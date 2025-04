Secretário do Turismo entre as cartas e áreas para os cassinos

Foto: Arquivo Pessoal Vitoriosos: Áthila Mendes, Luciana, Luiz, Victor e Júlia Maia

Participei do grupo do trabalho na Câmara dos Deputados que aprovou a Lei dos Cassinos. Agora ela está no Senado e vai ser votada lá. E uma lei que ficou muito robusta, tem vários outros tipos de jogos juntos O meu desejo é que a aprovação viesse apenas para os cassinos, e que esses ficassem localizados em áreas remotas, longe das capitais e de áreas de grande concentração habitacional, concentrando-se em resorts afastados levando o interessado a ir jogar, se hospedar, curtir e logo voltar evitando uma permanência prolongada, direcionada a prática de um vício.

É uma preocupação que tenho. E o senado pode se debruçar nisso, observando este momento onde o país se assusta vendo o acumulo de pessoas viciadas em jogos de celular, por exemplo. O governo tem que ter cuidado com a localização dos cassinos e também com a saúde mental das pessoas. Tem que refletir sobre o que queremos nesta questão de apostas. A reflexão é do atual secretário de Turismo do Ceará e deputado Eduardo Bismarck. Respondendo sobre onde seria o melhor lugar para um resort com cassino aqui no Estado, Bismarck, elege o nosso belo litoral, em locais menos habitados. "Não posso citar a localização para não gerar ciúmes, destaca, mas "se eu pudesse indicar, diz sorrindo, seria no meu Aracati ao lado do rio e vizinho ao mar". Avaliando a primeira aprovação do projeto que durou um ano, na Câmara, ele é otimista com esta etapa final. "Agora ele entra no Senado, onde podemos avaliar o apetite do presidente Davi Alcolumbre para sua aprovação", finaliza.

Porque o turismo é a forte oportunidade de transformação da nossa economia exercitando dia a dia mais negócios, atrações, lucros diretos e novidades o secretário do segmento Eduardo Bismarck, foi ao encontro do Lide Ceará, noite do dia 10, no Hotel Gran Marquise, temperado de bons ingredientes e prosperidade, a palestra serviu no jantar seletos convidados. Para celebrar o êxito do primeiro trimestre de 2025: estiveram presentes cerca de 910 mil turistas; da aprovação do voo direto da companhia de aviação espanhola Ibéria com os destinos Fortaleza-Madrid-Fortaleza; com a presença de 70 municípios inseridos no mapa do turismo brasileiro e da certeza de um ano bem temperado em negócios e recursos saborosos do governo Lula impactando a economia do turismo e oportunidades de investimentos.

Ao lado do secretário de Turismo, estava Eduardo Juaçaba, um jovem cearense, audacioso e comunicativo revelando o empenho do Grupo Carnaúba em construir na Praia do Preá harmonizando modernidade, bem viver e calmaria entre belos cenários da natureza. O estrangeiro há muito frequentava a região, agora o cearense sabe que esta região é promissora.

O Brasil está conectado, e divide "tesouro encontrados" acrescentando: a energia, o bom astral circulantes são muito bons e isso move muito a ambiência do lugar. Somos um time de especialistas e empreendedores unidos por uma causa maior: cocriar um destino turístico planejado através de soluções imobiliárias contemporâneas e inovadoras. Temos um projeto de vida, garante, Eduardo Juaçaba, e manteremos ações de impacto positivo para a região. Ressalta que a temporada de ventos 7 meses por ano e a temperatura da água: 26-28ºC atestam que ali está o melhor lugar do mundo, para o kitesurf.

Localizado a 15 minutos do aeroporto de Jericoacoara, somente o investimento Vila Carnaúba tem um terreno de 516.000 m2, com 400 m. de frente-mar e lotes residenciais de 500 a 6.000 m2, além do complexo hoteleiro Anantara Hotel & Spa e também o Carnaúba Wind House, isso e muito mais, gerou atenção e aplausos dos convidados. A presidente do Lide, Emília Buarque afirmou estar diante de um projeto que "pretende formar um elo entre empresários, empreendedores, nativos, visitantes, iniciativas públicas e privadas, apoiando o turismo consciente e o desenvolvimento espacial ordenado".

Ela comemorou entre alegrias a chegada do seu centenário. Na comemoração ela tocava o

coração de cada um que chegava para o abraço, para o beijo, ali ela mantinha sua marca de

mulher entusiasta, forte, acolhedora e envolvente. Ontem, deixando uma história intensa de

vida, Eliana Alcantara Macedo se silenciou, guardou suas rendas e os seus bordados, da sua rotina

criativa e preparou o olhar para contemplar o céu, onde Nossa Senhora a receberia.

Esta manhã seu velório prossegue na Funerária Ternura e depois seu sepultamento, às 15 horas no

Parque da Paz, manterá a luminosidade das recordações, e o reflexo de uma longa vida, onde

seu amor a família (são quatro gerações) e as pessoas segue sendo uma herança, herança essa que promove entre todos uma lágrima que corre, uma palavra que conforta, uma prece recitada, uma

emoção carinhosa acompanhando esta nova caminhada onde Eliana adormece na esperança

da ressurreição, ouvindo os anjos cantando glória e aleluia e todos nós o hino da saudade.

Uma comitiva formada por 40 pessoas, entre elas, 30 clientes varejistas assistiu em São Paulo a festa de premiação da Comercial Maia, líder no comércio atacadista de material de construção, no Ceará. A empresa, liderada por Luiz Maia, conquistou a 33ª posição no ranking da Associação Nacional dos Comerciantes De Material de Construção (Anamaco), desfrutando desde 2015 da listagem registrando sua colocação entre as 50 maiores atacadistas do ramo no Brasil. A premiação aconteceu na 29ª edição da Feira Internacional da Construção Civil e Arquitetura, considerada a maior feira da América Latina.

VIVENCIAMOS O período litúrgico da quaresma...

O amor e a caridade devem ocupar a grandeza do nosso coração. A prática do jejum e da abstinência é recomendada não só como um ato de penitência, mas também e principalmente como um gesto de solidariedade com nossos irmãos necessitados, que nós possamos meditar e rezar mais, próximo domingo (20/04) será celebrada a grande festa, a páscoa de Jesus ressuscitado e anunciando o amor, o perdão e a passagem das trevas para luz infinita do amor.

MARIMBANDA E O CHORO Cearense - Tributo a Tarcísio Sardinha

É o título do show que o quarteto de mestres cearenses apresenta no Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (CCBNB), nesta quarta-feira, 16/4, às 19h, com participação de Augusto Moreira. A marimbanda homenageia o grande músico Tarcísio Sardinha (1964-2022) interpretando choros, baladas e valsas deste mestre do violão e do cavaquinho, além de músicas de outros grandes nomes cearenses como Adelson Viana, Luizinho Duarte, Zé Meneses e Augusto Moreira, especial no cavaquinho.