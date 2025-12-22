Muita calma nesta hora

Foto: Annie Spratt Uma pilha de jornal com muito papel em cima dele

Há 20 anos, os arautos do apocalipse decretaram a morte do papel. Os profetas do Vale do Silício assinaram uma espécie de atestado prévio de óbito dos jornais impressos. Ledo engano. Apesar de dados do Instituto Reuters, por exemplo, segundo os quais hoje apenas 10% dos brasileiros se informam pelo impresso, o que acontece, na verdade, não é uma debandada, e sim uma segmentação. Diante da tempestade midiática, criou-se um nicho de resistência em meio a um oceano caótico de informações não checadas. O impresso virou uma luz para navegadores atônitos no mar revolto da internet.

Esse "porto seguro", em tempos de fake news e pós-verdade, tornou-se o cálice sagrado deste início do século XXI. A mídia impressa apresenta índices de confiança que chegam a 68%, bem acima da média das redes sociais. Grandes jornais do mundo, como o The New York Times e o The Wall Street Journal, não são casos de sucesso apesar do impresso; são casos de sucesso por causa do impresso. Isso se explica pela forma de edição, pela técnica de apuração, pela curadoria e pela qualidade do texto. Todo esse legado advindo do impresso foi transportado para o digital. Quando unimos esses ingredientes, temos a essência do que existe de melhor no jornalismo.

Números não faltam para explicar o fenômeno de resistência e vitalidade das publicações impressas. A receita global de jornais e revistas, pasmem, cresceu 1,83% em 2024, atingindo 128 bilhões de dólares, segundo a Associação Mundial de Jornais. Mas como isso acontece? Acontece por meio da diversificação: projetos especiais, eventos, licenciamentos e e-commerce. O impresso virou algo como um selo de qualidade que chancela outras plataformas e outras experiências. Um bom exemplo disso foi as celebrações de 100 anos do jornal O GLOBO. A estratégia de transbordar a efeméride para as outras plataformas do grupo acabou por distribuir e estender o prestígio do periódico.

O jornal impresso é uma experiência tátil única. Lê-lo é um ritual. Ele impõe um ritmo: não pisca, não emite som nem vibra. É um pacto para parar e mergulhar na informação em meio ao tornado de dados e estímulos. O impresso é o slow food de alta qualidade no epicentro da ansiedade digital. Um farol a orientar as navegações: antes, as dos grandes almirantes; hoje, as dos navegantes que singram os mares da web.

Dois pontos com Jaqueline Miranda

Jaqueline Miranda é empreendedora e administradora do Lar de Clara. A escola tem a missão : "transformar vidas por meio do acolhimento, educação, profissionalização, esporte e cultura". Hoje, a instituição conta com 800 alunos matriculados, sendo 500 em tempo integral.

O POVO - Conte um pouco da origem da Escola Lar de Clara: em que contexto ela foi criada?

Jaqueline Miranda - Somos uma obra social. Iniciamos com evangelização e palestras sobre caráter, direitos e deveres do cidadão. Começamos servindo sopa aos sábados. Desde cedo, não acreditávamos em transformação sem educação. Sabíamos que precisávamos abrir uma escola, com esporte e arte. Acreditamos que todos somos capazes, desde que tenhamos as mesmas oportunidades.

O POVO - De que formas uma empresa pode se envolver e apoiar a Escola Lar de Clara na prática?

Jaqueline - Temos um projeto chamado Selo Amigo do Lar de Clara, no qual as empresas colaboram com um salário mínimo ou com prestação de serviços e, em troca, podem usar o selo como sinal de que apoiam à causa. Também temos a Corrente do Bem, em que pessoas físicas contribuem mensalmente. Além disso, somos inscritos no programa estadual "Sua Nota Tem Valor", no qual a pessoa cadastra o CPF e destina parte do imposto ao Lar de Clara.

O POVO - Quais são os próximos passos da Escola Lar de Clara? Há planos de expansão?

Jaqueline - Estamos desenvolvendo um projeto de expansão com a meta de ampliar nossas instalações para receber alunos até o 9º ano. Hoje, atendemos da educação infantil ao 5º ano. Também estamos projetando a ampliação do nosso centro cultural. Atualmente, nossa escola atende cerca de 100 crianças neurodivergentes e, por isso, estamos planejando um espaço mais bem estruturado para elas, onde possam ser acompanhadas por profissionais especializados, como terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos.

O POVO - Como marcas e agências podem contribuir para fortalecer a causa da Escola Lar de Clara?

Jaqueline - Marcas e agências podem fortalecer a causa por meio de parcerias de responsabilidade social, com patrocínio de projetos educacionais, culturais e esportivos, além de doações financeiras ou de materiais. Também podem apoiar a infraestrutura e a capacitação profissional de pais e voluntários. Além disso, contribuem com divulgação institucional e campanhas de marketing social.

Dica de livro



Médico de Homens e de Almas

Eu indico o livro "Médico de Homens e de Almas", de Taylor Caldwell. A obra mostra como ciência, fé e compaixão podem caminhar juntas. É uma leitura sensível, que inspira o cuidado com o outro, o olhar atento às dores da alma e o compromisso com o bem, valores que guiam minha vida e minha missão.

Brasil investe mais

O mercado publicitário brasileiro acelera em 2025. O investimento em mídia via agências chegou a R$ 19,4 bilhões de janeiro a setembro, segundo o Painel Cenp-Meios. O avanço foi de 9,07%, ritmo quase quatro vezes acima do PIB no mesmo período. Além do avanço econômico, a pesquisa mapeia a distribuição dos investimentos. No Nordeste, a movimentação se aproxima de R$ 1 bilhão.

Dever cidadão

Ágil Comunicação assina a campanha de fim de ano da Assembleia Legislativa. O conteúdo inclui filmes, versões para redes sociais, spots de rádio, anúncios em jornais e revistas, banners digitais e formatos variados de OOH. As peças mostram que compromisso é algo presente no cotidiano do cearense. A iniciativa reforça o comprometimento do Legislativo em serviços de educação, saúde e cidadania.

Saudade boa

A São Geraldo aposta na emoção neste Natal com a campanha "O sabor de ser presente". Com narrativa nostálgica e identidade nordestina, a marca se coloca como elo da mesa familiar e reforça memórias, união e pertencimento. A estratégia ressignifica a palavra "presente" ao valorizar a presença como o maior gesto da data comemorativa. Além disso, ativações temáticas acontecem em supermercados parceiros.

Agenda estratégica

O Grupo de Mídia Ceará começa 2026 com um cronograma de ações. No dia 15 de janeiro, a entidade promove o primeiro evento do ano para apresentar a associados, imprensa, veículos e parceiros o planejamento do primeiro trimestre. A gestão reúne 11 membros, e o grupo retorna com foco em fortalecer o mercado publicitário, ampliar ações de capacitação profissional e valorizar ativações locais.



