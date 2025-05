LEÃO XIV: SOMOS A IGREJA QUE BUSCA A CARIDADE

Foto: Reprodução/HUDSON FONSECA/ALEAM General Cristiano Pinto

A tarde de quinta-feira, dia 8, foi marcada pela emoção e pela união de pessoas do mundo inteiro, que aguardavam o anúncio do novo líder da Igreja Católica. Hoje, temos Leão XIV, anteriormente cardeal Robert Prevost. Ele tem 69 anos, nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e naturalizou-se peruano por causa de seu trabalho de vários anos no norte do país, desenvolvendo um intenso trabalho junto aos necessitados — daí a sua alma latina.

Integrante da Ordem de Santo Agostinho, é um contemplativo de grande sensibilidade pastoral e um lutador pela manutenção da Igreja atuante. "Queremos ser uma Igreja que avança." Inspirado no nome do papa Leão XIII — conhecido por abrir caminhos e fomentar, em seu pontificado, a doutrina social da Igreja —, assumiu o nome Leão XIV.

Foi marcante, em seu primeiro discurso, o apelo à paz para o mundo: "A paz esteja com vocês, com todos nós. É de paz que estamos precisando. Eu sou o papa de todos. Precisamos construir pontes e manter a Igreja de portas abertas para receber a todos". Essa foi sua primeira saudação, feita na Capela Sistina. Avaliando suas palavras, é fácil notar que o novo papa se harmoniza com a linha de Santo Agostinho, o maior pensador da Igreja, e com o papa Francisco, na construção de uma Igreja acolhedora. Convivendo e trabalhando como seu fiel discípulo, o papa agostiniano deverá promover mais diálogo e trazer novas luzes para nossa Igreja, que não pode permanecer indiferente às dores dos necessitados, às dores do mundo, reveladas na injustiça social, nas guerras e nas doenças.

A primeira oração mariana do ano foi celebrada ontem, expressando a devoção de Sua Santidade a Maria, já demonstrada em sua primeira aparição no Vaticano, quando rezou a Ave-Maria com a multidão. Nesta manhã de segunda-feira, o papa Leão XIV realiza seu encontro com os jornalistas no Vaticano, na Sala

Paulo VI.

A Praça do Ferreira ocupa o planejamento de obras e melhorias do prefeito Evandro Leitão. Mas como será sua reforma? Sobre esse assunto, o arquiteto Jayme Leitão dá sua opinião: "Vamos abandonar essa postura de estar sempre reinventando a roda. Devemos resgatar o projeto original, muito bem elaborado pelos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon, executado na gestão do prefeito Juraci Magalhães". Quanto ao uso indevido da praça por pessoas em situação de rua, Jayme Leitão prossegue: "É uma questão de políticas públicas que não se resolve com arquitetura. A Praça do Ferreira deve ser refeita como parte do patrimônio cultural da cidade. Não deve ser modificada, assim como ocorre nas grandes cidades do mundo, onde esses espaços históricos são preservados."

O pensador da Política e do Direito, o historiador. O Instituto Histórico e Geográfico do Ceará realiza, na tarde do dia 15, uma mesa-redonda sobre o tema, homenageando uma personalidade cearense que marca, por todos os tempos, a história do Ceará. Formam o grupo: o presidente da Casa, Seridião Montenegro; os expositores Filomeno Moraes e Dimas Macedo; e a moderadora Grecianny Cordeiro. Advogado, professor e escritor, Dimas Macedo é autor do livro "O pensamento político de Paulo Bonavides".

Fortaleza ganhou, no último dia 9, um marco histórico. O comandante da 10ª Região Militar, General Cristiano Pinto entregou, em plena Avenida dos Expedicionários, o Espaço Cultural da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e da Artilharia do Ceará. A iniciativa presta homenagem aos cearenses que batalharam e derrotaram os neofascistas. O local agora preserva essa história, tornando-se um equipamento de informação e educação voltado para a rede escolar, os militares e demais estudiosos interessados em conhecer melhor essa parte da história, que se harmoniza com a trajetória da artilharia no Brasil.

LEONARDO Vasconcelos assumiu dia 9, em noite festiva, o cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Trabalho, nomeado que foi pelo presidente Luiz Inácio Lula. O mandato é por dois anos, até maio de 2027, podendo depois seu nome ser submetido à nova lista para concorrer a mais dois anos no cargo. "É uma honra para mim ser nomeado pelo presidente Lula e poder contribuir, como julgador, com a Justiça Eleitoral cearense e com a democracia do meu país", disse Leonardo, que é especialista em Direito Eleitoral.

AS NORMAS Internacionais do Trabalho para Magistrados e Magistradas do Trabalho. Esse é o curso promovido pela Escola Nacional de Formação de Magistrados do Trabalho, Enamat, realizado na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Concluído último sábado, o evento tinha entre os seus participantes os desembargadores Paulo Régis Machado Botelho (Ceará) e Sérgio Torres (Pernambuco).

Mantendo sua alegria e sorriso lindo, Tane Albuquerque, a amada de Chiquinho e mãe querida de André, Cláudio e Mayra, cercou-se da família e grupo de muitas amigas, comemorando a chegada de seus 80 jovens anos.

JORGE PARENTE leva Nádia, os filhos, netos e genro e nora para Nova Iorque, dia 22, cenário da comemoração dos seus bem vividos 80 anos. Depois, todos seguem para onde comemorará a chegada de seus 80 bem conservados anos.

REINA GRANDE alegria. Nasceu Álvaro Henrique para Thaíse Morais Carvalho e Emanuel Henrique Cardoso Muniz, neta de Laíse e Álvaro Augusto Bastos de Carvalho, primeiro neto do casal.

MARANHÃO, de repente, entra na mídia com muita força, destacando suas festas juninas e seu turismo. O Ceará, que tem atualmente o melhor e mais bonito festejo de São João, via Prefeitura de Maracanaú, comandada por Roberto Pessoa, está caladinho. Será que um esquema bem criado de divulgação do Estado com todo o seu potencial de belezas, artesanato, moda, turismo e outras coisas mais, esquema bem entregue às nossas boas agências de propaganda, já deveria estar nos canais de comunicação, "vendendo bem" o Estado, tal como faz o Maranhão de Gonçalves Dias e Ferreira Gullar.