrar a cultura afro-brasileira.

Estilo regional

Foto: Jonatan Augusto/Divulgação São Geraldo em collab com Ma Chérie

Cajuína São Geraldo e Ma Chérie firmam collab que cruza moda e identidade nordestina. O drop traz peças fitness e T-shirts inspiradas no universo da São Geraldo. O projeto nasceu da proximidade entre as marcas: a fábrica da Ma Chérie fica no terreno da São Geraldo, onde estão os primeiros cajueiros da marca. O objetivo é inserir o refrigerante zero no universo wellness.

Guará em festa

Foto: Divulgação Guará 18 anos

Guará celebra 18 anos com nova campanha assinada pela EBMQuinto. O objetivo é reforçar o vínculo afetivo da rede com as famílias cearenses. A ação multicanal aposta em TV, rádio, OOH e meios digitais, destacando ofertas especiais e a identidade da marca, que cresceu junto com a Cidade.

Cena literária

Foto: Divulgação/Fundação Demócrito Rocha 2º Prêmio Literário Demócrito Rocha

O II Prêmio Literário Demócrito Rocha anunciou, na segunda-feira, 24, três vencedores nas categorias: prosa de ficção, poesia e ensaio social. As obras ganham projeto gráfico das Edições Demócrito Rocha, edição digital e versão em audiolivro, com apoio da Enel, Secult-CE e do Grupo de Comunicação O POVO.

Mistério Estratégico

Foto: Divulgação/Normatel Campanha "Black Box Normatel"

Normatel aposta em ação enigmática para turbinar a Black Friday. A campanha "Black Box", criada pela Advance Comunicação, ocupa as ruas, redes e lojas com teaser, fake OOH e mídia 360º. A marca reforça o discurso direto: "sem firula, só vantagem real", e a curiosidade faz o resto.

Praia Global

Foto: VSM/Divulgação Marcos André de Lucena Borges é fundador da VSM Comunicação



VSM Comunicação transforma o tricentenário da Capital em case esportivo global. A realização do Fortaleza Pulsa Esportes 2026 reforça o posicionamento da cidade como polo de esportes de praia. Sol, mar e areia viram plataforma de marcas, saúde e economia wellness. Com presença do Guinness World, o evento pode garantir até seis recordes mundiais, turbinar o branding e estimular a economia criativa local em comemoração aos 300 anos de fundação.



Dois pontos com Maurício Toledo

Foto: Banco do Brasil / Divulgação Maurício Toledo é executivo de Promoção e Patrocínio do Banco do Brasil

Maurício Toledo é executivo de promoção de patrocínios do Banco do Brasil. É formado em Propaganda e Marketing pela Universidade do Vale do Paraíba, possui pós-graduação em Gestão de Marketing e MBA em Vantagem Competitiva e Business Intelligence.

O POVO - O que o "Festival Tamo Junto BB" representa?

Maurício Toledo - O festival é uma vitrine para o talento cearense e um marco de ativação nacional com DNA local. Para o mercado de comunicação, é um case de integração entre propósito, entretenimento e relevância regional. O Ceará é um polo de criatividade, juventude e energia empreendedora. Fortaleza traduz o espírito diverso, pulsante e inovador do Brasil.

O POVO -Em termos de marketing, por que o Ceará virou palco dessa estratégia nacional do banco?

Maurício - Fortaleza tem um público jovem, conectado e com forte identidade cultural. É o ambiente ideal para realizar a segunda edição do Tamo Junto BB, um formato inovador, onde música, esporte, sustentabilidade e tecnologia se conectam. Além das características da Cidade, a estrutura também é fator determinante para a realização das competições esportivas, bem como o fato de ter praia com ondas propícias ao surfe.

O POVO - Por que "Tamo Junto BB"? De onde veio a ideia do festival?

Maurício - "Tamo Junto BB" expressa empatia, mas também celebra o senso de comunidade. Queremos que o público sinta que somos parceiros de caminhada, que incentivamos o encontro, o esporte, a cultura, a tecnologia e a sustentabilidade nas comunidades. É uma forma de dizer que o banco está presente para todas as pessoas, em todos os momentos. O objetivo é oferecer experiências, e ficar na memória de quem vem para o festival.

O POVO - Qual a importância da economia criativa local em ativações de marketing nacionais?

Maurício - A cena local é essencial, o próprio nome do festival já traz essa ideia de juntar tribos, artistas nacionais e locais, esportes e cultura. O palco Bosque foi criado para valorizar os artistas do Ceará e dar visibilidade a novas vozes. Acreditamos na potência da economia criativa cearense. Queremos ser parceiros no fortalecimento desse ecossistema vibrante e diverso.



