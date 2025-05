Cearense ganha grande prêmio de hipismo

Foto: Arquivo pessoal Uma prova de beleza e perfeição exercida por Ivo Filho

O jovem cearense Ivo Roza Filho sagrou-se campeão do Grande Prêmio Nacional de Hipismo 2025, em uma prova acirrada, com grandes cavaleiros e belos animais, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Dos 38 conjuntos, somente seis concorreram à final, em percurso idealizado por

Gabriel Malfatti.

A vitória de Ivo, atualmente residindo em São Paulo, atraiu os maiores aplausos da plateia, que não só acompanhava sua performance, mas também admirava a destreza para vencer os muitos obstáculos, em perfeita sintonia entre cavaleiro e animal. Ivo apresentava a égua belga de 11 anos, Umburanas Night, que cruzou a linha de chegada na imbatível marca de 37s56, vencendo com uma margem de mais de 4 segundos. O título e a premiação se somam aos muitos já conquistados por Ivo, estimulado desde os 6 anos à prática do hipismo por seus pais, Ivo e Erotilde Honório.

O segundo e o terceiro lugar na prova foram alcançados por José Luiz Guimarães de Carvalho e Luís Gustavo Godinho. A vitória de Ivo Filho, sempre dedicado e brilhante em sua vida profissional, está sendo comemorada por sua mãe querida, a médica Erotilde Honório,

e por seus amigos.

"As nossas fábricas geram bem mais que emprego e renda. Elas incentivam a inovação, investem em pesquisas científicas, contribuem para a redução das desigualdades regionais, promovem a cidadania e fomentam o dinamismo econômico que move o Ceará, o país e o mundo." Com essas palavras, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, impulsionou o entusiasmo na grande festa da última quinta-feira, 8 de maio, quando a Fiec comemorou o Dia da Indústria e os seus 75 anos.

Na passarela de luzes e resultados, o presidente compartilhou as conquistas: "Enquanto a economia nacional cresceu 3,4%, a economia do Estado alcançou 6,55%. Especificamente, o setor industrial cearense cresceu 10,7%, enquanto a indústria nacional cresceu apenas 3,3%." Outras cifras de sucesso também foram apresentadas, acompanhando a homenagem aos destaques da noite. A Medalha do Mérito Industrial foi entregue a Antônio Edmilson Lima Jr., da Regina Agro Industrial; Erick Torres, da ArcelorMittal; e João Barbosa Fiúza, da Diagonal Engenharia. O cofundador do Grupo Grendene e presidente do Conselho da Vulcabrás, Pedro Grendene Bartelle, recebeu a Ordem do Mérito Industrial, maior condecoração concedida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Mestra e dentista cearense, Germana Cavalcante Feitosa se despede hoje de Viena, onde esteve participando e apresentando trabalho no Congresso da Academia Europeia de Periodontia e Implantodontia, acompanhada do filho, também dentista e pesquisador, Ricardo Augusto Feitosa Arrais.

Auricélia, a amada de Deusmar Queirós, repetiu a tradicional abertura anual de sua agenda festiva para comemorar seu aniversário. Desde a última semana, ela tem recebido seus grupos no novo endereço, sempre garantindo o mar como a bela paisagem de deslumbramento.