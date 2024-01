Visão empreendedora de Marcelo Alcântara cria agora a Fundação Elmo

Foto: SBPT/Divulgação Médico Marcelo Alcântara, tal uma planta, finca suas raízes no solo fecundo de seus talentos dando vida através de suas idéias, trabalhos reconhecidos, e agora via uma fundação

Uma iniciativa inovadora na área da saúde veio reconhecer o sonho, a ideia e a realização de um projeto nascido no Ceará, oferecendo uma luz ao processo de pânico construído com a chegada da pandemia. Falamos do capacete Elmo, que, depois de salvar vidas, recebeu estímulo para ser inscrito para o Prêmio Euro de Inovação em Saúde, Eurofarma. Ano passado, várias etapas do processo de avaliação foram feitas, e a vitória veio para o Ceará, entre muitos trabalhos inscritos, recebendo mais que os aplausos da comunidade científica, o título e a premiação de 50 mil euros. Valor imediatamente transformado em um "tesouro".

O que é a Fundação Elmo? A pergunta direcionada ao Dr. Marcelo Alcântara, um dos inventores do capacete Elmo e agora diretor geral da instituição, ganhou uma resposta dada entre a sonoridade de uma voz entusiasta. "É uma fundação que vem para reforçar, apoiar a pesquisa, inovação, educação e memória do capacete Elmo, um suporte respiratório que serviu como instrumento importante à vida das pessoas que estavam sofrendo com a Covid-19. Depois, indo além, sendo aplicado em outras situações, como pneumonia, sintomas parecidos com a Covid, para pós-operatório, mostrando assim que ele é um dispositivo que deixa um legado que merece ser mantido. E a Fundação vai manter este legado, esta conquista no nosso Estado", afirmou o entrevistado.

Outro ponto relatado pelo Dr. Marcelo é que "a Fundação Elmo só é criada porque ganhamos Prêmio Euro. Ele aportou recursos financeiros para serem empregados, justamente, nesta área que estamos falando e a melhor maneira que encontramos foi criar uma entidade sem fins lucrativos para que a sociedade também possa abraçar junto esta causa".

MOLDURAS

PARA OS professores há uma forte luminosidade em seus sonhos e projetos. Depois de tramitar cinco anos no Congresso Nacional, finalmente foi sancionada pelo presidente Lula e já publicada no Diário Oficial da União a Lei 14.817/2024, que garante plano de carreira, formação continuada e condições de trabalho, como jornada de 40 horas. Também a lei define que, além dos professores, serão alcançados pelas diretrizes outros profissionais "detentores da formação requerida em lei": diretores e administradores escolares, inspetores, supervisores, orientadores educacionais e outros. Esta vitória com o seu detalhamento elege Camilo Santana como autor e incentivador, quem duvida?

MAIS FELIZES com as alegrias colhidas ao longo dos anos, a Turma Guimarães Rosa, formada em 1974, na Faculdade de Medicina, da UFC, tem uma longa comemoração. Já iniciou com um jantar no Ideal Clube. Entre muitos, estão os médicos: João Batista Aguiar, Maximiliano Leite Barbosa, Ângela Vasconcelos Brito, Sílvio Furtado, Francisco Lopes e Gentil Barreira.

"NOSSO DESEJO é levar alegria ao povo". A afirmação vem de Bryan Stevanovich, diretor do Circo Americano armado em frente ao Centro de Eventos e mantendo 200 profissionais aptos para garantir os espetáculos da programação. Destaca Bryan o "Homem Bala", performance inédita em apresentações circenses na América Latina, o Globo da Morte e a apresentação de um trapézio sem rede. Abrigando a sexta geração da família, o projeto traz ao Brasil um show de muita música, dança, teatro e manobras radicais, garantindo beleza, animação e potencialidade criativa e técnica. Imperdível!

CRIADA EM 1986, a Rede de Farmácias Santa Branca parece gozar de muita saúde. Começa o ano inaugurando uma nova loja na Bezerra de Menezes. "Temos uma grande confiança no potencial de crescimento e na demanda do mercado no Ceará, por isso pretendemos abrir mais três unidades próprias e 10 franquias ao longo de 2024 em Fortaleza e outras cidades do interior", disse, otimista, Maurício Filizola, farmacêutico e presidente do Grupo Santa Branca.

PASSARELA





















Comprometida em impulsionar ações nos colégios, faculdades e outros grupos e formar parcerias com inúmeras entidades culturais, a nova presidente da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza, Angélica Sampaio, fez discurso bonito quando de sua posse, noite da última quarta-feira, 17, no Palácio da Luz. A nova missão coloca ao seu lado os acadêmicos: Seridião Montenegro, vice-presidente; José Olímpio Araújo e Hemetério Segundo, 1º e 2º secretário; Jaildon Barbosa e Murilo Araújo, 1º e 2º tesoureiro. São diretores de Relações Públicas, de Cultura e Comunicação: padre Geovane Saraiva, Michelly Barros e Lêda Maria Souto, respectivamente. No Conselho Fiscal estão Grecianny Cordeiro, Mônica Tassigny e Régis Frota. Suplentes: Antônio Carrilho, Gilmaíse Mendes e Júnior Bonfim.

TUDO AZUL





Maria Heloísa fez 7 meses de pura ternura, e os pais Gabriela Mota Melo e Roner Ramos festejaram na intimidade familiar. Os avós Sheila e Isaac Furtado acompanharam a comemoração levando a total dosagem de carinho para sua "bonequinha".