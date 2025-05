É cearense a campeã nacional de jiu-jitsu

Foto: Arquivo Pessoal Márcia Ponte Hissa, campeã nacional de jiu-jítsu

Se antes ela já sabia cuidar de suas criações de joias e de seus projetos como arquiteta, agora foi ainda mais longe: dedicou-se ao esporte. Ela se chama Márcia Ponte Hissa — antes, apaixonada e competente em sua profissão de arquiteta e designer de joias; agora, também apaixonada pelo seu esporte preferido. E tamanha dedicação deu frutos: no último fim de semana, ela foi ovacionada como campeã na faixa roxa, categoria Master.

Foto: Arquivo Pessoal A cearense ficou em primeiro lugar na competição nacional

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado em Barueri, SP, reuniu 7.296 atletas nas categorias juvenil, adulto e master. Márcia, linda, leve e liderando a competição, recebeu — e continua recebendo — aplausos e incentivos.

Na torcida, aqui em Fortaleza, estavam seus pais, Cibele e José Hissa, o clã familiar e, claro, a colunista, acompanhada de muitos amigos. Somos todos sabedores de que outros prêmios, troféus e vitórias ainda brotarão na história dessa mulher especialíssima, que assume missões próprias de quem nasceu para brilhar e... lutar.

Foto: Arquivo Pessoal Márcia Ponte Hissa, Campeã nacional de Jiu-jitsu

MOLDURAS

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Industrias do Estado do Ceará (Fiec) realiza amanhã, 08 de maio, a celebração do Dia da Indústria, com festa bonita no Centro de Eventos, começando às 19h30. A solenidade será marcada com a entrega da Medalha do Mérito Industrial/Fiec para Antônio Edmilson Lima Jr., diretor presidente da Regina Agro; Erick Torres Bispo dos Santos, Ceo da Arcelormittal no Pecém e João Barbosa Fiúza, diretor presidente do Grupo Diagonal.

Foto: Reprodução/Arquivo Fiec Pedro Grendene e Ricardo Cavalcante

A programação da Fiec prossegue com a entrega da Medalha da Ordem do Mérito Industrial/ CNI para Pedro Grendene Bartelle, cofundador do Grupo Grendene e presidente do Conselho da Vulcabrás. Encerrada a solenidade tem um show com o cantor Marcos Lessa. A edição deste ano é abrilhantada pela marcante efeméride dos 75 anos de fundação da Federação das Indústrias do Ceará.

O deputado Luiz Gastão (...) sabe olhar ao redor e, tal como fez em suas gestões à frente do Sistema Fecomércio, exerce com tranquilidade — mas com muito empenho — seu mandato na Câmara Federal, acionando projetos valiosos, como a destinação de R$ 48 milhões para investimentos na saúde. São R$ 12 milhões para Fortaleza, R$ 14 milhões para o Estado e R$ 22 milhões para diversos municípios. Será que uma parte dessa quantia poderá ser direcionada à Santa Casa de Misericórdia, que enfrenta uma verdadeira via crucis pela total falta de recursos para continuar funcionando?.

Ainda estamos em maio e a fogueira política já está queimando, recebendo a maior carrada de lenha do senador Cid Gomes (PSB), maior líder da legenda no Ceará e ousado lenhador. Talvez, de posse de muitas vitórias no exercício de bom articulador — lembremos o lançamento do nome de Camilo Santana para governador do Ceará e de Roberto Cláudio para prefeito de Fortaleza —, Cid Gomes lança agora dois nomes ainda distantes da história política: Fernanda Pacobayiba, para o Abolição em 2030, e o deputado estadual Júnior Mano, para o Senado. Que opinião tem o leitor sobre essas indicações? E os políticos de longas trajetórias e lutas? E as outras lideranças partidárias? Fogo cruzado, labaredas rumo às alturas?.

Foi em 2015 que o papa Francisco escreveu sua primeira encíclica dedicada exclusivamente ao meio ambiente. Nela, firmava seu posicionamento sobre as mudanças climáticas como uma questão espiritual, destacando suas conexões com a pobreza e os desequilíbrios sociais, distanciando-se, assim, da abordagem que trata o tema apenas como uma questão política ou científica. Como uma das quatro encíclicas escritas durante seu pontificado, o documento descreve com clareza as consequências do aquecimento global, como a perda da biodiversidade, a escassez de água e a desagregação social. Uma leitura importante, leve e necessária para todos os cristãos.

PASSARELA

O Dia Mundial do Tai Chi Chuan, Qi Gong e Lian Kung foi comemorado no último sábado, 3 de maio, no Parque do Cocó, em área verde situada nas proximidades da avenida Padre Antônio Tomás. A programação foi organizada pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas Orientais (Lepo), da Universidade Estadual do Ceará (UECE), vinculado ao Centro de Humanidades.

Foto: Reprodução/Arquivo Uece Diretora chinesa Ru Ning, do Instituto Confúcio, da UFC entre os professores Marcelo Zen e Antônio Guerra

Comentando sobre o evento, o professor e coordenador do Lepo, Antônio Guerra, destacou a importância de divulgar essa milenar arte chinesa, que "além de marcial, é também terapêutica, pois atua no corpo, na mente e no espírito, sincronizando técnicas de respiração, concentração e relaxamento". O evento é celebrado em todos os continentes. No Brasil, teve início em São Paulo, dez anos após seu reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde (OMS), passando a contar com a adesão de universidades e academias de várias partes do país.

No programa desenvolvido no Parque do Cocó, quatro professores de diferentes associações e estilos marcaram presença e garantiram a beleza do espetáculo: professor Marcelo Zen (Qi Gong), professor Nonato (Lian Kung), e as professoras Jane e Samara (Tai Chi Chuan, estilo Yang).

Para o sucesso do evento, o Lepo contou com o apoio do Instituto Confúcio da Universidade Federal do Ceará (UFC), do Centro de Medicina Tradicional Chinesa de Fortaleza, da Federação Cearense de Kung Fu, da Chin Woo Brasil e da Associação Wu Dang de Arte Marcial Chinesa.

TUDO AZUL

O presidente de Portugal, Marcelo Rodrigues de Freitas, está concluindo a leitura do livro que narra a história de luta e conquistas do cearense-português José Hugo Machado, entregue a ele durante sua visita a Fortaleza em missão cultural. Na foto, o registro do momento da recepção, realizada no Hotel Luzeiros — bela unidade hoteleira da capital cearense —, onde Zé Hugo hospedou o presidente.

Foto: Arquivo Pessoal O momento da recepção acontecida no Hotel Luzeiros

Luciana Dummar, presidente institucional e Publisher da Empresa Jornalística O POVO, recebeu o presidente Amílcar Silveira, principal liderança do agronegócio e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC). A boa conversa girou em torno do desenvolvimento do setor e dos desafios enfrentados por esse segmento marcado pela prosperidade.

Foto: Jùlio Caesar Luciana Dummar e Amílcar Silveira