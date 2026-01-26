Dopamina barata,marcas caras

A Layout é um espaço que aborda o mercado publicitário local e nacional. Cliff Villar é jornalista, publicitário e professor. Atualmente é diretor Corporativo do Grupo Comunicação O POVO
A Layout é um espaço que aborda o mercado publicitário local e nacional. Cliff Villar é jornalista, publicitário e professor. Atualmente é diretor Corporativo do Grupo Comunicação O POVO
O celular na mão e o desbloqueio automático já são reflexos integrados. Quando dou por mim, já estou preso no feed: a notificação puxa, um vídeo vira dez, a agenda some. Hoje, a atenção é o prêmio do jogo — e a gente joga cansado.
A lente para entender esse efeito — a economia da atenção — foi apresentada por Michael H. Goldhaber, em 1997, no ensaio "The Attention Economy and the Net". Mas a internet de 1997 era um bairro; a de hoje é um continente com saída para três oceanos. Do boom das redes, lá por 2012, até aqui, feed sem fim, rolagem hipnótica, inteligência artificial e a tela como extensão do corpo transformaram a atenção em moeda — o imposto também vai na folha.
É simples de entender: há mais gente competindo pelo seu tempo de tela, e cada minuto de foco custa mais caro. Ao mesmo tempo, o impacto diminui: cada estímulo rende menos, porque o cérebro aprende a ignorar a gritaria. Assim, a atenção virou um ativo inflacionado: mais raro, mais caro.
O mercado adotou, sem vergonha, gatilhos e trilhas imorais pela performance. Os "caminhos obscuros", ou "dark patterns", para marketeiros americanizados, são os novos "oráculos" do marketing digital: "scroll infinito", "autoplay" e "contagens regressivas falsas" não vendem só produtos; vendem permanência infinita na tela. O resultado é uma exaustão que nenhuma campanha resolve com "mais criatividade" ou "estética diferenciada".
Novas ferramentas do neuromarketing, como o "eye tracking", prometem sites e aplicativos mais eficazes, acompanhando o caminho dos olhos na tela antes mesmo de a pessoa formular um pensamento. O problema não é a pesquisa; é a assimetria. Se a mente vira alvo, o descanso mental vira luxo. O risco de quem segue esse caminho é não perceber que view não é vínculo e alcance não é confiança.
A consequência chega às marcas com propósito genuíno. Missões reais, impacto social e sustentabilidade perdem densidade quando disputam atenção com clickbaits e polêmicas fabricadas. "Share of mind" não se compra no grito; conquista-se na consistência. Num público dessensibilizado, vencem a clareza, a empatia e, claro, o produto que entrega o que promete.
A saída é simples: menos volume, mais credibilidade. Se a estratégia depende da ansiedade do usuário, está errada. A atenção está inflacionada e a confiança, hoje, é ouro. Sua marca quer gritar a qualquer custo… ou ser ouvida com relevância?
(Texto de Gabriel Jereissati/Jornalista e publicitário)
Evandro Colares é economista de formação e pós-graduando em Finanças. Atualmente, é sócio-diretor da Advance Comunicação, agência consolidada, com mais de três décadas de mercado.
O POVO - O que fez a Advance ultrapassar a marca de 30 anos de atuação no mercado?
Evandro Colares- Acredito que chegamos a esse ponto porque incorporamos à nossa cultura uma imersão: sentar na cadeira do cliente, fazer parte do negócio dele, agir como dono e trazer todo o time junto para desenhar estratégias e gerar ideias poderosas. Unimos isso a um modelo de operação que revisa processos regularmente e investimos em uma cultura com visão de longo prazo, que permita a perpetuação do negócio. Poucas agências ultrapassam os 30 anos. A Advance tem sido um grande laboratório de aprendizados, em constante evolução, sobre como rompemos esse padrão.
O POVO - Qual é a importância de tomar decisões baseadas em dados e apoiadas pelo uso de inteligência artificial?
Evandro - Acreditamos fielmente em estratégias de comunicação apoiadas em dados; faz tempo que o "achômetro" acabou. E a IA traz esses parâmetros com mais precisão e velocidade. Na criação, no planejamento e na mídia, as ferramentas de IA já estão presentes em muitas etapas. A diferença de uma agência para outra está em saber fazer o prompt certo, usar a ferramenta certa e, assim, obter o melhor resultado.
O POVO - Qual é o melhor caminho para se comunicar com o público em tempos de excesso de conteúdo e estímulos?
Evandro - O mundo está tão confuso e acelerado. Redes sociais, informações numa velocidade nunca vista etc. Fica até difícil dimensionar o que está superestimado e o que está subestimado na comunicação. Já dá para perceber um movimento de menor estímulo por telas e de maior clareza de propósito e missão das marcas. As pessoas parecem querer um pouco mais de paz: tempo para ler um livro, observar o mar e tirar férias de verdade.
O POVO - Quais são as expectativas para o mercado publicitário em 2026?
Evandro - A IA ainda vai evoluir muito. O ano de 2025 foi de muitos testes, mapeamento de ferramentas e aprendizados. Acredito que teremos um grande diferencial competitivo ao redirecionar a energia do time para a inspiração e a geração de ideias com sensibilidade humana. Sai na frente quem conseguir inverter essa lógica em 2026, criando soluções menos robotizadas e mais humanizadas.
Indico o livro "Como as marcas crescem", de Jenni Romaniuk e Byron Sharp. É um compilado direto de padrões identificados ao longo de anos de pesquisa com marcas bem-sucedidas, em diferentes setores e países. Ajuda a entender o que realmente sustenta o crescimento: disponibilidade, memória de marca e execução consistente ao longo do tempo. A obra mostra que a marca cresce principalmente ao aumentar a penetração de mercado, e não apenas ao tentar fidelizar.
A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) reelegeu Carmen Lúcia Dummar para mais um mandato na presidência. A entidade também apresentou as diretrizes de atuação para 2026: capacitação profissional, modernização da gestão e integração tecnológica com plataformas digitais. O foco da associação é a convergência da transmissão tradicional com as plataformas digitais.
A agência Bando Propaganda reposiciona a comunicação da agora Universidade Christus. A nova fase chega com identidade e discurso renovados para marcar a evolução de status. A logomarca combina traços clássicos e recorte contemporâneo, com as iniciais "UCH" em um design minimalista. A campanha, dividida em duas etapas, teve teaser e lançamento em OOH, rádio, jornal, press kit e redes sociais.
O "Chuveirão Sprite" aterrissou na Praia de Iracema, em Fortaleza, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro. A Solar Coca-Cola levou chuveirões com música, brindes e produtos, numa estratégia focada na Geração Z cearense. A inclusão foi peça central da ação, com chuveiros acessíveis, esteiras para cadeirantes e atendimento em Libras. A marca uniu experiência e entretenimento na terra do sol.
O Beach Park abriu 2026 com a campanha "Residentes do Ceará". A ação oferece condições especiais para cearenses curtirem o Parque Arvorar e o Aqua Park. A campanha encerra nesta terça-feira, 27, e os ingressos comprados podem ser usados até 12 de abril. As entradas devem ser adquiridas exclusivamente pelo site ingresso.beachpark.com.br. As remarcações são gratuitas dentro do prazo promocional.
Ôpa! Tenho mais informações pra você. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.