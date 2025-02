Uma religiosa para governar o Vaticano: acerto de Francisco?

Foto: AURÉLIO ALVES Dom Gregório Paixão

A partir do dia 1º de março, uma religiosa italiana, de apenas 56 anos, integrante da Congregação das Irmãs Franciscanas da Eucaristia, Raffaella Petrini, é a governadora do Estado do Vaticano. Ela é a primeira mulher a desempenhar este cargo, rompendo com longa tradição de um lugar somente ocupado por homens. O que pretende o papa Francisco com essa escolha? Uma maior igualdade dentro da igreja? Mostrar o talento e o trabalho das religiosas? Trocar a tradição pela inovação da igreja? Ele mesmo disse: "A mentalidade clerical e machista na cúria no governo da Igreja Católica deve ser eliminada, e nos muitos cargos em que as freiras estão à frente, elas sabem desenvolver sua missão melhor que os homens". Ousado e inovador, papa Francisco recordou que "há críticas de que não há freiras suficientes em cargos de responsabilidade, nas dioceses, na cúria e nas universidades, admitindo que é verdade".

O arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, em entrevista exclusiva para a coluna, posicionou-se, afirmando que chega para governar o Vaticano, que é um país, uma religiosa competente, formada em Ciências Políticas e doutora, antes ocupando o cargo de secretária da governadoria, desde 2022 e agora sucedendo o cardeal Fernando Vergéz Alzaga, que completará 80 anos em 1º de março. "Esta é mais uma demonstração", prosseguiu Dom Gregório, "de que o papa Francisco tem aberto as portas do Vaticano para os trabalhos que as religiosas podem fazer. A mudança e a escolha foram mais que acertadas", afirmou.

Dissertando sobre essa aprovação do nosso Francisco, deixando mais felizes as religiosas, o arcebispo deseja que a nova governadora, Ir. Raffaella faça um trabalho maravilhoso. "Sei que ela fará, podendo conduzir o Vaticano para caminhos novos, respondendo às necessidades de um tempo que se chama hoje".

Um programa de encantos e recordações. Esta noite, 19 horas, no Teatro Nadir Saboya, a apresentação de um show em homenagem aos 50 anos do musical Gota D'agua de Chico Buarque e Paulo Pontes. O programa inclui a palestra do professor Mantovanni Colares; canto de Ricardo Guilherme, acompanhado do violão de Luciano Franco. Fernanda Quinderé assume o seu papel de atriz apaixonada pelo musical apresentando textos completos direcionados a relembrar e seduzir a plateia. Imperdível!

Grecianny Cordeiro, escritora e atuante advogada, entrega amanhã, às 18h30 na Esmec (Rua Maria Alce Ferraz, 120), seu oitavo livro "Inventário das Perdas", um romance que se passa em 1607 e acompanha a história fascinante de Maria Tomásia, a única mulher entre os colonizadores que deixa a árida capitania do Siará em busca de melhores condições de vida, fugindo de uma severa seca. O livro destaca a coragem e a determinação de uma mulher na busca por salvação em meio ao caos.

Amanhã, 20, haverá um evento unindo a beleza e a história da Alemanha. Com início marcado para as 18 horas, ocorrerá a abertura da "Jornada para o Brasil: História das Migrações de Povos da Língua Alemã", no Museu de Arte (Mauc/UFC), Avenida da Universidade, 2854, Benfica. A exposição, alicerçada em muita pesquisa e informações, é idealizada e organizada pelo Instituto Martius-Staden (São Paulo), com o apoio das representações diplomáticas alemãs, no Brasil. É uma mostra itinerante percorrendo o país e divulgando a imigração ao longo dos últimos 200 anos. Lembra a cônsul honorária da Alemanha no Ceará, Marlene Pinheiro, que "além de serem fortes parceiros políticos, Brasil e Alemanha compartilham uma história de laços culturais e sociais profundos". Prossegue que "atualmente, estima-se que cerca de seis milhões de brasileiros tenham ascendência alemã. A exposição traz esses e outros dados e fotos valiosos sobre essa história fascinante, inclusive de imigrantes alemães no Nordeste antes de 1824". No Mauc amanhã deverão prestigiar o evento o antigo e grande cônsul da Alemanha, Dieter Gerding, e sua mulher, Ingrid; representantes da Família Huland, a mais antiga residindo no Ceará; Sociedade Consular do Ceará, mais das universidades, colégios e convidados especiais.

Em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), aconteceu a entrega do título de Cidadão de Fortaleza ao advogado Inocêncio Rodrigues Uchôa e a entrega da Medalha do Mérito Jurídico Municipal José de Albuquerque Rocha para o advogado e professor Marcelo Ribeiro Uchôa. Pai e filho provaram ali, além da benquerença e admiração da plateia presente, o reconhecimento à efetiva interação dos dois, desempenhando atividades e missões profissionais na advocacia, magistratura e no ensino superior, comprometidos principalmente com os interesses das classes trabalhadoras e da defesa da democracia.