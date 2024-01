Alegria e diversão é o que interessa

Foto: Beach Park/Divulgação Beach Park

Fortaleza e muitos municípios da Região Metropolitana estão preparados para "sacudir" estes dois meses de férias escolares e de mais sossego para as famílias. As praias principalmente, além da atração natural e gratuita, cercam-se de barracas mais organizadas, oferecendo lazer e culinária.

O ano no Beach Park, por exemplo, começa com a promoção mais esperada pelos moradores do Estado: chegou a Campanha Residentes Ceará! No período de 19/1 a 5/2, o ingresso individual para o Aqua Park está por R$ 170,00 (via PIX) ou parcelado em até 10 x R$ 18,00 no cartão de crédito.

As compras dos ingressos podem ser feitas no site ingresso.beachpark.com.br. E recheada de muita alegria, a promoção é uma ótima oportunidade para os cearenses se divertirem nas mais de 30 atrações do parque - que vão de toboáguas radicais para os fãs de adrenalina e atrações mais tranquilas para quem opta por relaxar, até brinquedos especiais para o público infantil. E para tornar a visita ainda mais inesquecível, a Turma do Parque, composta por quatro personagens animados, Finho, Tarta, Fofura e Maré, estrela diariamente um musical infantil.

Uma programação que merece ser copiada. A Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz, realiza, de hoje até o dia 20, das 16h às 20h, na avenida Beira-Mar, 2190, mais uma edição do Férias Unifor. Aberta ao público, a programação é uma iniciativa dos cursos de graduação da área da saúde da Unifor.

Dentre as atividades estão check-up fisioterapêutico, manobras de desengasgo, análise da efetividade do protetor solar e outras orientações sobre saúde e bem-estar conduzidas por alunos e professores dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Medicina, Educação Física, Odontologia, Medicina Veterinária, Fonoaudiologia, Psicologia, Estética e Cosmética, Fisioterapia e Nutrição. Na ocasião, serão realizadas, ainda, aulas de funcional, ritmos e alongamento, bem como brincadeiras e sorteio de brindes. Confira a programação completa em http://tinyurl.com/2ffd49px.

A superintendente do Shopping Eusébio, Marília Ximenes, e o executivo comercial, Régis Ximenes, partiram em viagem para Nova York. Participam da Retail's Big Show, conhecida popularmente como NRF, a principal convenção de varejo do mundo. Promovido pela Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos, a viagem é apresentada como "objetivo de buscar novas referências, tecnologias e tendências para o nosso empreendimento", disse Marília. "Estamos empolgados para conhecer o que o mercado do varejo está planejando para o futuro", concluiu a superintendente.

As sócias-diretoras da Capuchino Press, Renata Benevides e Karla Rodrigues, entram o ano com o pé direito, revelando que a empresa aposta no aprimoramento dos serviços ancorados a partir do investimento em recursos humanos, pesquisas de mercado e nas principais tendências. São 13 anos consolidados nos serviços de comunicação para empresas e instituições, mantendo uma programação responsável por estratégias de assessoria de imprensa, mídias sociais, relações públicas e gerenciamento de conteúdos editoriais. Na passarela do sucesso estão: cerca de 70 clientes ativos com duas frentes de trabalho, assessoria de imprensa e mídias digitais; mais de 50 empresas fidelizadas que ou comemoraram aniversário em parceria durante 2023 ou seguiram como clientes após fecharem jobs temporários e um time com mais de 30 profissionais de comunicação.

A posse de Rholden Queiroz, presidente acompanhado dos líderes Edilberto Pontes, Patrícia Saboya e Valdomiro Távora, para reger a nova administração do Tribunal de Contas do Ceará, foi um acontecimento marcante. Autoridades, de todos os segmentos, convidados e funcionários lotaram o auditório e ouviram o compromisso de Rholden em torno da seriedade dos projetos e trabalhos.

O jovem advogado de sucesso Andrei Aguiar, bem acompanhado da amada Aline e das herdeiras Marina e Liz, comemora seu aniversário hoje com roteiro de viagem maravilhoso. Tudo começou em St. Moritz, nos Alpes Suíços, passando depois por Milão (fotos). Agora o grupo segue para Zurique e Barcelona.