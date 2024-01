Unifor: laboratórios para enfrentar os desafios da Saúde Pública

Foto: João Filho Tavares Tales de Sá Cavalcante, Sérgio Rezende e Raimundo Padilha

A Universidade de Fortaleza (Unifor) consolida a sua posição como vanguarda na pesquisa científica com a inauguração dos laboratórios NB3 e NBA3, pertencentes ao Núcleo de Biologia Experimental (NUBEX) da vice-reitoria de Pesquisas. Estas instalações de última geração estão equipadas para manipular agentes biológicos de classe 3, microrganismos que representam alto risco individual e exigem um nível de contenção avançado.

Concebidos especificamente para o manuseio seguro de patógenos que apresentam risco de desencadear enfermidades sérias ou potencialmente letais, tais como Covid-19, melioidose, Aids e tuberculose, os laboratórios desempenham um papel crucial no progresso do conhecimento científico e nas estratégias de enfrentamento dessas moléstias. Com a ampliação das capacidades do Nubex, a Unifor se estabelece como um dos principais centros de pesquisa, assumindo um papel significativo na luta contra doenças de grande mortalidade e que são endêmicas na região, afirma a Profa. Cristina Moreira, chefe do Nubex.

A estrutura do biomódulo NB3/NBA3, prossegue Cristina Moreira, conta com dois laboratórios para a manipulação segura e controlada de bactérias e vírus (NB3) e um biotério avançado (NBA3), onde animais de experimentação podem ser infectados e mantidos sob rigorosas condições de segurança. Os espaços são projetados para garantir a máxima segurança dos pesquisadores e do meio ambiente, cumprindo com os protocolos de biossegurança que previnem a liberação acidental de patógenos.

Empresário Otacílio Valente comemora. Seus modernos condomínios, já mantendo espaços para os pets, atraíram para a Construtora Colméia o selo Pet Friendly da Prefeitura, prêmio que é uma iniciativa da Secretaria de Turismo de Fortaleza e pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa). "Esta é uma iniciativa que contribui para fortalecer a consciência sobre a importância do bem-estar animal na sociedade, destacando a responsabilidade compartilhada de criar ambientes que respeitem e valorizem a relação entre humanos e animais de estimação" declara Otacílio Valente.

Janete Vaz, co-fundadora e hoje vice-presidente do Conselho do Grupo Sabin, foi a palestrante do Lide Ceará, abrindo as atividades do ano da entidade presidida por Emília Buarque. Falando sobre "O Sabin - um modelo de governança admirado no Brasil", a palestrante encantou os participantes não só pela conduta da empresa diante dos seus funcionários dentro de um mapa de procedimentos: atrair, cuidar, desenvolver habilidades, entender o universo pessoal e acolher, mas pela forma de crescimento, conquistando praças, adquirindo outras empresas do ramo e aumentando suas unidades. Quem sabe, nesse item, chegando em breve ao Ceará. A palestra de Janete foi acompanhada pelo embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, ali deixando suas palavra de estímulo para as negociações bi-laterais Ceará e Índia.

Vem aí o 8ª Prêmio RioMar Mulher, iniciativa idealizada pelo Grupo JCPM e o RioMar Fortaleza que tem o objetivo de agraciar personalidades femininas que se destacam e contribuem em suas respectivas áreas de atuação para o desenvolvimento do Estado. As categorias do Prêmio são: Arquitetura e Design; Arte e Cultura; Comunicação; Economia e Negócios; Educação; Justiça e Cidadania; Moda; Saúde; Gestão Pública; e Trabalho Social. O evento, que este ano tem o slogan "A conquista de uma abre caminhos pra todas", acontece no dia 13 de março, no Teatro RioMar Fortaleza, com a presença já confirmada do empresário João Carlos Paes Mendonça.

De tão significativa e bonita que foi a festa comemorando a chegada dos 84 anos de Manoel Holanda, organizada por Mana, garantindo a total alegria do aniversariante, que os participantes ainda comentam aquele domingo, 21. Tudo começou com uma manhã ensolarada onde os amigos foram chegando, levando ainda mais luminosidade e ali permanecendo até o fim de tarde. Os filhos queridos Daniele, Cid e Alexandre, acompanhados pelas famílias, mantiveram as cores do carinho e os demais familiares acompanharam o ritmo. Teve poesia, com Pio Rodrigues lendo versos para o amigo. Teve música com repertório de elite, selecionado e interpretado por Itauana Ciribeli e o marido querido Leandro Barreto Cavalcante. Teve cantor revelação: o filho do aniversariante, Cid, interpretando "Emoções" .

Jacaúna foi escolhido para organizar e embelezar os salões e as varandas da mansão. A mesa farta teve cardápio de carnes, pescados e massa, mais os mini pratos, os doces e os salgados volantes, tudo grifado por Rafael Sudatti. Quesito de bebidas: completo. Marca da festa: linda e inesquecível, revelando 58 anos de amor unindo Mana e Manoelzinho.

Depois de aproveitar os dias entre o afeto da família e dos amigos cearenses e a beleza do mar do Porto das Dunas, o advogado Estenio Campelo, sua amada Ana Cristina e o filho João Gabriel seguiram para a serra gaúcha, e em Gramado vivenciaram o Natal mais lindo do Brasil, além do cardápio saboroso dos bons restaurantes, escolhendo os deliciosos chocolates para dosar de mais sabor os momentos de amor. Agora, Estenio, em Brasília, conjuga o verbo trabalhar.

No endereço da vovó materna Ivone, a bonita Sara Aragão Correia Sá, aluna do Farias Brito e filha querida de Lorena e David Rolim Sá, comemorou a chegada de seus 14 aninhos. Na foto, a aniversariante com a mãe querida.

Cláudia Rebouças (foto) garantiu o espetáculo "Jazz Night", realizado no restaurante Pipo na última sexta-feira, 26. Com a participação de Itauana e Leandro Cavalcante, o programa foi de alto nível, apresentando o melhor da categoria para um público apaixonado pelo jazz. Nota 1000.

As férias atraem a colunista. Felicidades para todos!